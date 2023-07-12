Госдума может рассмотреть возможность возвращения продажи пива на стадионах

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв в среду заявил, что осенью Государственная Дума может рассмотреть законопроект о возвращении продажи пива на стадионах.
Законопроект был принят в первом чтении, мы сейчас работаем с полученными замечаниями. Думаю, что мы можем рассмотреть законопроект во втором чтении в осеннюю сессию.
Считаем, что сейчас уже можно вернуть продажу пива на стадионы. МВД просило оборудовать стадионы дополнительными мерами безопасности, это было сделано: система опознавания лиц, карта болельщика и многое другое. Также есть положительный опыт многих зарубежных стран, где разрешена продажа пива. В мае наш комитет собирал круглый стол со всеми профильными ведомствами. Министерство спорта, министерство финансов, Российская Премьер-Лига, Российский футбольный союз поддержали возвращение, и МВД тоже уже не против. Если будет нужно, мы проведём новые круглые столы, чтобы свести все стороны воедино.
Продажа пива на спортивных объектах запрещена с 2005 года.
Ахаха, вот это оправдание FanID. То есть он был введён для того, чтобы спасти народ от пивных неадекватов?) Свищев так заврался, что уже лепит чушь на чуши.
Это уже скорее возвращение продажи пива сейчас смотрится как замануха для оформления FanID.
Ахаха, вот это оправдание FanID. То есть он был введён для того, чтобы спасти народ от пивных неадекватов?) Свищев так заврался, что уже лепит чушь на чуши.
Это уже скорее возвращение продажи пива сейчас смотрится как замануха для оформления FanID.