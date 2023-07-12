Госдума может рассмотреть возможность возвращения продажи пива на стадионах

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту в среду заявил, что осенью Государственная Дума может рассмотреть законопроект о возвращении продажи пива на стадионах.

Законопроект был принят в первом чтении, мы сейчас работаем с полученными замечаниями. Думаю, что мы можем рассмотреть законопроект во втором чтении в осеннюю сессию.