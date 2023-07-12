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Госдума может рассмотреть возможность возвращения продажи пива на стадионах

вчера, 23:24

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв в среду заявил, что осенью Государственная Дума может рассмотреть законопроект о возвращении продажи пива на стадионах.

Законопроект был принят в первом чтении, мы сейчас работаем с полученными замечаниями. Думаю, что мы можем рассмотреть законопроект во втором чтении в осеннюю сессию.

Считаем, что сейчас уже можно вернуть продажу пива на стадионы. МВД просило оборудовать стадионы дополнительными мерами безопасности, это было сделано: система опознавания лиц, карта болельщика и многое другое. Также есть положительный опыт многих зарубежных стран, где разрешена продажа пива. В мае наш комитет собирал круглый стол со всеми профильными ведомствами. Министерство спорта, министерство финансов, Российская Премьер-Лига, Российский футбольный союз поддержали возвращение, и МВД тоже уже не против. Если будет нужно, мы проведём новые круглые столы, чтобы свести все стороны воедино.

Продажа пива на спортивных объектах запрещена с 2005 года.

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Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
сегодня в 09:57
Бла-бла-бла... больше ничего.
stromshik
stromshik ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 08:25
Не, наоборот! Тех, у кого нет Fan-Id, пропускать на стадион только если они купят минимум литр пива.
Naherger
Naherger
сегодня в 08:14
Они сейчас все что угодно сделают,лишь бы вернуть болел на стадион.А отменить фануйди они принципиально не могут,потому что все будут говорить что они прогнулись под массы.
Сами заварили-сами расхлёбывать😂
ДСА
ДСА
сегодня в 06:43
Без Fan-Id пиво не продавать!
Варвар7
Варвар7 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 03:15
Думаю, что специалисты подберут ассортимент , состоящий из тех марок пива , которые заинтересованные стороны хотят "продвигать" на стадионы и если будет нужно будут "накрыты" новые круглые столы (по тексту), что бы добиться нужного результата.)))
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 02:40
Останется ещё о туалеты платными сделать - вот тогда бизнес пойдёт в гору😀
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:20
Какие-то марки следует исключить?
протон
протон
сегодня в 00:55
Конечно, такой сложнейший вопрос быстро не решается, тем более что наши депутаты перегружены работой по законотворчеству, ночи не спят, всë думают о благе народа. А вот если бы депутат Свищев не употреблял этим напитком разрешил? Ещё туалет ID надо ввести сразу. или может быть гладиатор закона Фан- ИД все же решится отменить этот закон?
Шел 3050 год:
- вопрос пива на стадионе вот вот решиться!
Папа, а что такое пиво?
- не знаю сынок, это какая то старая традиция депутатов.
У нас смешные депутаты однако. Представить только кузмичи не трезвые валяются на трибунах и вывозят прямо в вытрезвители.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:38
"Считаем, что сейчас уже можно вернуть продажу пива на стадионы. МВД просило оборудовать стадионы дополнительными мерами безопасности, это было сделано: система опознавания лиц, карта болельщика и многое другое."

Ахаха, вот это оправдание FanID. То есть он был введён для того, чтобы спасти народ от пивных неадекватов?) Свищев так заврался, что уже лепит чушь на чуши.

Это уже скорее возвращение продажи пива сейчас смотрится как замануха для оформления FanID.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:31
И когда будут собирать круглый стол со всеми профильными ведомствами - нужно обязательно сервировать его различными марками пива.)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:00
И биотуалеты не забыть....)))
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