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ФИФА раздаст 20 тысяч билетов на матчи женского ЧМ в Новой Зеландии

вчера, 09:58

В ФИФА заявили, что раздадут 20 тысяч билетов на матчи женского чемпионата мира в нескольких городах Новой Зеландии.

Речь идёт об Окленде, Гамильтоне, Веллингтоне и Данидине. Решение связано с опасениями организации относительно низкого темпа роста продаж билетов в стране.

Главный офицер ФИФА по женскому футболу Сараи Бареман отметила, что привлечь болельщиков на стадионы в Новой Зеландии труднее из-за невысокой популярности этого вида спорта в стране.

Турнир пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.

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Перевод с reuters.com
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Варвар7
Варвар7
вчера в 19:15
Может участницам надеть форму " по откровеннее" , тогда и билеты раздавать не надо - раскупят как "горячие пирожки "...)))
q3d5mc2g8kvm
q3d5mc2g8kvm
вчера в 10:57
20 тысяч для такого яркого события это мало
Гость
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