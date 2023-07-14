ФИФА раздаст 20 тысяч билетов на матчи женского ЧМ в Новой Зеландии

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вчера, 09:58

В ФИФА заявили, что раздадут 20 тысяч билетов на матчи женского чемпионата мира в нескольких городах Новой Зеландии.

Речь идёт об Окленде, Гамильтоне, Веллингтоне и Данидине. Решение связано с опасениями организации относительно низкого темпа роста продаж билетов в стране.

Главный офицер ФИФА по женскому футболу Сараи Бареман отметила, что привлечь болельщиков на стадионы в Новой Зеландии труднее из-за невысокой популярности этого вида спорта в стране.

Турнир пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.