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В Буркина-Фасо ещё не приняли решение о проведении матча с Россией

10 августа 2023, 10:43

Глава отдела по связям с общественностью федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре рассказал, когда будет принято решение о проведении товарищеского матча со сборной России.

Мы получили письмо от РФС с предложением сыграть товарищеский матч в сентябре этого года, но мы не дали окончательного ответа.

В ближайшее время генеральный секретарь нашей федерации ознакомит с этим запросом президента и главного тренера сборной Буркина-Фасо. После того как обсудят все детали, решение будет принято.

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 38-е место, а сборная Буркина-Фасо — 56-е место.

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Все комментарии
9ktewmgp26u2
9ktewmgp26u2
10 августа в 15:44
Значит мало бананьев предлагаем
lotsman
lotsman
10 августа в 12:55
Вот с Буркина мы ещё не играли. У них есть команда?
Garrincha58
Garrincha58
10 августа в 12:29
зачем всё это??? зачем сейчас сборная???
FenixSL
FenixSL ответ протон (раскрыть)
10 августа в 12:25
за еду может и сыграют
FenixSL
FenixSL
10 августа в 12:25
будет равная игра
в целом можем и проиграть
112910415
112910415
10 августа в 12:01
тихонько торгуются за кулисами ...
amfik
amfik
10 августа в 11:49
Нууу, одного уровня команды)
ОПС
ОПС
10 августа в 11:45
Дожили, что уже Буркина Фасо будет решать играть ей с Россией или нет.
abuefftagir
abuefftagir
10 августа в 11:04
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista
10 августа в 10:56
протон
протон
10 августа в 10:46
Им точно сейчас не до футбола.
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