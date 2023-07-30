«Спартак» не направлял в РПЛ запрос о переносе матча с «Уралом»

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сегодня, 17:24

«Спартак» не делал запрос по поводу переноса матча РПЛ в Екатеринбурге с «Уралом» с 11 на 12 августа. Об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям лиги Антон Фетисов.

Ранее появилась информация, что москвичи обратились к «Уралу» с просьбой перенести встречу в связи с насыщенным календарём.