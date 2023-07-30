«Спартак» не направлял в РПЛ запрос о переносе матча с «Уралом»

«Спартак» не делал запрос по поводу переноса матча РПЛ в Екатеринбурге с «Уралом» с 11 на 12 августа. Об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям лиги Антон Фетисов.
Ранее появилась информация, что москвичи обратились к «Уралу» с просьбой перенести встречу в связи с насыщенным календарём.
«Спартак» не направлял в Лигу официальный запрос по поводу переноса матча в Екатеринбурге. Кроме того, ещё на стадии формирования расписания в РПЛ пришло письмо от МВД с просьбой не проводить футбольные матчи в Екатеринбурге с 12 по 31 августа в связи с проведением Универсиады.
Напомню, что при формировании расписания матчей РПЛ учитываются несколько факторов, в том числе пожелания самих клубов, загрузка футбольных арен другими массовыми мероприятиями, требования со стороны органов государственной власти и властей субъектов РФ.
Источник: Телеграм-канал «Матч ТВ-Новости» Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru Редакция: Дмитрий Герасимов
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Спартак не направлял запрос
Источник: sport24.ru Редакция: Виталий Кошелев
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И кому верить?))
Источник: Телеграм-канал «Матч ТВ-Новости» Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru Редакция: Дмитрий Герасимов
-------------------------------------------------------------------
Спартак не направлял запрос
Источник: sport24.ru Редакция: Виталий Кошелев
--------------------------------------------------
И кому верить?))