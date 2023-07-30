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«Спартак» не направлял в РПЛ запрос о переносе матча с «Уралом»

сегодня, 17:24
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак11.08.2023 в 18:00 Не начался

«Спартак» не делал запрос по поводу переноса матча РПЛ в Екатеринбурге с «Уралом» с 11 на 12 августа. Об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям лиги Антон Фетисов.

Ранее появилась информация, что москвичи обратились к «Уралу» с просьбой перенести встречу в связи с насыщенным календарём.

«Спартак» не направлял в Лигу официальный запрос по поводу переноса матча в Екатеринбурге. Кроме того, ещё на стадии формирования расписания в РПЛ пришло письмо от МВД с просьбой не проводить футбольные матчи в Екатеринбурге с 12 по 31 августа в связи с проведением Универсиады.

Напомню, что при формировании расписания матчей РПЛ учитываются несколько факторов, в том числе пожелания самих клубов, загрузка футбольных арен другими массовыми мероприятиями, требования со стороны органов государственной власти и властей субъектов РФ.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 18:43
ВСе всё учитывают,но получается как всегда.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 18:26
Спартак не успел рот открыть, как туда логотип Зенита впихивают из РФС)
lotsman
lotsman
сегодня в 18:14
Спартаку отказали в переносе матча.
Источник: Телеграм-канал «Матч ТВ-Новости» Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru Редакция: Дмитрий Герасимов
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Спартак не направлял запрос
Источник: sport24.ru Редакция: Виталий Кошелев
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И кому верить?))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:48
За не соблюдение регламента надоть впаять технарь составителям расписания игр и Универсиады!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:31
Что скажет Жанна Д Арк Спартака?!.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:28
Значит "матч состоится при любой универсиаде!"
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