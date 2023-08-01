В РФС хотят, чтобы сборная России сыграла с Китаем

Генеральный секретарь Российского футбольного союза рассказал о возможном проведении товарищеской игры с командой Китая.

Мы заинтересованы в матче со сборной Китая. Женская сборная России играла два товарищеских матча в рамках подготовки сборной Китая к официальным соревнованиям. По мужским сборным также был диалог. Мы обсуждали возможность проведения матча в Китае. Опять же, здесь нужно учитывать и вопросы логистики, когда это разные части света, большие временные и дистанционные интервалы между матчами. Но желание у нас никуда не исчезло. Я надеюсь, что китайские коллеги и мы найдём возможность провести этот матч.

Я бы хотел, чтобы матч прошёл в этом году. А как получится — будем смотреть. Всегда говорил, что прогнозы — дело неблагодарное. В условиях большого количества неизвестных — тем более.