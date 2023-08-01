Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2023

В РФС хотят, чтобы сборная России сыграла с Китаем

вчера, 15:17

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о возможном проведении товарищеской игры с командой Китая.

Мы заинтересованы в матче со сборной Китая. Женская сборная России играла два товарищеских матча в рамках подготовки сборной Китая к официальным соревнованиям. По мужским сборным также был диалог. Мы обсуждали возможность проведения матча в Китае. Опять же, здесь нужно учитывать и вопросы логистики, когда это разные части света, большие временные и дистанционные интервалы между матчами. Но желание у нас никуда не исчезло. Я надеюсь, что китайские коллеги и мы найдём возможность провести этот матч.

Я бы хотел, чтобы матч прошёл в этом году. А как получится — будем смотреть. Всегда говорил, что прогнозы — дело неблагодарное. В условиях большого количества неизвестных — тем более.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартак» не направлял в РПЛ запрос о переносе матча с «Уралом»
30 июля
Начало матча между «Ман Сити» и «Атлетико» в Сеуле перенесено из-за ливня
30 июля
«Спартаку» отказали в переносе матча против «Урала»
30 июля
В Конго готовы обсудить организацию матча с Россией
29 июля
Сборная Мали готова сыграть со сборной России
25 июля
Сборная Египта не проведёт товарищеский матч со сборной России
25 июля
Сортировать
Все комментарии
Viollator
Viollator
вчера в 21:57
Рфс хочет деньги из бюджета пилить
Сп62
Сп62
вчера в 20:12
Нам уже всёравно. Хоть Китай, хоть Индия, хоть Монголия. Лишь бы с кем-нибудь.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:31
Митрофанов очень хотел , что сыграли в этом году, но не если не получится - ничего страшного сыграют как ни будь потом.)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:25
Думаю что если не будет какого ни будь форс мажора, то игра состоится.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:19
Надо сыграть, а то разучаться играть !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:19
Китайцы с нами не в контрах Так что сыграет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:19
Может и сыграют,я обязательно на это посмотрю!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 