Сборная России может сыграть товарищеский матч со сборной Мали

В пресс-службе Федерации футбола Мали сообщили, что РФС подал запрос на проведение товарищеского матча с национальной командой.
Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. 8 сентября у нашей команды игра Кубка Африканских наций против Южного Судана, а 12 — товарищеская встреча с Кот-д'Ивуаром, посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России. Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос.
Еще до Сомали не добрались.... всю Африку на уши поставим.... а судить матч будет доверено бригаде из ЧВК Вагнер.
Катайте лучше двусторонки или против молодежки матчи, если не терпится собраться... хоть какая то польза от этих матчей будет.
Еще до Сомали не добрались.... всю Африку на уши поставим.... а судить матч будет доверено бригаде из ЧВК Вагнер.
Катайте лучше двусторонки или против молодежки матчи, если не терпится собраться... хоть какая то польза от этих матчей будет.