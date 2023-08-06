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Сборная России может сыграть товарищеский матч со сборной Мали

вчера, 16:07

В пресс-службе Федерации футбола Мали сообщили, что РФС подал запрос на проведение товарищеского матча с национальной командой.

Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. 8 сентября у нашей команды игра Кубка Африканских наций против Южного Судана, а 12 — товарищеская встреча с Кот-д'Ивуаром, посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России. Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос.

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Россия  Мали
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 02:20, ред.
Тут суть в другом, наследие ссср ушло из африки в 93 годах. Я не верно сформулировал. Мне нужно было сказать до 93 года уже Россия как государство. Африку бросили советы в силу причин, что уже не видели там перспектив. И это была главная ошибка советов. сейчас пытаемся обгонять прошедшее. давайте не будем о политике забанят сразу
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:16, ред.
В конце 91 года уже не было СССР....
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 02:13
Как государству Мали, у них были долги еще от СССР . до 93 года СССР активничала с Африканскими государствами выплачивала им , давала кредиты , субсидировала в общем отрасль. Затем после развала ссср ушла , имею в виду, что списала часть долгов
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:09
Кому им?)...Федерации футбола Мали?)...
протон
протон
сегодня в 02:05
Не зря простили им долги на 20 млрд !
ДСА
ДСА
вчера в 19:07
Нам бы хоть с кем-нибудь сыграть...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:48
Я бы на месте РФС постеснялся информировать любителей футбола, т.е. нас с вами, о контактах с ФФ "самой" Мали. Не стесняются ! И это самое печальное. Никакого чувства самоуважения не осталось.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 17:18
Потом с Мадагаскаром и в финале с Попау Новая Гвинеи
Nottrow
Nottrow
вчера в 17:17
Опять могут сыграть вничью, чтобы, Мали не расстроилось.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:16
Да уж не позорились бы !
Viollator
Viollator
вчера в 17:11
Ченушки от футбола жаждят распила
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:09
Пресс - служба Федерации футбола Мали : - "Да вы, что ? У нас сентябре архиважный матч против Южного Судана! Так, что извиняйте - осенью ну ни как не "могём!")))
альсато
альсато
вчера в 16:22
Кто это ВСЕ ВРЕМ говорит, что Сборная может сыграть?))))))
shlomo
shlomo
вчера в 16:21
Наконец-то достойный соперник....

Еще до Сомали не добрались.... всю Африку на уши поставим.... а судить матч будет доверено бригаде из ЧВК Вагнер.
Катайте лучше двусторонки или против молодежки матчи, если не терпится собраться... хоть какая то польза от этих матчей будет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:09
Против наших резервистов выставят и бабла заработают
Гость
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