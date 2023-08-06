Сборная России может сыграть товарищеский матч со сборной Мали

В пресс-службе Федерации футбола Мали сообщили, что РФС подал запрос на проведение товарищеского матча с национальной командой.

Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. 8 сентября у нашей команды игра Кубка Африканских наций против Южного Судана, а 12 — товарищеская встреча с Кот-д'Ивуаром, посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России. Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос.