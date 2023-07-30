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«Спартаку» отказали в переносе матча против «Урала»

сегодня, 13:24
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак11.08.2023 в 18:00 Не начался

«Спартак» обращался к «Уралу» и РПЛ с просьбой перенести игру чемпионата России в Екатеринбурге с 11 на 12 августа, но получил отказ.

Причиной обращения со стороны «красно-белых» стал насыщенный календарь: 5 августа команда сыграет в Казани с «Рубином» в чемпионате России, 8 августа дома встретится с «Пари НН» в Кубке России, а уже 11-го числа состоится поединок с «Уралом».

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
сегодня в 17:22
А почему бы не перенести? Календарь, на самом деле, 56ьный. У "Зенита", например, игры 6, 9 и 13 августа. Т.е., на 1 день больше для восстановления. Как и у "Ростова" игры 5, 8 и 12 августа
морозз
морозз
сегодня в 17:07
Миллер …с верхушки башни Газпрома, внимательно наблюдает за всеми шевелениями Спартака! Не пущать, не давать, давить под ноготь … даже во сне кричит кормчий и пытается набрать телефон Фурсенко!
Viollator
Viollator
сегодня в 16:59
В кубке ставят из окодемии дублёров.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 16:00
Что мешает поставить на кубок резервный или молодёжный состав и дать основе отдохнуть? Это же групповой этап кубка, практически товарищеские матчи.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:25
Ваня,Доброго дня!! Так то оно так,но и футболисты люди,за такой короткий срок столько матчей в жару под 40.Я например исхожу из этого.А этим чертям все равно как составлять календарь.
haim
haim
сегодня в 15:17
Я считаю надо отменить практику переноса игр если это не ЧС, что значит нам сложно, сезон только начался, а они уже устали.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:06
И потрепать ганчаренку по волосам вместо рукопожатия))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:03
Во всём виноват Гинер...тьфу-Миллер! А-а,оба...
Futurista
Futurista
сегодня в 14:45
Разгромить Урал и подарить им отрывной календарь...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:28
И правильно сделали...
Пусть посмотрят календарь АПЛ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:26, ред.
Отказали потому-что боятся). РПЛ становится кружком по интересам и наверняка без концультатций Урала здесь не обошлось в верх по ранжиру и весу).. Вспоминаю, как опрокинули Ростов в ЛЕ, когда КББ и Ко просили перенести игру с Зенитом накануне 1/4 с М-Ю. Не удивлюсь, если Урал растянется в поклоне этому же Зениту, или ЦСКА). Ещё не вечер).
drug01
drug01
сегодня в 14:20
Календарь есть, надо его уважать?
За адекватность
За адекватность ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 14:19
Я Вас приветствую! Я писал, что в сентябре, октябре, ноябре три перерыва почти в две недели для сборной устроили. Сейчас вожди в поиске, условно Вануату, Сейшельские острова, Гвинея-Бисау и.т.д., кто-то да согласится. Главное очень нужно, на днях-то в отборах играть. Но суть даже не в том, что можно смело было матчи КР играть в эти перерывы, я о другом. Какие тогда ЕК нашим топарям"? Ох ты, через два на третий, караул. Один черт полурезервными составами в КР играют, благо формат позволяет. Зарплаты бы лучше через два месяца на третий получали свои космические эти мастера пешеходного стиля, может и не напряжно было бы. Что ж тогда практически все клубы стонали, что нужно расширение Лиги, матчей мало из-за отсутствия ЕК и.т.п. Тут сезон по сути только начался, уже устали видать. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Hauptman
Hauptman ответ Kolenok (раскрыть)
сегодня в 14:13
И второй состав вам опять наваляет.
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 14:12
Просто так без особых причин, как мне кажется, Урал не отказал бы.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 14:11
С Пари НН играем вторым составом и делов то.
ABir
ABir
сегодня в 14:11
Придется Спартаку пройти через это непростое понимание и доказать Уралу, что на нормальные аргументированные просьбы следует откликаться. Хотя конечно будет не просто сыграть три матча через два дня на третий. У Урала появляется шанс спасти очки.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:10
Надо исходить прежде всего из интересов болельщиков, заранее планирующих свои планы по посещению спортивных мероприятий, а не из интереса футболистов, которые за свою работу получают деньги и причём не малые. В конце концов есть ещё и заранее спланированная сетка вещания на различных телеканалах, почему они должны терять свои деньги.
Другое дело, что такие отказы должны быть для всех клубов, а то ведь у нас РФС и РПЛ частенько тасуют правила и регламент в угоду избранным. Болейте за своих, а не против чужих!
ЗавАН
ЗавАН
сегодня в 14:09
Не для этого в РФС такой календарь придумали , чтобы игры переносить.
За 7 дней Казань -Москва-Екатеринбург.
Душевно...
lotsman
lotsman
сегодня в 14:02
А почему отказ? Видимо заговор против Спартака со стороны Урала.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:53
Календарь надо смотреть с лупой. Утвердить утвердили. Хотелось бы только после демарша, ко всем без исключения, было такое же решение.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 13:52
Рылой не вышли,видимо...Ничего,победите в понедельник дебютанта-"Балтику",которой "случайный справедливый жребий" нарисовал календарь похуже,и выйдете на первое место."Балтике" умудрились первый круг нарисовать на юге,а а ответный матч с "Сочи" ,наверное,будет в декабре в Калининграде.Ведь если бы наоборот,то оба матча прошли бы при практически одинаковой комфортной температуре. А это скучно...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:50, ред.
Такое расписание в купе с матчами на кубок,это даже назвать как,слов не нахожу.Зачем такой календарь,кто состовлял,они в своем уме были в конце концов,да и в такую жару.Не одному Спартаку надо было писать,а всем командам.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:49
Про прорехи непонятные в календаре сезона писал. А ежели попытаться неудачно пошутить...
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 13:44
А проверим, так уж хорош свинка)
67tj872phy3p
67tj872phy3p
сегодня в 13:35
Ув. модераторы придумали очень сложно, вообщем вместо Волкова краснодарского подсунула ваша система какого то белоруса, которого я так убрать и не могу...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:32
Составители календаря накосячил и не хотят признавать это.
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