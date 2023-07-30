«Спартаку» отказали в переносе матча против «Урала»

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сегодня, 13:24

«Спартак» обращался к «Уралу» и РПЛ с просьбой перенести игру чемпионата России в Екатеринбурге с 11 на 12 августа, но получил отказ.

Причиной обращения со стороны «красно-белых» стал насыщенный календарь: 5 августа команда сыграет в Казани с «Рубином» в чемпионате России, 8 августа дома встретится с «Пари НН» в Кубке России, а уже 11-го числа состоится поединок с «Уралом».