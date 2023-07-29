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В Конго готовы обсудить организацию матча с Россией

вчера, 11:14

Представитель пресс-службы сборной Республики Конго по футболу дал комментарий касательно возможности проведения товарищеского матча местной команды со сборной России.

На данный момент не общались с РФС о возможности организации товарищеских матчей наших сборных. Предложений от российской стороны тоже не было, но мы готовы их изучить, если в них будет конкретика по условиям, времени и месту проведения встречи.

В дальнейшем посмотрим, получится провести товарищескую встречу Конго — Россия или нет.

Ранее стало известно, что сборная Египта не проведёт товарищеский матч со сборной России.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:09, ред.
Дело не в том, может быть в Африке хоккей или нет. А в том, что эта бредовая идея нашего российского чиновника возникла у него в голове не самостоятельно, месяц - два назад, когда бы Ротенберга высмеяли все кому не лень и отправили на обследование во всем известное заведение под названием "Канатчикова дача", а во время саммита, согласно обстоятельствам, т.е. "в строку".
протон
протон ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:13
Жаль что в 92 годах Россия сама ушла от африки оставив эти влияния для англосаксов и колонизаторов, теперь вот наверстываем.
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:11, ред.
Интересно)...как по Вашему мнению почему в Мурманске может быть футбол, а на африканском континенте не может быть хоккея?)...вопрос не в уровне, а в принципе...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:18, ред.
    RTS-25
    RTS-25
    вчера в 15:44
    Да план просто ах........й, как швейцарские часы. Если он сработает, всё будет - топ! Британия в слезах, гансы в трауре, а Гондурас сразу влетает в команду БРИКСа.
    valt134
    valt134
    вчера в 14:23
    Африка-наше ВСЁ!!! Правильным курсом идем, товарищи!
    valt134
    valt134
    вчера в 14:20
    Тьфу, МЛЯТЬ… Главное без канибализма.
    truffagldino
    truffagldino
    вчера в 14:05
    В Африке 54 страны, с кем нибудь договорятся, а если оплатить всей делегации проезд туда обратно, желающих много будет.
    Свeтозар
    Свeтозар
    вчера в 13:42
    Можно и с другими африканцами тоже договориться.... НО главное не опозориться.
    Capral
    Capral
    вчера в 13:26, ред.
    Хочу заметить товарищу Сенатову, что в 1961г., после наводнения в Камеруне, дружественный СССР, в качестве гуманитарной помощи направил в Камерун- валенки, зимние шапки, теплые рукавицы и... снегоуборочные машины.
    Поэтому, вряд ли, стоит так жестко критиковать Ротена...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 13:12, ред.
    На днях, на "волне успеха" от саммита "Россия - Африка" в Санкт - Петербурге некий всем известный г-н Ротенберг предложил помощь ребятам с этого континента в налаживании хоккейной жизни. После таких заявлений кто-нибудь из нас может поверить, что в нашей стране с такими чиновниками что-то изменится к лучшему ?
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 12:55
    Похоже нам надо в Африку переходить.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 12:47
    Поддерживаю решение! Там кроме Бонгонды достаточно игроков. Африканскому футболу УРА. Товарищи!
    🤔
    sova147
    sova147
    вчера в 12:39
    Лёд тронулся, саммит подействовал!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:29
    Как то уж очень снисходительно даёт свой комментарий представитель пресс - службы РК.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:17
    С каннибалами Амазонки- не пробовали договариваться?
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:16
    Пока это только разговоры. Да и то разговоры не с РФС, а с прессой. Получается, что это просто говорильня и ничего больше.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:14
    Макс, ты не поверишь, но я- тоже самое подумал. Называется -дожились...
    Даже индусы, которые против киевского Динамо босиком играли, и те- большего уважения заслуживали.
    Скоро дойдет до того, что и c обитателями озера Чад будет играть за счастье.
    LOpp
    LOpp ответ alexgurzan (раскрыть)
    вчера в 11:58
    Добрый день!
    Очень не удобно искать игроков без указания клуба. Оказывается игроков по фамилии Захарян 5 чел.
    5a32j3rccep8
    5a32j3rccep8
    вчера в 11:50
    Клуб бы то же желательно указать в поиске.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 11:45
    Не зря прошёл саммит Россия-Африка
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ VeniaminS (раскрыть)
    вчера в 11:45, ред.
    Так "людоеды" и обещали нашим только поговорить (обсудить).
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:43
    Опять поговорят и все этим кончится.
    Гость
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