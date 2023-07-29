В Конго готовы обсудить организацию матча с Россией

Представитель пресс-службы сборной Республики Конго по футболу дал комментарий касательно возможности проведения товарищеского матча местной команды со сборной России.

На данный момент не общались с РФС о возможности организации товарищеских матчей наших сборных. Предложений от российской стороны тоже не было, но мы готовы их изучить, если в них будет конкретика по условиям, времени и месту проведения встречи.

В дальнейшем посмотрим, получится провести товарищескую встречу Конго — Россия или нет.