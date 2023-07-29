В Конго готовы обсудить организацию матча с Россией

Представитель пресс-службы сборной Республики Конго по футболу дал комментарий касательно возможности проведения товарищеского матча местной команды со сборной России.
На данный момент не общались с РФС о возможности организации товарищеских матчей наших сборных. Предложений от российской стороны тоже не было, но мы готовы их изучить, если в них будет конкретика по условиям, времени и месту проведения встречи.
В дальнейшем посмотрим, получится провести товарищескую встречу Конго — Россия или нет.
Ранее стало известно, что сборная Египта не проведёт товарищеский матч со сборной России.
Поэтому, вряд ли, стоит так жестко критиковать Ротена...
Поэтому, вряд ли, стоит так жестко критиковать Ротена...
🤔
🤔
Даже индусы, которые против киевского Динамо босиком играли, и те- большего уважения заслуживали.
Скоро дойдет до того, что и c обитателями озера Чад будет играть за счастье.
Даже индусы, которые против киевского Динамо босиком играли, и те- большего уважения заслуживали.
Скоро дойдет до того, что и c обитателями озера Чад будет играть за счастье.
Очень не удобно искать игроков без указания клуба. Оказывается игроков по фамилии Захарян 5 чел.
Очень не удобно искать игроков без указания клуба. Оказывается игроков по фамилии Захарян 5 чел.