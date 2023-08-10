«У нас уже есть запасной вратарь». Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку

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сегодня, 12:27

Ромелу не рады ни в Милане, ни в Турине.

Фанаты «бьянконери» не хотят видеть Ромелу

Болельщикам «Ювентуса» надо выплеснуть злость после жёсткого сезона. Клуб пошёл на соглашение с президентом УЕФА Чеферином, признав вину в махинациях. «Ювентус» легко отделался, получили отстранение на год и обещание не добавлять санкции после новых расследований. Команда не сыграет в Лиге Конференций, куда попала после снятия очков в Серии А. Год без премиальных от УЕФА это большой удар по карману клуба.

Надо спасать положение, но Зидан не мчится в Турин тренировать «Ювентус». Решение оставить Аллегри может аукнуться на поле. Но фанаты всё это прекрасно понимают. Также осознают, что могут быть серьёзные потери в составе, ведь нужно сводить финансовый баланс. Переживают, ищут разрядку. Кто-то пишет гневные комментарии с теориями заговора. Другие рванули на поле стадиона, скандируя:

Нам не нужен Лукаку.

Также представили насмешливый плакат:

Лукаку, оставайся в Милане. У нас уже есть запасной вратарь.

Отсылка к выходу Джеко в основе «Интера» в финале Лиги чемпионов вместо Лукаку, а также к неудачному появлению Ромелу на замену. У бельгийца были моменты у ворот Эдерсона, но голкиперу «Манчестер Сити» повезло, что форвард «Интера» повторил свои «подвиги» времён ЧМ -2022. В Катаре тоже неудачно вышел на замену против Хорватии, не реализовал явные моменты у ворот Ливаковича.

У фанатов «Ювентуса» понятная позиция. Они знают, что Влахович хочет покинуть Турин. «Челси» предлагал обмен на Лукаку с доплатой, ведь у Ромелу контракт с английским клубом, в «Интере» выступал в аренде. Но фанаты «Ювентуса» предпочтут покупку молодого и перспективного нападающего. Лукаку давно в ссоре с «бьянконери». В матче Кубка Италии весной некоторые ультрас туринцев оскорбляли его на расовой почве.

В концовке игры Лукаку реализовал пенальти, сравняв счёт в матче, и показал фанатам жест «закройте рты». После этого началась потасовка между командами, Ромелу получил вторую жёлтую карточку, удалили Хандановича и Куадрадо. Поведение фанатов «Ювентуса» ожидаемое, не хотят иметь дело с давним соперником и врагом.

В «Интере» считают, что Лукаку предал команду

В Милане уверены, что сразу после финала Лиги чемпионов представитель Лукаку связался с «Ювентусом». Форварда задело место на скамейке в Стамбуле. «Манчестер Сити» — знакомый для Лукаку соперник, он сыграл в 19 поединках против этой команды. Почти все проиграл, зато забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу. Но тренер Индзаги правильно сделал, что поставил на Джеко, ведь босниец провёл сезон ровнее, чем Лукаку.

Вот только Ромелу суперзвезда, его легко задеть. Слухи о «Ювентусе», а также наличие переговоров – Лукаку и клуб обсудили условия личного контракта, а тренер Аллегри постоянно общался с нападающим по телефону, задели футболистов «Интера». Когда «Челси» отклонил предложение об обмене Ромелу на Влаховича с доплатой, бельгиец просил прощения у напарников и тренера миланского клуба, но не получил поддержку.

Игроки и фанаты «Интера» тоже настроены враждебно. Тот, кто предал однажды, был прощён. Ультрас защищали Лукаку, пока у него не шла игра. А затем из всех клубов мира форвард выбрал вражеский «Ювентус». Одна из групп фанатов выпустила заявление со словами:

Ты целовал эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь, как трусливый дешёвый наёмник, продаёшь себя по самой высокой цене. Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной. Ты им не являешься, прощай.

Игрок бесполезен без жёсткого тренера рядом

После двух неудачных попыток в «Челси» Ромелу не стал новым Дрогба для АПЛ . Отец футболиста советовал сыну переход в «Баварию», но в Мюнхене выбрали Левандовски. Огромный бельгийский форвард в итоге оказался в «Манчестер Юнайтед», но с Моуриньо не спелись. Лукаку нашёл своего тренера в «Интере», но Конте быстро уехал после чемпионства. А в знакомом «Челси» форвард не стал своим, хотя его вернули за огромные деньги.

Как-то тренер Тухель с футболистами смотрел матч «Тоттенхэма» в АПЛ . На экране показали Конте и немец пошутил:

Вот твой папочка.

Лукаку юмор не оценил, обиделся на Томаса. Но такие эпизоды не повлияли бы на карьеру форварда при высокой результативности. Про Конте вспоминаем совсем не случайно. Антонио заставил Лукаку собраться. В «Интере» с этим тренером у бельгийца 64 гола и 17 ассистов в 95 матчах, великолепный результат.

Нельзя не упомянуть также Лаутаро Мартинеса. Получился идеальный дуэт, но без тренера Конте магия пропала. Всё банально. Лукаку легко набирает лишний вес. Мужчина его формата много ест. У Конте были жестокие тренировки старой школы, в стиле знаменитых тестов Купера – садистическое упражнение с интервальным бегом. Поначалу в Милане все смеялись над «толстяком» Лукаку, который единственный умирает после тренировок.

Конте добился от бельгийца высокой концентрации на работе, заставил его изменить рацион. Ничего жёсткого, Ромелу разрешали есть много вкусных вещей, но следили за калорийностью и распределением жиров, белков и углеводов. Тренировки и рацион позволили Лукаку резко сбросить вес и набрать лучшую форму в жизни.

Забивал 30 голов за сезон и промахивался с метра

Видны проблемы с психологией. Ромелу не любит футбол. Для него это работа с детства, чтобы у мамы появились деньги накормить семью. Ему неинтересно играть с мячом. Отказался от турне в США с «Челси», где мог набрать форму к новому сезону в другом клубе. А Почеттино, хотя потерял из-за травмы новичка Нкунку, сомневается в трансфере Влаховича, ведь в Лондоне появился смелый форвард Джексон, взявший «проклятый» девятый номер.

А легенды Серии А, вроде Верховода, сомневаются, что «Ювентусу» надо ставить на атлетизм. Легендарный тренер Сакки тоже говорит, что упрямство Аллегри может погубить команду. Клуб завербовал спортивного директора «Наполи» Джунтоли, но пока диктатор не развернулся на новом месте. А когда трансферы запрашивает Аллегри, то получается как с Ди Марией и Паредесом. Горькая правда в том, что Лукаку шикарный форвард, но с оговоркой.

Ромелу может забить 30 голов за сезон, а может стать козлом отпущения после серии промахов. Бельгийцу точно рано в Саудовскую Аравию, но лучше «Ювентусу» потратить энергию и деньги на важные для клуба стратегические трансферы, вроде перехода Доннаруммы. А Лукаку для успеха нужно найти своего тренера. Если фантазировать, то таким мог бы стать Диего Симеоне в «Атлетико», а Гризманн мог бы стать новым Лаутаро – верным напарником.

Но для переезда в Мадрид бельгийцу нужен вкус на трансферы, желание сбросить вес и жёстко тренироваться. Судя по выбору «Ювентуса» после «Интера», со вкусом на удачные сделки у форварда проблемы. Но что можно требовать от бывшего нападающего «Эвертона»? К сожалению, у Лукаку кочковатая клубная карьера.