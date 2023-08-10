Top.Mail.Ru
«РБ Лейпциг» подписал защитника «Лиона»

10 августа 2023, 11:03

Защитник «Лиона» и молодёжной сборной Франции Кастелло Люкеба продолжит карьеру в «РБ Лейпциг». Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Игрок подписал пятилетний контракт.

Люкеба является воспитанником «Лиона». За «ткачей» он отыграл 68 матчей, забил 4 мяча и получил 11 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне 20-летний футболист провёл 38 игр во всех турнирах, забил 2 мяча и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 25 миллионов евро.

galem72
galem72
10 августа 2023 в 11:35
Покупка не в стиле Буллов, но игрок классный. Подготовят за пару сезонов к перепродаже и выручат кучу бабла. Удачи чернышу!
Ironigor
Ironigor ответ ДАША Д (раскрыть)
10 августа 2023 в 11:16
Доброго дня.
Это что, приз такой ?????))))))
КЭТиК
КЭТиК
10 августа 2023 в 11:07
Затем его в Англию перепродадут за 70 млн.
Гость
