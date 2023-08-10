«РБ Лейпциг» подписал защитника «Лиона»
Защитник «Лиона» и молодёжной сборной Франции продолжит карьеру в «РБ Лейпциг». Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Игрок подписал пятилетний контракт.
Люкеба является воспитанником «Лиона». За «ткачей» он отыграл 68 матчей, забил 4 мяча и получил 11 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне 20-летний футболист провёл 38 игр во всех турнирах, забил 2 мяча и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 25 миллионов евро.
Это что, приз такой ?????))))))
