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Футбольный клуб «Челси» сделал предложение по игроку сборной Бельгии

вчера, 11:57

Футбольный клуб «Челси» сделал официальное предложение о покупке полузащитника «Саутгемптона» и сборной Бельгии Ромео Лавии. Речь идёт о 48 миллионах фунтов.

Сообщается, что «святые» отклонят предложение, так как они оценивают Лавию в 50 миллионов фунтов. Тем не менее стороны могут прийти к компромиссу и осуществить трансфер в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне 19-летний полузащитник провёл 35 игр во всех турнирах, отметился 2 результативными действиями (гол и ассист) и получил 10 жёлтых карточек. Контракт бельгийца с «Саутгемптоном» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона АПЛ «Саутгемптон» выбыл в Чемпионшип.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении Лавии.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:39
А не много, даже за игрока сборной Бельгии
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:23
Футбольный клуб «Челси» сделал предложение по игроку сборной Бельгии .

Вот так выглядит ежедневно селекционный отдел Челси во главе со спортивным директором!!!))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:11
Молодой,перспективный полузащитник,надо брать.
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