Футбольный клуб «Челси» сделал предложение по игроку сборной Бельгии .

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вчера, 11:57

Футбольный клуб «Челси» сделал официальное предложение о покупке полузащитника «Саутгемптона» и сборной Бельгии . Речь идёт о 48 миллионах фунтов.

Сообщается, что «святые» отклонят предложение, так как они оценивают Лавию в 50 миллионов фунтов. Тем не менее стороны могут прийти к компромиссу и осуществить трансфер в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне 19-летний полузащитник провёл 35 игр во всех турнирах, отметился 2 результативными действиями (гол и ассист) и получил 10 жёлтых карточек. Контракт бельгийца с «Саутгемптоном» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона АПЛ «Саутгемптон» выбыл в Чемпионшип.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении Лавии.