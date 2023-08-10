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«Астон Вилла» работает над трансфером игрока сборной Италии

вчера, 12:47

Атакующий полузащитник «Галатасарая» и сборной Италии Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в «Астон Вилле». На данный момент клубы обсуждают условия сделки.

Стоит отметить, что спортивный директор английского клуба Рамон Мончи подписывал итальянца в «Рому».

Дзаньоло присоединился к «Галатасараю» в феврале 2023 года. В прошедшем сезоне, выступая за «Рому» и турецкий клуб, 24-летний игрок сыграл 28 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи, а также получил 7 жёлтых карточек и 2 красных карточки.

Контракт Дзаньоло с «Галатасараем» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 27 миллионов евро.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:00
После Турции будет очень тяжко заиграть в АПЛ. Все-таки в Турции не надо играть из последних сил, а в Англии придется.
Гость
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