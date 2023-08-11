Зайнутдинов на следующей неделе может стать игроком «Бешикташа»

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вчера, 18:33

Полузащитник ЦСКА перейдёт в «Бешикташ».

По информации источника, сумма сделки составит 5 млн евро, также «армейцы» получат 15% от последующей продажи игрока.

Сообщается, что футболист в начале следующей недели отправится в Стамбул для прохождения медосмотра и заключения контракта с турецким клубом.

Представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана больше не будут считаться легионерами в чемпионате Турции после внесения изменений в регламент, которые касаются лимита на легионеров.