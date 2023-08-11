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Зайнутдинов на следующей неделе может стать игроком «Бешикташа»

вчера, 18:33

Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов перейдёт в «Бешикташ».

По информации источника, сумма сделки составит 5 млн евро, также «армейцы» получат 15% от последующей продажи игрока.

Сообщается, что футболист в начале следующей недели отправится в Стамбул для прохождения медосмотра и заключения контракта с турецким клубом.

Представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана больше не будут считаться легионерами в чемпионате Турции после внесения изменений в регламент, которые касаются лимита на легионеров.

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Все комментарии
Больше чем игра
Больше чем игра
сегодня в 13:13
Прежде чем кого-то продавать, нужно найти замену. Игроков и так нет.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:18
Очень жаль, что за такие смешные деньги отдают качественного и очень полезного игрока...
d1metras
d1metras
вчера в 22:16
Чего то армейцы сами себя разваливают)) на одном ЗеБолотном далеко не уедешь..
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:15
Ну и зря.Там и пропадёт.А армейские номиналы безмолвствуют и куют новым хозяевам деньги, в благодарность за согласие тех оставить их в прежнем качестве.
Поэтому и проигрывают "Уралу" и "Факелу".С "наконечником атаки" в лице Заболотного.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:25
Лидеры ЦСКА предпочитают... Зенит, Спартак и вот теперь Бешикташ.
Один Акинфеев смотрит и офигивает, что творится...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:01
Хороший игрок, жаль если уйдёт. Подождём официальной информации.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:53
Посмотрим. Будет официальная информация от клуба, тогда и прокомментируем. А пока ждем.
Red blu
Red blu
вчера в 18:37
Хочет поиграть в другом чемпионате надо продавать.
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