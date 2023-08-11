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«Оренбург» подпишет одного из лучших бомбардиров чемпионата мира до 20 лет

вчера, 13:47

Нападающий «Индепендьенте Хуниорс» и сборной Эквадора до 20 лет Джастин Куэро близок к переходу в «Оренбург». Спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев сообщил, что на данный момент обсуждаются детали сделки. Игроку делают визу, чтобы он мог приехать в Россию для прохождения медицинского осмотра.

Куэро является воспитанником «Индепендьенте Хуниорс». За основную команду 19-летний эквадорец провёл 2 игры. За сборную Эквадора до 20 лет нападающий сыграл 22 матча и забил 16 мячей.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:56
А разве ещё существуют какие-то другие варианты, кроме бабла 💰 💰 💰 !??)
shlomo2
shlomo2 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:46
Добра Вам!

А Краснодар насколько я помню по Географии тоже не центр России...:))))... так что по поводу "глуши" будьте поаккуратнее...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:25
Странно, что он едет в такую глушь. Интересно, чем его заманили?
Сп62
Сп62
вчера в 14:00
В конечном итоге для Зенита, если заиграет.
6j2ppqkbbmhg
6j2ppqkbbmhg
вчера в 13:48
Это хорошо когда такие игроки к нам приезжают
Гость
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