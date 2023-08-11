«Оренбург» подпишет одного из лучших бомбардиров чемпионата мира до 20 лет

Нападающий «Индепендьенте Хуниорс» и сборной Эквадора до 20 лет Джастин Куэро близок к переходу в «Оренбург». Спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев сообщил, что на данный момент обсуждаются детали сделки. Игроку делают визу, чтобы он мог приехать в Россию для прохождения медицинского осмотра.
Куэро является воспитанником «Индепендьенте Хуниорс». За основную команду 19-летний эквадорец провёл 2 игры. За сборную Эквадора до 20 лет нападающий сыграл 22 матча и забил 16 мячей.
А Краснодар насколько я помню по Географии тоже не центр России...:))))... так что по поводу "глуши" будьте поаккуратнее...
А Краснодар насколько я помню по Географии тоже не центр России...:))))... так что по поводу "глуши" будьте поаккуратнее...