«Оренбург» подпишет одного из лучших бомбардиров чемпионата мира до 20 лет

1691750845

вчера, 13:47

Нападающий «Индепендьенте Хуниорс» и сборной Эквадора до 20 лет близок к переходу в «Оренбург». Спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев сообщил, что на данный момент обсуждаются детали сделки. Игроку делают визу, чтобы он мог приехать в Россию для прохождения медицинского осмотра.

Куэро является воспитанником «Индепендьенте Хуниорс». За основную команду 19-летний эквадорец провёл 2 игры. За сборную Эквадора до 20 лет нападающий сыграл 22 матча и забил 16 мячей.