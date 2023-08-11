В «Зените» назвали бредом слухи, что Барриос может перейти в АПЛ .

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что руководство обмануло полузащитника Вильмара Барриоса, когда он получил предложение от «Ноттингем Форест».
Бред не комментируем.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что руководство обмануло полузащитника Вильмара Барриоса, когда он получил предложение от «Ноттингем Форест».
Бред не комментируем.
Рамочка от силы стоит 200 р, грамота рублей 30 пустой бланк, распечатать на принтере это рублей 15).
Рамочка от силы стоит 200 р, грамота рублей 30 пустой бланк, распечатать на принтере это рублей 15).
Так не проходит юбилей без юбиляра!
Так не проходит юбилей без юбиляра!
Ну вот как-то так !)
Ну вот как-то так !)