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В «Зените» назвали бредом слухи, что Барриос может перейти в АПЛ

вчера, 16:08

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что руководство обмануло полузащитника Вильмара Барриоса, когда он получил предложение от «Ноттингем Форест».

Бред не комментируем.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 07:51
Роль Бариоса в команде очень значима.Даже если допустить его уход,то найти равноценную замену ему будет не легко.Очень качественный игрок на своей позиции.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:49, ред.
То есть Бариос настолько плох, что даже слухи о возможности его перезода в АПЛ это бред? А если бы слух о переходе в Грецию, или Бельгию прошёл, то жто был бы не бред? А можно пояснее свои мысли выражать?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:29
Обидели,гады,слона в зоопарке.
Red blu
Red blu
вчера в 18:36
Скоро узнаем бред или нет, не отпустят Барриоса увидим как он будет играть на совесть или спустя рукава.
lotsman
lotsman
вчера в 18:06
Кто знает, бред это или не бред. Говорят же, что дыма без огня не бывает. Возможно произошла какая то утечка информации, которая нежелательна для руководства Зенита. Поэтому и реакция такая резкая. В общем время покажет, бред это или не бред.
ДСА
ДСА
вчера в 18:05
Вполне может быть, но клуб наверное имеет на это право.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:03
Кому то выгодно распускать такие слухи....
drug01
drug01
вчера в 16:51
Ответ дали громкий, поживём увидим!
протон
протон
вчера в 16:28, ред.
Я не вижу от автора, который выложил фото скрин о неудовольствии полученными призами. Возможно, игрок ожидал что-то другое. Но нытья со стороны игрока не увидел. Человек высказался с иронией, и с улыбочкой. Да хоть кастрюлю с эмблемой любимого клуба, почему бы нет? Для меня лично было бы престижно получить грамоту в рамочке, как победитель конкурса с подписью и печатью. Она бы весела у меня в комнате в рабочем кабинете.
Рамочка от силы стоит 200 р, грамота рублей 30 пустой бланк, распечатать на принтере это рублей 15).
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:27
Как не бывает дыма без огня и без пожара,
Так не проходит юбилей без юбиляра!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:20
В «Зените» назвали бредом слухи, что Барриос может перейти в АПЛ .

Ну вот как-то так !)
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