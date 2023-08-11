Барриос хочет покинуть «Зенит»

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вчера, 14:59

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии намерен покинуть клуб. Игрок хочет продолжить карьеру в «Ноттингем Форест».

Сообщается, что Барриос не подписывал дополнительного соглашения об отказе от разрешения ФИФА приостанавливать контракт. Зимой футболиста хотел приобрести «Ноттингем Форест», но хавбек не стал приостанавливать контракт и уходить бесплатно. Президент «сине-бело-голубых» Александр Медведев уговорил колумбийца доиграть сезон в «Зените» (помочь выиграть пятое чемпионство подряд), пообещав отпустить летом.

В апреле Барриос согласовал условия личного контракта с «Ноттингем Форест». Летом ФИФА приняла новые условия приостановки контрактов легионеров, по которым те, кто не сделал этого ранее и продолжил играть в России — более не могут использовать опцию. Англичане сделали официальное предложение по Барриосу в размере 4 миллионов евро, но «Зенит» отклонил его.

На данный момент «Ноттингем Форест» предлагает за колумбийца 8,5 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в качестве бонусов. Российский клуб не собирается продавать футболиста дешевле 20 миллионов евро.

Сейчас юристы Барриоса изучают все аспекты сложившейся ситуации. Колумбиец разочарован поведением руководства «Зенита» и решительно настроен покинуть клуб.

Барриос выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. На его счету 154 игры за питерский клуб, 7 результативных баллов (3 гола и 4 ассиста) и 43 карточки (41 жёлтая и 2 красных). В текущем сезоне 29-летний опорный полузащитник сыграл 4 матча и получил красную карточку.

Напомним, колумбиец не примет участия в ближайшем матче российской Премьер-Лиги.