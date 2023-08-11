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Барриос хочет покинуть «Зенит»

вчера, 14:59

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос намерен покинуть клуб. Игрок хочет продолжить карьеру в «Ноттингем Форест».

Сообщается, что Барриос не подписывал дополнительного соглашения об отказе от разрешения ФИФА приостанавливать контракт. Зимой футболиста хотел приобрести «Ноттингем Форест», но хавбек не стал приостанавливать контракт и уходить бесплатно. Президент «сине-бело-голубых» Александр Медведев уговорил колумбийца доиграть сезон в «Зените» (помочь выиграть пятое чемпионство подряд), пообещав отпустить летом.

В апреле Барриос согласовал условия личного контракта с «Ноттингем Форест». Летом ФИФА приняла новые условия приостановки контрактов легионеров, по которым те, кто не сделал этого ранее и продолжил играть в России — более не могут использовать опцию. Англичане сделали официальное предложение по Барриосу в размере 4 миллионов евро, но «Зенит» отклонил его.

На данный момент «Ноттингем Форест» предлагает за колумбийца 8,5 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в качестве бонусов. Российский клуб не собирается продавать футболиста дешевле 20 миллионов евро.

Сейчас юристы Барриоса изучают все аспекты сложившейся ситуации. Колумбиец разочарован поведением руководства «Зенита» и решительно настроен покинуть клуб.

Барриос выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. На его счету 154 игры за питерский клуб, 7 результативных баллов (3 гола и 4 ассиста) и 43 карточки (41 жёлтая и 2 красных). В текущем сезоне 29-летний опорный полузащитник сыграл 4 матча и получил красную карточку.

Напомним, колумбиец не примет участия в ближайшем матче российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
trudogolik
trudogolik
вчера в 22:48
Откуда эти люди «пишущие» берут эту информацию? Зенит продаст любого футболиста, если будет предложена достойная рыночная цена и это уже неоднократно происходило. В руководстве Зенита находятся адекватные крепко стоящие на земле люди в отличии от многих других команд.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:41
Барриос обвинил руководство Зенита....что они его обманули.
Почему то даже не удивлен...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:58
Никуда он не уйдёт! Это очередная утка!
9c4xfpm4n4db
9c4xfpm4n4db ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 20:28
Барриос не бразилец. Нужно как-то следить за футболом.
Red blu
Red blu
вчера в 18:31
Побежали бразильцы.
У Семака прибавится головной боли.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 18:11
Газпром на глазах разваливается
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:10
Руководство "Зенита" не понимает простых вещей. Если футболист хочет покинуть клуб, а его не отпускают, он будет всячески бойкотировать матчи. Способов для этого много: сослаться на мнимую травму, специально получить красную карточку, как и случилось в матче с "Динамо", или постоянно фолить, чтобы наполучать кучу жёлтых и в результате быть дисквалифицированным. Футболист постоянно будет на взводе, ему всё будет не нравиться, даже манная каша на завтрак. Самое главное - он не будет играть за клуб с душой и сердцем, и никакой пользы команде от такого футболиста в этом случае не будет.
valt134
valt134
вчера в 17:27
На безбедную старость подзаработал, теперь можно и в «недетский» футбол поиграть.
протон
протон
вчера в 16:51
Тут не хватает еще:
Поэтому Барриос в конце матча с Динамо безрассудно полетел двумя ногами сзади в подкат, чтобы получить максимальное число матчей дисквалификации, раз его не отпускают, но проплаченный Газпромом КДК дал всего 1 матч, что крайне расстроило Барриоса!
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 16:36
По третьему кругу одно и тоже , как и с Мбаппе и Кейном, то уходят, то не уходят
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 16:35
Зенит ещё в прошлом году знал, что этим летом будет развал, главное было 5е чемпионство
adekvat
adekvat
вчера в 16:25
Медведева гнать надо и Семака гнать надо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:23
Сидит видать Вильмар и учит классику:
"Умом Россию не понять...."
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:18
Всё...
Метла... Фартук... Совок... Невский... Бечики...))
lotsman
lotsman
вчера в 16:04
Барриоса, если он хочет уйти, надо продавать. Если он заартачится, он играть не будет. Будет дурака валять на поле, на красных сидеть. Лучше продать его.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:56
Срубил бабла и бежать быстрей из Зенита.
Неблагодарный...
Futurista
Futurista
вчера в 15:55
Беги Вильмар, беги...попутного ветра в горбатую спину...
c8d82gt36yd2
c8d82gt36yd2
вчера в 15:39
Надо его просто продать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:12
Ужас. Не захотел бесплатно уходить теперь и за деньги не уйдет...(
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