Барриос хочет покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос намерен покинуть клуб. Игрок хочет продолжить карьеру в «Ноттингем Форест».
Сообщается, что Барриос не подписывал дополнительного соглашения об отказе от разрешения ФИФА приостанавливать контракт. Зимой футболиста хотел приобрести «Ноттингем Форест», но хавбек не стал приостанавливать контракт и уходить бесплатно. Президент «сине-бело-голубых» Александр Медведев уговорил колумбийца доиграть сезон в «Зените» (помочь выиграть пятое чемпионство подряд), пообещав отпустить летом.
В апреле Барриос согласовал условия личного контракта с «Ноттингем Форест». Летом ФИФА приняла новые условия приостановки контрактов легионеров, по которым те, кто не сделал этого ранее и продолжил играть в России — более не могут использовать опцию. Англичане сделали официальное предложение по Барриосу в размере 4 миллионов евро, но «Зенит» отклонил его.
На данный момент «Ноттингем Форест» предлагает за колумбийца 8,5 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в качестве бонусов. Российский клуб не собирается продавать футболиста дешевле 20 миллионов евро.
Сейчас юристы Барриоса изучают все аспекты сложившейся ситуации. Колумбиец разочарован поведением руководства «Зенита» и решительно настроен покинуть клуб.
Барриос выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. На его счету 154 игры за питерский клуб, 7 результативных баллов (3 гола и 4 ассиста) и 43 карточки (41 жёлтая и 2 красных). В текущем сезоне 29-летний опорный полузащитник сыграл 4 матча и получил красную карточку.
Напомним, колумбиец не примет участия в ближайшем матче российской Премьер-Лиги.
Почему то даже не удивлен...
Почему то даже не удивлен...
У Семака прибавится головной боли.
У Семака прибавится головной боли.
Поэтому Барриос в конце матча с Динамо безрассудно полетел двумя ногами сзади в подкат, чтобы получить максимальное число матчей дисквалификации, раз его не отпускают, но проплаченный Газпромом КДК дал всего 1 матч, что крайне расстроило Барриоса!
Поэтому Барриос в конце матча с Динамо безрассудно полетел двумя ногами сзади в подкат, чтобы получить максимальное число матчей дисквалификации, раз его не отпускают, но проплаченный Газпромом КДК дал всего 1 матч, что крайне расстроило Барриоса!
"Умом Россию не понять...."
"Умом Россию не понять...."
Метла... Фартук... Совок... Невский... Бечики...))
Метла... Фартук... Совок... Невский... Бечики...))
Неблагодарный...
Неблагодарный...