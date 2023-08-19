Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл»

Сортировать
Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 09:19
Потеря Сен-Максимьена аукнется Ньюкаслу
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:58
Всё-таки уже Ньюкасл очень достойный соперник, с которым нелегко брать очки.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:49
Микропобеда после известного матча это норма.
Юолельщиков МС с победой.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:37
Победа, хоть и с минимальным счетом, все таки победа. Тем более над серьезным соперником. Сезон начинается!
Elliada
Elliada
сегодня в 05:15
У Сити плотный график + потери ключевых игроков, поэтому нужно было хоть как-то победить и это им удалось. С победой!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:53
Как,ранее предпологалося,что Сити будет долго вкатываться,голов тоже,много не увидели!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:13
Чемпион мира зарешал... Ньюкасл ни о чём..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:02
Игра не понравилась,кое как один заковыряли!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:02
Реализация моментов в этом матче конечно вышла погулять, но в целом игра была хорошая, особенно учитывая, что был матч за Суперкубок УЕФА. С победой!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:01
И странно почему игру сити не поставили на воскресенье? Севилья так вообще в понедельник будет играть
allemz
allemz
сегодня в 00:01
С победой! С сороками всегда тяжело играть, 3 очка есть с такой игрой, уже неплохо
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:00
После тяжелой игры за суперкубок сити конечно выглядели уставшими и ждать от них фееричной игры не стоило, но заслуженно взяли 3 очка! С победой Горожан!!!!))))
Очень понравились сегодня Фоден и Ковачич. Ну, и конечно же красивый гол Альвареса!)))
С Диашем в основе МС смотрится намного увереннее в обороне и в целом на своей половине поля. И Йошко тоже находит свою игру в составе.
А ньюкасл костоломы! Играли грубо, ломали, фолили, а в итоге сам игрок сорок сломался, иронично)
Жду трансферов в атаку МС!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 