«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл»

В матче 2-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» 1:0. Единственный гол забил Хулиан Альварес на 31-й минуте.
После двух туров у «Ман Сити» 6 очков, у «Ньюкасла» — 3.
|Манчестер Сити1 : 0Ньюкасл Юнайтед
|Матч завершен
В матче 2-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» 1:0. Единственный гол забил Хулиан Альварес на 31-й минуте.
После двух туров у «Ман Сити» 6 очков, у «Ньюкасла» — 3.
Очень понравились сегодня Фоден и Ковачич. Ну, и конечно же красивый гол Альвареса!)))
С Диашем в основе МС смотрится намного увереннее в обороне и в целом на своей половине поля. И Йошко тоже находит свою игру в составе.
А ньюкасл костоломы! Играли грубо, ломали, фолили, а в итоге сам игрок сорок сломался, иронично)
Жду трансферов в атаку МС!
Очень понравились сегодня Фоден и Ковачич. Ну, и конечно же красивый гол Альвареса!)))
С Диашем в основе МС смотрится намного увереннее в обороне и в целом на своей половине поля. И Йошко тоже находит свою игру в составе.
А ньюкасл костоломы! Играли грубо, ломали, фолили, а в итоге сам игрок сорок сломался, иронично)
Жду трансферов в атаку МС!