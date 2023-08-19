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«Ростов» потерпел крупное поражение от «Сочи»

вчера, 22:01
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Сочи» разгромил «Ростов» в 5-м туре РПЛ (4:0).

Дубль сделал Мартин Крамарич (16-я и 69-я минута). Также отличились Лука Джорджевич (28-я минута) и Юрий Медведев (76-я).

У «Сочи» 6 очков и 10-е место. «Ростов» идет 8-м (7 баллов).

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
сегодня в 15:19
Значит нет теперь Ростсельмаша - спонсора команды и заменить некем.
112910415
112910415
сегодня в 12:48
Тренеру не удаётся почти ничего
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 12:19
Были бы резервы... Но их нет. "Усилились" в трансферное окно великовозрастными Ионовым и Акбашевым лишь потому, что бесплатно как свободные агенты. Да тот же возрастной Чернов за горсть сухарей выкуплен у "Краснодара". которому совсем не нужен был. Вот это усиление. Иранец и арендованный у "Зенита" Вахания - еще "сырые", хотя и стараются на поле. По настроению Карпина чувствуется, что его крепко достало безденежье клуба, который не имеет средств не только на покупку новых игроков, способных усилить игру. но и имеет задолженность перед игроками.
bpxb2yrxez2j
bpxb2yrxez2j
сегодня в 10:52
А ГОНОРУ СКОЛЬКО БЫЛО У РОСТОВА ПОСЛЕ НИЧЬИ С ЗЕНИТОМ.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:40
Были у Ростова провалы и прежде, но Валере всякий раз удавалось каким-то чудом вытаскивать команду на поверхность. Надеюсь, что и в этот раз Карпин найдёт слова и резервы для вывода команды из кризиса.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:52
Похоже в этом сезоне у Валеры многое что не получится.
cn4bt7xr2m63
cn4bt7xr2m63
сегодня в 05:39
Не к лицу Ростову так крупно проигрывать
Jocket
Jocket
сегодня в 04:29
Сочи с красивой победой, Ростов катится в пропасть дальше.
adekvat
adekvat ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 04:15
У них и тренер не стабильный.
протон
протон
сегодня в 01:55
Самое смешное если уволят тренера Терека за поражение. )
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:28
Не стоит сравнивать состав ЦСКА И РОСТОВА....
По чесноку надоть перевести в стоимость команд на поле....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:23
А вот это очень огорчило!
Но увы.... Ростов всегда финансово выживал....
Карпин своеобразный,, но лепил команду "из того, что было"...
Это Зенит, ЦСКА, Краснодар.... могут позволить себе купить игроков за миллионы, Ростов в основном за тысячи...., и то - лавки запасных полуголые...
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:54
Обсудим.....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:47
Завтра будут будни Абаскаля,пусть поработает, а мы оценим и обсудим
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:24
Меня терзают смутные сомнения..). Не подмигнули ли Карпину сверху?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 23:16
Как обычно :"Вот вдули, так вдули...".
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:11
Пора Валеру с доплатой "взад" отдавать-в родной "Спартак".Если тот победит завтра "Зенит".
drug01
drug01
вчера в 23:06
Над Ростовом опустились чёрные тучи, так играть нельзя!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:03
Видимо, большую часть своего времени Карпин уделяет сборной, а на Ростов у него времени не хватает.
Представляю, чтобы было если бы ещё и сборная сейчас играла. Ужас...
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 23:00
Команда к новому сезону в РПЛ фактически не готова.
Такое впечатление, что Карпина крепко достало безденежье клуба и тренер после поражения в 6 туре от Пари НН подаст в отставку.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:58
Толя, обычно, мне безразличны потери и проблемы соперников, но ваша ситуация- просто трагична. Такими темпами, вы скоро всю вашу академию будете ставить...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:56
Поздравляю ВАС, а почему так мало комментариев ?. Ждем. Я тоже с 2007. Пишите почаще.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:55
Когдато, в ПЛ работал Кучук. Так он, во время интервью, вообще не смотрел на журналиста, демонстративно отворачивался. Жлоб, тот еще был. Валера немного лучше, но тоже- без особого уважения к людям...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:52
Ростов очень нестабильно играет
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:51
Скамейка маленькая,вот то,и получается!!! Три,ноль выигрываем,четыре,ноль проигрываем!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:51
Сочи просто был сильнее
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:51
НЕ совсем соглашусь. Ростов имеет в своем составе очень качественных игроков. Песьяков, Глебов, Уткин Комличенко, Голенков. Да, выбыл Осипенко, Но , например у ЦСКА выбыли сразу 3 защитника ( Дивеев, Агапов и Гайич). Но ЦСКА не сыпется. Ставят пацанов из молодежки. А Валера посыпался. Проиграть два матча с общим счетом 1:9 ( КС и Сочи) - это позор для тренера сборной. Ты прослушай как он общается с прессой после игр. Более наглого и надменного тренера в РПЛ нет. Так что Карпин ооооочень посредственный тренер. Поживем увидим.
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:49
Что же скажет Карпин?
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 22:48
Валера, Валера...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:45, ред.
Тренерский гений не помог Карпин облажался, сейчас из него потечёт
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