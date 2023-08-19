«Ростов» потерпел крупное поражение от «Сочи»

«Сочи» разгромил «Ростов» в 5-м туре РПЛ (4:0).
Дубль сделал Мартин Крамарич (16-я и 69-я минута). Также отличились Лука Джорджевич (28-я минута) и Юрий Медведев (76-я).
У «Сочи» 6 очков и 10-е место. «Ростов» идет 8-м (7 баллов).
«Сочи» разгромил «Ростов» в 5-м туре РПЛ (4:0).
Дубль сделал Мартин Крамарич (16-я и 69-я минута). Также отличились Лука Джорджевич (28-я минута) и Юрий Медведев (76-я).
У «Сочи» 6 очков и 10-е место. «Ростов» идет 8-м (7 баллов).
Ну и очередной раз отмечу ужаснейшее в РПЛ состояние покрытия поля. Проблема давно известна, сроки и способ решения известны. Неужели нельзя исправить? Я даже в ФНЛ не смогу сразу вспомнить, а у кого поле хуже
Ну и очередной раз отмечу ужаснейшее в РПЛ состояние покрытия поля. Проблема давно известна, сроки и способ решения известны. Неужели нельзя исправить? Я даже в ФНЛ не смогу сразу вспомнить, а у кого поле хуже
Такое разгромное поражение в любом случае Ростсельмаш точно не заслуживал . Ну а всех болельщиков Сочи с Победой ! В конце концов для Карпина и К° этот период однозначно должен был начаться рано или поздно . Ну не может команда постоянно играть с одним и тем же составом который уже год на высоком уровне . И как бы кто не говорил но в том что сейчас происходит с командой и её игрой ну никак не виноват её главный тренер Карпин. Нет вливаний в команду , нет ни одного легионера, нет новой крови , а значит не может быть и положительных эмоций и соответственно результатов . Все гостевые матчи в чемпионате команда проиграла с разгромным счётом с ЦСКА, с Крылья Советов и сегодняшний матч, были проиграны и кубковые матчи в сухую. Так что если руководство клуба во главе с президентом Арутюнянцом и главой Ростовской области не сделают правильные выводы не предпримут какие нибудь действия для исправления этой ситуации, то ничего хорошего ждать от команды и Карпина не приходится , учитывая то что почти все команды довольно неплохо начали усилять свои составы качественными игроками . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд . Хочется верить что всё наладится и команда будет радовать болельщиков своей игрой . Удачи тебе РОСТСЕЛЬМАШ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
Такое разгромное поражение в любом случае Ростсельмаш точно не заслуживал . Ну а всех болельщиков Сочи с Победой ! В конце концов для Карпина и К° этот период однозначно должен был начаться рано или поздно . Ну не может команда постоянно играть с одним и тем же составом который уже год на высоком уровне . И как бы кто не говорил но в том что сейчас происходит с командой и её игрой ну никак не виноват её главный тренер Карпин. Нет вливаний в команду , нет ни одного легионера, нет новой крови , а значит не может быть и положительных эмоций и соответственно результатов . Все гостевые матчи в чемпионате команда проиграла с разгромным счётом с ЦСКА, с Крылья Советов и сегодняшний матч, были проиграны и кубковые матчи в сухую. Так что если руководство клуба во главе с президентом Арутюнянцом и главой Ростовской области не сделают правильные выводы не предпримут какие нибудь действия для исправления этой ситуации, то ничего хорошего ждать от команды и Карпина не приходится , учитывая то что почти все команды довольно неплохо начали усилять свои составы качественными игроками . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд . Хочется верить что всё наладится и команда будет радовать болельщиков своей игрой . Удачи тебе РОСТСЕЛЬМАШ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!