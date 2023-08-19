Беллингем принёс «Реалу» победу над «Альмерией» во 2-м туре Ла Лиги

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вчера, 22:34

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл в гостях «Альмерию» — 3:1.

Мадридцы первыми пропустили, когда на 3-й минуте отличился Серхио Аррибас. На 19-й минуте Джуд Беллингем провел ответный мяч, а на 60-й он же вывел «сливочных» вперед. Третий гол «Реала» забил Винисиус Жуниор на 73-й минуте.

У «Реала» 6 очков после двух туров. У «Альмерии» 0 баллов.