Беллингем принёс «Реалу» победу над «Альмерией» во 2-м туре Ла Лиги

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл в гостях «Альмерию» — 3:1.
Мадридцы первыми пропустили, когда на 3-й минуте отличился Серхио Аррибас. На 19-й минуте Джуд Беллингем провел ответный мяч, а на 60-й он же вывел «сливочных» вперед. Третий гол «Реала» забил Винисиус Жуниор на 73-й минуте.
У «Реала» 6 очков после двух туров. У «Альмерии» 0 баллов.
А ведь глядя на состав Реала, состав ведь топ. Можно сказать как у звёздного Милана сейчас.
А ведь глядя на состав Реала, состав ведь топ. Можно сказать как у звёздного Милана сейчас.
Да, можете, добавил ВИП.
Да, можете, добавил ВИП.