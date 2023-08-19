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Беллингем принёс «Реалу» победу над «Альмерией» во 2-м туре Ла Лиги

вчера, 22:34
АльмерияЛоготип футбольный клуб Альмерия1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл в гостях «Альмерию» — 3:1.

Мадридцы первыми пропустили, когда на 3-й минуте отличился Серхио Аррибас. На 19-й минуте Джуд Беллингем провел ответный мяч, а на 60-й он же вывел «сливочных» вперед. Третий гол «Реала» забил Винисиус Жуниор на 73-й минуте.

У «Реала» 6 очков после двух туров. У «Альмерии» 0 баллов.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 11:03
Анчелотти видимо использует Беллингема как Кака в Милане. Знаменитый ромб как у Милана, вместо 4-3-3.
А ведь глядя на состав Реала, состав ведь топ. Можно сказать как у звёздного Милана сейчас.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:44
А у многих были сомнения на счёт Беллингема
SkiNheD
SkiNheD
сегодня в 07:57
Ну что же, не плохо. Продолжайте в том же духе.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:53
Тут победили что называется на классе.
ABir
ABir
сегодня в 02:10
Успешный и уверенный старт лидера чемпионата!
амурец
амурец
сегодня в 00:56
Реал с победой
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:13
Англичанин самый полезный и опасный игрок в Реале. Он мне понравился ещё с ЧМ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:01
Когда реал пропустил,сразу взял их победу и итб 2,5 и я в плюсе с хорошим кэфом! Гыыы
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:51
Добрый вечер.
Да, можете, добавил ВИП.
Futurista
Futurista
вчера в 22:49
Вечер добрый. Подскажите, пожалуйста, могу ли я получить VIP?
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:44
Белингхем топчик
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:37
С заслуженной Победой всех болельщиков Реала ! А ведь счёт мог быть куда круче .
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 22:36
Как же Джуд крут на старте сезона,уже 3+1 за 2 матча.Крутого игрока урвал Реал
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:36
Неплохо..
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