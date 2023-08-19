«Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» на 90+8-й минуте

В матче 5-го тура РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
На 22-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян не реализовал пенальти. Счет открыл Ильзат Ахметов на 47-й минуте. На 90+8-й ответный мяч провел Антон Миранчук.
«Краснодар» лидирует в таблице (13 очков). «Локомотив» идет 9-м (6 баллов).
Спасибо за хорошую весну и прощай Галактики! Если его вовремя руководство не уволит, будет то же что и при немцах...
Палыча бы вернули... Он бы такооое устроил бы в перерыве после такого 1 тайма... Да не было бы у него такого тайма, он Тренер с большой буквы.
Спасибо за хорошую весну и прощай Галактики! Если его вовремя руководство не уволит, будет то же что и при немцах...
Палыча бы вернули... Он бы такооое устроил бы в перерыве после такого 1 тайма... Да не было бы у него такого тайма, он Тренер с большой буквы.