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«Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» на 90+8-й минуте

вчера, 21:33
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В матче 5-го тура РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

На 22-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян не реализовал пенальти. Счет открыл Ильзат Ахметов на 47-й минуте. На 90+8-й ответный мяч провел Антон Миранчук.

«Краснодар» лидирует в таблице (13 очков). «Локомотив» идет 9-м (6 баллов).

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:06
Должны были побеждать.... играли лучше Локо....а по факту потеряли 2 очка из за потери концентрации на последних минутах добавленного времени.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:49
Гол Миранчука на последней минуте это кирпич на голову на центральной улице Краснодара. Другого не придумаешь.
ATG
ATG ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:17
Да плевать я хотел на очки которые лопаются
ATG
ATG
сегодня в 05:15
Вот просто. Опять, каждый год одно и тоже. Матч не смотрел. Но опять команда проигрывает на последних минутах. В общем, меня это уже даже не удивляет. Это просто не из ле чи мо
ДСА
ДСА
сегодня в 05:11
Что такое не везёт Краснодар теперь очень хорошо знает.
Nottrow
Nottrow
сегодня в 04:30
Локомотив с таким тренером опять ни о чем.
протон
протон
сегодня в 01:53
Честно сказать мне лично по барабану эта игра, у меня очки лопаются от турнирной таблицы, где находится Урал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:49
Послематчевая пресс-конференция....
- Господин Галактионов, правда ли что вы сегодня отскочили не наиграв даже на ничью???
- я тебе сейчас второй телефон в одно место засуну, потом обидно будет....
амурец
амурец
сегодня в 01:01
Да уж игра Локо пока не впечатляет, но молодцы хоть и в конце но отыгрались
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:47
А если отбросить в сторону эмоции и посмотреть, просто, на сухой остаток от игры, сошедший с табло прекрасного стадиона в историю футбола, мы увидим счёт 1:1....
Болельщикам Краснодара не стоит сетовать, а надо объективно проанализировать в целом игру - да первая скрипка за южанами, но были матчи, мягко говоря и с большим количеством забитых мячей.... До последних секунд был счет 1:0, и это не победный счёт, а всего лишь заявка на викторию... Были и более результативные итоги работы краснодарской команды.....
Что касается Локо - долой пепел с головы Локомотива, не гневите футбольного Бога и посмотрите на каком месте Краснодар.... Выстояли, вытерпели, и кто то за это кинул благодать.... Не все с "быками" успевали запрыгнуть в последний вагон...
makkie
makkie
вчера в 23:17
Дичайший отскок Локо.
Причём во втором матче кряду уходят от поражения на последних минутах. Но бесконечно везти не может!
Краснодар наиграл на победу и потерял очки. Похоже, Ивич нащупал интересный футбол – если быки продолжат в таком духе, то могут замахнуться на первую тройку.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:54
Что толку от бегания 90+7 минут? Палка взяла и выстрелила на последней секунде,когда человек,одновременно похожий как на Ибрагимовича,так и на вратаря,уже снял перчатки и шёл домой.
ABir
ABir
вчера в 22:52
Краснодар всю игру был лучше Локомотива и доминировал на поле. К чести Локомотива, они смогли сохранит минимальный проигрыш до последних минут, а в концовке еще и сумели сравнять счет
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:45
Ирак сегодня:
Кербела
День
+49°C
Ночь
+33°C
------------------
Так что Краснодару ещё есть куда стремиться.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:18, ред.
Вот эта концовка.Не концовка, а конечище. Локо с очком! Это все лучше, чем без очка. Обидно Краснодар.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:58
После того, как "Краснодар" забил мяч, и до последней минуты матча было желание написАть оду в честь команды и пожелать ей стать чемпионом. Когда получили ответный мяч и потеряли, таким образом, два очка, впору было накропать эпитафию. Подвели, черти, но нежелательный результат должен стать уроком для южан в том смысле, что начали играть на удержание счёта и, как часто бывает, поплатились за это. Жаль... Подумал, как было бы замечательно, если бы чемпионом России стал этот коллектив. Ни "Зенит" или команда из столицы, а именно "Краснодар". Отличный стадион, адекватные болельщики, дружные ребята.
В любом случае буду болеть за южан. Остальные команды приелись, и лично у меня нет никакого желания видеть кого-либо из них на верхней ступени пьедестала.
valt134
valt134
вчера в 21:57
Ленини-Как «черная метка» для Краснодара. «Свой среди чужих, чужой среди своих». Продать на …!!!(Ну вы поняли)
valt134
valt134
вчера в 21:49
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 21:46
    Для иллюстрации. Когда говорят, что в Краснодаре в тени до +40, это означает, что эту тень еще надо найти))
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ CTePx (раскрыть)
    вчера в 21:46
    Да, для меня матчи этих клубов - это мука…
    CTePx
    CTePx ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 21:46
    Объясняет) Извиняюсь, понимаю Ваши смешанные чувства)
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ CTePx (раскрыть)
    вчера в 21:45
    Я болельщик Локомотива с Краснодара. Объясняет мой комментарий?)
    CTePx
    CTePx ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 21:45
    Мы шли на 2 месте, на 1 месте шел Зенит, началась пандемия и под шумок его уволил КЕКнадзе... Несправедливо, думал под прикрытием ковида никто не заметит... Это тот чел, если не помните, который сказал: "Болельщики ничего не решают"
    CTePx
    CTePx ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 21:43
    Странный Вы болельщик Локомотива... Да Локомотив играл откровенно хреново и в этом 100% "заслуга" Галактионова. Но наши парни всегда борются до конца, а вот Быки зря расслабились и ушли в оборону конечно.
    nubom
    nubom
    вчера в 21:43
    TheBoLt
    TheBoLt ответ CTePx (раскрыть)
    вчера в 21:43
    Напомните, а за что Семина уволили? Или он сам ушел с Локо?
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер
    вчера в 21:41
    Начали с незабитого пенальти , закончили расслабухой при ауте. Жаль Краснодар.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 21:40
    Хоть и болею всю жизнь за Локо, но они были обязаны проигрывать. Очередной донный матч. Краснодар давил всю игру, но не везло, а паровозы отскакивают снова. Противно смотреть на любимый клуб. Быков очень жаль - заслужили победу, но не повезло, к сожалению.
    CTePx
    CTePx
    вчера в 21:40
    Галактионов на выход!! Ужаснейшая, безыдейная игра в атаке, унылое катание мяча назад и поперек, тренерской мысли не видно. Ребята вырвали ничью исключительно благодаря волевым качествам присущем Команде, которые привил Юрий Палыч Семин. Мы проигрываем по владению мячом (не так важно, но все таки), проигрываем по количеству ударов вообще и особенно в створ. Что Крыльям проигрывали, что Краснадару, что ЦСКА. Единственное не помню как было в матче с Рубином.
    Спасибо за хорошую весну и прощай Галактики! Если его вовремя руководство не уволит, будет то же что и при немцах...
    Палыча бы вернули... Он бы такооое устроил бы в перерыве после такого 1 тайма... Да не было бы у него такого тайма, он Тренер с большой буквы.
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 21:37
    "Мяч, на который Локомотив даже не наиграл" - комментатор. Я с ним абсолютно согласен. Сперцян не забил пенальти, Сперцян со штрафного попал в перекладину. Везение сегодня абсолютно на стороне Локомотива. Гол влетел в ворота Краснодара за 20 секунд до финального свистка. Чистейшее невезение Краснодара, будто на этот матч мяч был заговорен. Очень обидно так упускать победу в матче, в котором 90 минут Краснодар доминировал и играл первым номером
    Гость
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