«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре АПЛ

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вчера, 21:35

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Счет открыл Папе Сарр на 49-й минуте. На 83-й Лисандро Мартинес отправил мяч в собственные ворота.