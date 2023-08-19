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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре АПЛ

вчера, 21:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Счет открыл Папе Сарр на 49-й минуте. На 83-й Лисандро Мартинес отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, после двух туров у «шпор» 4 очка, у МЮ — 3.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:59
Защита МЮ строит свою защиту по спартаковским методичкам?))))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 09:16
Викарио отбивал всё, плюс пенальти за игру рукой не поставили думаю все это и сыграло с МЮ в злую шутку. Сарр и Викарио были на высоте, да и Биссума хороший матч провёл
SkiNheD
SkiNheD
сегодня в 08:10
Магваер просто не играл))
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 03:02
Всего лишь 2 тур и уже Роналдуфаны вернулись критиковать ЭТХ....) Но сколько ни старайся, то позорное интервью не смоешь. МЮ и до, и после него спокойно в топ4 заканчивали, даже со старыми саунами... ТТх вообще Кейна потерял и норм.
Вообще, не надо натягивать проблемы личного характера с результатами постфактум.
Топ тренер из Аякса проиграл топ тренеру из Бенфики, что вполне допускаемо. Сезон обещает быть интересным: Пеп, Артета, Клопп, Почеттино, ЭТХ, ДеЗерби, Хау, Постекоглу, Эмери - у каждого свой проект и свои козыри. Берём попкорны и наблюдаем за гонкой целый год
протон
протон
сегодня в 01:49
А теперь давайте ребята вернёмся во времена интервью Криштиану Роналду. Рон отметил, что база клуба находится в отвратительном состоянии, следовательно клуб не может проводить тренировки на достойном уровне. Намекал, что Тен Хаг слабый тренер и это оказалось правдой. Ушёл Криш, пришли такие брёвна как Антони и Маунт за 180-200 миллионов, а клуб при этом играет намного хуже, чем при Сульшере, физики нет, во втором тайме команда еле по полю ходит, при том что при Сульшере команда регулярно включала Ферги-таймы. Тен Хаг перетянул в Манчестер Юнайтед по кумовства пол-Эредевизии, рисунка нет, тактики нет, купленные игроки, за исключением Мартинеса и Каземиро слабы как ментально, так и физически. Как оказалось, Рон во всём был прав, он будучи великим профессионалом подсветил все проблемы клуба, начиная от жадного и самого неэффективного руководства и менеджмента в мире, а также дилетанта тренера.
azkan
azkan
вчера в 22:28
Биссума конечно хорош. Смотрел урывками, но каждый раз попадался именно его перехват или отбор))
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:21
Скорее возврат за игру с волками))
John 5mith
John 5mith
вчера в 22:02
Викарио поймал кураж и его пробить было невозможно. Так что победа по игре.
Магуайр не играл, а проходной двор в защите еще хуже чем при нем. Интересно кто теперь будет целью хейта?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:01
МЮ никакущий.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:54
И да, пенальти был чистый. МЮ должен был получить право на удар.
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:51
Приветствую! По пенкам скажу так....когда мяч попал в руку,судьи испугались ставить, и это МЮ возвраточка за неназначеный пенальти в их ворота, а в эпизоде с Ромеро, ну там 50/50, но Мартинесу нужно немного вправить мозги, слишком агрессивно играет
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:51
Очень тяжелая игра. Чувствуется, что команды очень далеки от оптимальных кондиций. Пусть было мало остановок и пауз, но игра смотрелась трудно. Мало конструктива.

В итоге выиграл Тоттенхэм, как более целеустремленный. МЮ совсем рыхлый, даже удивлен, изначально ставил на него.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:47
Болельщиков Шпор с абсолютно заслуженной победой! Викарио и Биссума провели отличный матч! Сегодня Биссума напомнил себя образца игры за Брайтон, когда еще до Кайседо он вычищал там центр поля! И такой игрок сидел на банке при Конте....
МЮ не скажу что прям никакущие, но уже второй матч играют непонятно во что....и если с волками удалось удержать победу, то тут проиграли по делу. Нет целостной,командной игры....
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:45
Уроды ставку загубили
sihafazatron
sihafazatron ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:44
Они без Кейна в финал ЛЧ выходили!))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:44
И по поводу неназначенных пенальти будут споры. Как по мне, то пеналь в ворота ттх за игру рукой надо было ставить, а в ворота мю за снос игрока ну 50 на 50
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:43
Хм, Кейн ушел, и шпоры заиграли? Очень интересно
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:40
Готовься, Эрик... Морган рядом...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:37
С победой ТТХ!!! Могли и больше забивать, но у пропустить тоже. В обороне у мю проходной двор просто....Не хватает Магуаера, с ним хотя бы весело)) Но сегодня видимо мартинес его заменил сполна))
А в первом тайме мю был лучше, и Бруно понравился, особенно его пас рабоной)
А во втором хорош был Мэдисон!
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