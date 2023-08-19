«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре АПЛ

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.
Счет открыл Папе Сарр на 49-й минуте. На 83-й Лисандро Мартинес отправил мяч в собственные ворота.
Таким образом, после двух туров у «шпор» 4 очка, у МЮ — 3.
А в первом тайме мю был лучше, и Бруно понравился, особенно его пас рабоной)
А во втором хорош был Мэдисон!
А в первом тайме мю был лучше, и Бруно понравился, особенно его пас рабоной)
А во втором хорош был Мэдисон!
МЮ не скажу что прям никакущие, но уже второй матч играют непонятно во что....и если с волками удалось удержать победу, то тут проиграли по делу. Нет целостной,командной игры....
МЮ не скажу что прям никакущие, но уже второй матч играют непонятно во что....и если с волками удалось удержать победу, то тут проиграли по делу. Нет целостной,командной игры....
В итоге выиграл Тоттенхэм, как более целеустремленный. МЮ совсем рыхлый, даже удивлен, изначально ставил на него.
В итоге выиграл Тоттенхэм, как более целеустремленный. МЮ совсем рыхлый, даже удивлен, изначально ставил на него.