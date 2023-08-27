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Гол Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Шеффилд»

вчера, 17:58
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Шеффилд» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в матче 3-го тура АПЛ.

На 37-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не реализовал пенальти. На 63-й минуте Холанд открыл счёт в матче. На 85-й минуте защитник «Шеффилда» Джейден Богл сравнял счёт, но на 88-й минуте Родри снова вывел «горожан» вперёд.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (9 очков), «Шеффилд» занимает 17-е место (0 очков).

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Стадион «Бремэлл Лейн»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:16
Неожиданно победа далась очень тяжело.
Elliada
Elliada ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 20:15
Начало сезона трудно дается Сити. В прошлом году было также. К зиме уже их будет не остановить
zooveterinar
zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:02
Что удивительного?! Начало сезона,все-таки,незря же Шеффилд вышел из чемпионшипа!! Да и наверное выигрыш,в лч дает,о себе знать,еще на раслабоне!!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:44
Правильнее бы прозвучало, гол Родри помог обыграть, всё таки победный именно его
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:36
Обыграли сам Шеффилд Юнайтед.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:30
Ну, не знаю, я еще все еще надеюсь, что многие переосмыслять роль КДБ и проголосуют за него - а Холанд не заслужил эту награду однозначно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:57
Холанду пора научиться бить пенальти!
vs5q7we3b7tr
vs5q7we3b7tr
вчера в 18:49
Сити потихоньку хоть и не уверенно, возвращает на свои позиции
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 18:30
Ну что можно сказать..."кривоногий" Холанд исправился.... так и нужно было назвать новость.
протон
протон
вчера в 18:22
1 место,как и должно быть. Разбегаются еще.
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:21, ред.
Только чтобы получить золотой мяч и может выйти еще больше на ТОП уровень и добиться еще большего все же Де Брюйне мешают травмы...........

Да Месси главный претендент, но может ЗМ и не получить, он уже не играет в европейском футболе, а больше акцент идет при вручении как раз на это....кто там сегодня МЛС лигу вообще смотрит???? а Европейский футбол смотрят все...... так что на ЗМ и Холанд и Родри пренеденты..... за Месси сейчас только ЧМ говорит...... как о номере один и все ))))))

PS на счет не забитого пенальти Холанда..... когда то и месси страдал из-за этого и проигрывал финалы со сборной...... помниться его удар в небеса на КА с Чили))))).......так что великие тоже промахиваются
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:13
Это был Шеффилд, а не Реал. Такого соперника должны были громить. Гвардиола великий тренер. Кто еще громил Реал 4:0 в ЛЧ??????
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:12
Сегодня был не сильный соперник, но Холанн умудрился ошибиться даже в такой игре. Пенальти не забил. Потом, конечно, исправился, поэтому всё путем. Но, что не понравилось, это его постоянное выпрашивание пенальти. В некоторых моментах на нем фолили, но никто за такое пенальти не поставит.

P. S. Судьба ЗМ решена. Месси получит ЗМ. Точка. Для Холанна уже достижение, чего он добился за прошлый сезон. Из Сити на ЗМ больше всего достоин КДБ.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:09
Наглядный пример Сити может побеждать и без тренера, а из Гвардиолы сделали великим тренером, посмотрите какие команды он тренировал, потом перестанете кричать что он лучший.
DXTK
DXTK
вчера в 18:06, ред.
Многие критикуют что норвежец бесполезен в больших играх, он мало забивает, он только стату набивает..........но это не совсем так

Холанд забил, вот именно в таких матчах где нужно продавить соперника его игра очень полезна, придает может быть уверенность, может даже помогает раскрепостится, чтобы не терять очки с командами из подвала, это позволяет сегодня МС стать лидером после 3 туров без потерь.

Ну и гол Родри стоит отметить, можно сказать даже где-то заменил Де Брюйне последним ударом принеся победу, вырвав ее, может этот гол также полезен как и гол Холанда ранее, ведь я не ожидал что Шеффилд возьмет и сравняет.......

PS Мне кажется сегодня на золотой мяч моя тройка претендентов это Месси, Родри и остается Холанд........
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:05
Уокер- самый настоящий боец!!! Не опустил руки. Как он разозлился после своего косяка, и просто полетел вперед, 2 классные атаки сообразил. Уже в первой же Альварес мог забивать, но не попал.
Elliada
Elliada
вчера в 18:04
Кто бы мог подумать, что Сити в трудом обыграет Шеффилд? Такого соперника должны были выносить минимум 3:0, а не в концовке выгрызать победу. Пепа нет, некому игроков подгонять. Но всё же, победа есть. Сити выходит на 1-е место в таблице. Поздравляю всех с победой.

Отсутствие КДБ видно, креатива в атаке меньше стало. Понравился Фоден. Вышел в концовке и изменил игру. Родри, как всегда, решает, когда нужно.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:03
Додавили.. Однако..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:01
Тяжело играть против такого автобуса регбистов. Уокер привез гол, а потом исправился и придумал гол в ворота соперника)) А забивает конечно же Родри!))
С победой сити!!! Но игра не понравилась, мало креатива впереди
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