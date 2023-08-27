Гол Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Шеффилд»

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вчера, 17:58

«Шеффилд» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в матче 3-го тура АПЛ .

На 37-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не реализовал пенальти. На 63-й минуте Холанд открыл счёт в матче. На 85-й минуте защитник «Шеффилда» Джейден Богл сравнял счёт, но на 88-й минуте Родри снова вывел «горожан» вперёд.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (9 очков), «Шеффилд» занимает 17-е место (0 очков).