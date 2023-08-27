Гол Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Шеффилд»

«Шеффилд» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в матче 3-го тура АПЛ.
На 37-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не реализовал пенальти. На 63-й минуте Холанд открыл счёт в матче. На 85-й минуте защитник «Шеффилда» Джейден Богл сравнял счёт, но на 88-й минуте Родри снова вывел «горожан» вперёд.
«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (9 очков), «Шеффилд» занимает 17-е место (0 очков).
Отсутствие КДБ видно, креатива в атаке меньше стало. Понравился Фоден. Вышел в концовке и изменил игру. Родри, как всегда, решает, когда нужно.
Отсутствие КДБ видно, креатива в атаке меньше стало. Понравился Фоден. Вышел в концовке и изменил игру. Родри, как всегда, решает, когда нужно.
Холанд забил, вот именно в таких матчах где нужно продавить соперника его игра очень полезна, придает может быть уверенность, может даже помогает раскрепостится, чтобы не терять очки с командами из подвала, это позволяет сегодня МС стать лидером после 3 туров без потерь.
Ну и гол Родри стоит отметить, можно сказать даже где-то заменил Де Брюйне последним ударом принеся победу, вырвав ее, может этот гол также полезен как и гол Холанда ранее, ведь я не ожидал что Шеффилд возьмет и сравняет.......
PS Мне кажется сегодня на золотой мяч моя тройка претендентов это Месси, Родри и остается Холанд........
Холанд забил, вот именно в таких матчах где нужно продавить соперника его игра очень полезна, придает может быть уверенность, может даже помогает раскрепостится, чтобы не терять очки с командами из подвала, это позволяет сегодня МС стать лидером после 3 туров без потерь.
Ну и гол Родри стоит отметить, можно сказать даже где-то заменил Де Брюйне последним ударом принеся победу, вырвав ее, может этот гол также полезен как и гол Холанда ранее, ведь я не ожидал что Шеффилд возьмет и сравняет.......
PS Мне кажется сегодня на золотой мяч моя тройка претендентов это Месси, Родри и остается Холанд........
P. S. Судьба ЗМ решена. Месси получит ЗМ. Точка. Для Холанна уже достижение, чего он добился за прошлый сезон. Из Сити на ЗМ больше всего достоин КДБ.
P. S. Судьба ЗМ решена. Месси получит ЗМ. Точка. Для Холанна уже достижение, чего он добился за прошлый сезон. Из Сити на ЗМ больше всего достоин КДБ.