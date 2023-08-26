ПСЖ обыграл «Ланс». Мбаппе оформил дубль

1693083525

вчера, 23:58

ПСЖ обыграл «Ланс» (3:1) в матче 3-го тура Лиги 1.

На 45-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ПСЖ Марко Асенсио. На 52-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан, а в дополнительное ко второму тайму время Мбаппе оформил дубль. Также в дополнительное ко второму тайму время голом престижа отметился нападающий «Ланса» Морган Гулавогуи.