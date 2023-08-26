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ПСЖ обыграл «Ланс». Мбаппе оформил дубль

вчера, 23:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛансЛансМатч завершен

ПСЖ обыграл «Ланс» (3:1) в матче 3-го тура Лиги 1.

На 45-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ПСЖ Марко Асенсио. На 52-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан, а в дополнительное ко второму тайму время Мбаппе оформил дубль. Также в дополнительное ко второму тайму время голом престижа отметился нападающий «Ланса» Морган Гулавогуи.

ПСЖ идёт на 4-м месте (5 очков), «Ланс» занимает 15-е место (1 очко).

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Стадион «Парк де Пренс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК ПСЖ
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Все комментарии
Quilby
Quilby
сегодня в 07:11
ПСЖ с очередной победой!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 04:28
ПСЖ без Мбаппе, ноль на палочке !)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:58
Если Кирюха уйдёт,в псж играть будет некому!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:26
Интересно, продлит он контракт опять?
протон
протон
сегодня в 00:18, ред.
Чуток не хватило о решении подписать Мбаппе в СА. Я читал на арабском источники так как понимаю арабский. Так вот там серьезно велись переговоры между арабами ПСЖ и СА. Да к сожалению мы потеряли в СА хоть и избалованного но техничного игрока. Ну что Макрон твоя взяла
протон
протон
сегодня в 00:06
Ланс был хорош в первом тайме, но, когда даёшь пространство такой страшной атакующей тройке, видимо у тебя нет шансов.
Париж очень понравился во втором тайме. Линия обороны - бетон, выход из-под прессинга ногами Заира-Эмери и Витиньи шикарнейший, Мбаппе, Асенсио, Дембеле великолепны.
Лучшим игроком матча назвал бы Заира-Эмери, очень большой объём работы выполнил. Двигал мяч как боженька.
Гость
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