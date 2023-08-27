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«Гавр» Кузяева сыграл вничью с «Ренном»

вчера, 15:57
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 2Логотип футбольный клуб ГаврГаврМатч завершен

Матч 3-го тура Лиги 1 между «Ренном» и «Гавром» закончился результативной ничьёй. На 10-й минуте полузащитник «Ренна» Людовик Блас открыл счёт. На 24-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Кристофер Ву. На 40-й минуте нападающий «Гавра» Набиль Алиуи сократил расставание в счёте. На 62-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник гостей Самуэль Грандсен. На 70-й минуте Алиуи сравнял счёт в матче, сделав дубль.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе, но был заменён на 85-й минуте.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:46
Помним, следим, переживаем за наших...
drug01
drug01
вчера в 16:44
Боевая ничья! Победы ещё впереди!
ДСА
ДСА
вчера в 16:01
Тут букмекеры не угадали, фаворит не смог победить.
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