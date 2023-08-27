«Гавр» Кузяева сыграл вничью с «Ренном»

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вчера, 15:57

Матч 3-го тура Лиги 1 между «Ренном» и «Гавром» закончился результативной ничьёй. На 10-й минуте полузащитник «Ренна» открыл счёт. На 24-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник . На 40-й минуте нападающий «Гавра» сократил расставание в счёте. На 62-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник гостей . На 70-й минуте Алиуи сравнял счёт в матче, сделав дубль.

Российский полузащитник «Гавра» вышел в стартовом составе, но был заменён на 85-й минуте.