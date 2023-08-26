Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Торино»

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вчера, 23:47

«Милан» обыграл «Торино» (4:1) в матче 2-го тура Серии А.

На 33-й минуте полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич забил первый гол в игре. На 36-й минуте защитник «Торино» Перр Шуурс сравнял счёт. На 43-й минуте нападающий Оливье Жиру с пенальти снова вывел «Милан» вперёд. В дополнительное к первому тайму время Тео Эрнандес удвоил преимущество «россонери». На 65-й минуте Жиру оформил дубль, снова реализовав одиннадцатиметровый.

В следующем туре «Милан» сыграет против «Ромы», а «Торино» — против «Дженоа».