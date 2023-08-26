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Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Торино»

вчера, 23:47
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Милан» обыграл «Торино» (4:1) в матче 2-го тура Серии А.

На 33-й минуте полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич забил первый гол в игре. На 36-й минуте защитник «Торино» Перр Шуурс сравнял счёт. На 43-й минуте нападающий Оливье Жиру с пенальти снова вывел «Милан» вперёд. В дополнительное к первому тайму время Тео Эрнандес удвоил преимущество «россонери». На 65-й минуте Жиру оформил дубль, снова реализовав одиннадцатиметровый.

В следующем туре «Милан» сыграет против «Ромы», а «Торино» — против «Дженоа».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Милан»
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:37
В начале сезона Милан в полном порядке.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:09
Пулишич отлично начал в Милане, главное, теперь не сломаться, как он это часто делает. А Жиру, просто красава!
протон
протон
вчера в 23:52, ред.
Милан и болельщиков с победой. 100% результат - замечательный старт.
Это точно тот прошлогодний Милан?) Мне нынешний Милан напоминает теперь обычный европейский сильный клуб типо Баварии, контроль мяча, сильный прессинг и наконец то длинная нормальная скамейка. Стоило выгнать нахлебников из банды Мальдини и сразу клуб преобразился)
Гость
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