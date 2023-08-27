Месси забил в дебютном матче в МЛС

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в своём дебютном матче в МЛС. Клуб из Майами обыграл на выезде «Нью-Йорк Рэд Буллз» со счётом 2:0. На 37-й минуте гостей вывел вперёд полузащитник Диего Гомес. Месси установил окончательный счёт, забив на 89-й минуте. Это первая победа «Интер Майами» за двенадцать последних матчей в МЛС.
Напомним, 36-летний аргентинец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте.
И это я ещё не говорю о интенсивности апл и отсутвии желания отрабатывать в защите Месси (он в молодые то года этого не делал ). Плюс возраст. Кау бы тас не было, Месси потерял в резкости, скорости и дриблинге, да стал более мудрым ы игровом плане, больше стал играть в середине поля и раздавать пасы.
И это я ещё не говорю о интенсивности апл и отсутвии желания отрабатывать в защите Месси (он в молодые то года этого не делал ). Плюс возраст. Кау бы тас не было, Месси потерял в резкости, скорости и дриблинге, да стал более мудрым ы игровом плане, больше стал играть в середине поля и раздавать пасы.