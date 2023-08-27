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Месси забил в дебютном матче в МЛС

вчера, 09:17
Нью-Йорк Рэд БуллзЛоготип футбольный клуб Нью-Йорк Рэд Буллз0 : 2Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в своём дебютном матче в МЛС. Клуб из Майами обыграл на выезде «Нью-Йорк Рэд Буллз» со счётом 2:0. На 37-й минуте гостей вывел вперёд полузащитник Диего Гомес. Месси установил окончательный счёт, забив на 89-й минуте. Это первая победа «Интер Майами» за двенадцать последних матчей в МЛС.

Напомним, 36-летний аргентинец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:22
А вы видели сам этот пас?
Без разницы, голевой он, предголевой, или вообще момент после этого был упущен - в любом случае, такие пасы это вышка в футболе, странно этого не видеть. Исполняет их не только Месси конечно, но он их поставил на поток.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:12
Красавчег.
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:42
Приведи хотя бы 2 аргумента, что МЛС любительская лига. Слабо?
Дима Глухих
Дима Глухих
вчера в 13:06
    Roman Kukhtenkov
    Roman Kukhtenkov
    вчера в 12:54
    36 лет уже.ахренеть
    Сейчас даже неуместно сравнивать .кто лучше КРиРо или Месси.они в таком возрасте.так лупят.
    А у нас поц Кокорин устал до не могу.
    Grizly88
    Grizly88 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 12:19
    Аргументов много, Млс слабее того же СА, не фанат Роналду и Месси, после купленного чм и золотого мяча, перестал смотреть игру Месси.
    Elliada
    Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 11:54
    Есть аргументы почему МЛС "любительская" лига? Или ты фанат португальца из Camelship? Я просто напомню, что Ибрагимович 2 года отыграл в МЛС за сильнейший клуб и не выиграл ни одного трофея, а потом вернулся в Милан и стал чемпионом.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 11:32
    То что он забил в любительской лиге ничего не значит
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Василий 50 (раскрыть)
    вчера в 11:19
    Зачем?..
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 11:15, ред.
    Это тот, кого Лионель Андрес Месси Куччиттини уделал по-полной..
    Elliada
    Elliada ответ adekvat (раскрыть)
    вчера в 11:13
    Из сильных игроков, кроме Месси, только Бускетс и Альба. Защита слабая. Зато посмотри, как Месси вдохновил остальных. Мартинез и Тейлор вообще были ни о чем, а сейчас стали грозной атакующей силой.
    Elliada
    Elliada ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 11:10
    Ну а почему я не должен его хвалить, если он молодец? В каждом матче он отмечается результативными действиями и команда одержала победы во всех матчах с ним, ну и трофей выиграла, попала в плей-офф ЛЧ и в финал Кубка. Месси творит историю. Он мог перейти в любую команду МЛС, но выбрал худшую команду и сделал её сильной. Разве это не достойно восхищения?
    adekvat
    adekvat ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:08
    Он не один пришел, вслед за ним в течении 15 дней еще 5 новых игроков пришло.
    Futurista
    Futurista ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 11:05, ред.
    Душ Сантуш)...
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 11:00
    Нашёл команду по себе.
    Илья85
    Илья85 ответ Василий 50 (раскрыть)
    вчера в 11:00, ред.
    Любая команда в котррую бы перешел Месси , должна будет перестраивать игру. Плюс, ему в европе хотелось бы в более конкурентноспособной команде играть. Так вот, если посмотреть на апл, то команды которые подходят под игровой стиль Месси укомплектованы, а перестраивать игру ради возрастной звезды никто не будет.

    И это я ещё не говорю о интенсивности апл и отсутвии желания отрабатывать в защите Месси (он в молодые то года этого не делал ). Плюс возраст. Кау бы тас не было, Месси потерял в резкости, скорости и дриблинге, да стал более мудрым ы игровом плане, больше стал играть в середине поля и раздавать пасы.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    вчера в 10:58
    Авейру кто это?
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 10:51
    Авейру не надоедает каждый раз тыкать в себя пальцем и называть себя "лучшим"... Так в чём вопрос?.. Хе..
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 10:51
    Из грязи Интер Майами выйдет в князи.
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 10:44, ред.
    В Испании о Месси уже забыли...там вообще новости из сша никого не интересуют...лучше бы Месси в аргентинский клуб перешел...хотя ему виднее конечно)...
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 10:37
    Месси конечно велик и молодец! Понимаю, вы его любитель или фан и восхищаетесь. Но Каждый раз хвалить, не надоедает?))).
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:22
    Если займут первое место у всех будет шок!
    Вoлхв
    Вoлхв
    вчера в 10:17
    Утро начинается не с кофе, а с ДЕВЯТОЙ победы Интер Майами подряд .... В этот раз выиграли в МЛС, прервав 11-матчевую серию без побед... А ведь на гостей буки давали жирные 3.50....:)))
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 10:16
    Хочется играть в футбол?
    Почему в АПЛ не перешел?
    izrafel
    izrafel
    вчера в 10:13
    Посидел 60 минут на скамейке.... Вышел и забил гол.... Месси опасен всегда. Сегодня он был суперзапасным...:)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:10, ред.
    Не буду говорить за всех.....но кому интересен американский футбол..с другой стороны глобуса....

    Не думаю что кто то может назвать хоть 3 команды из Мессичемпионата....
    q6xqvsvn29kd
    q6xqvsvn29kd
    вчера в 10:05
    Пока у Месси всё идёт гладко, вписался в команду превосходно
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 09:56
    Как же он видит поле…
    Сотворил такой гениальный пас, как в лучшие годы.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 09:36
    Кругом рекордсмен... наш пострел везде поспел...
    3ton
    3ton
    вчера в 09:30
    Месси конечно гениально сделал себе предголевой пас в окружении 5 соперников
    Гость
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