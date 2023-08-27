Месси забил в дебютном матче в МЛС

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вчера, 09:17

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины забил мяч в своём дебютном матче в МЛС . Клуб из Майами обыграл на выезде «Нью-Йорк Рэд Буллз» со счётом 2:0. На 37-й минуте гостей вывел вперёд полузащитник . Месси установил окончательный счёт, забив на 89-й минуте. Это первая победа «Интер Майами» за двенадцать последних матчей в МЛС .

Напомним, 36-летний аргентинец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте.