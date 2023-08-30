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Капитан «Ньюкасла» стал участником уличной драки

вчера, 14:58

Капитан «Ньюкасла» Джамаал Лассельс был замечен в уличной драке. Футболист вместе со своим 19-летним братом выходили из ночного клуба. Неизвестный ударил брата Лассельса. Игрок оттолкнул обидчика. После этого в капитана «Ньюкасла» была брошена бутылка. Далее завязалась массовая драка. Сообщается, что футболист и его брат были избиты.

Лассельс выступает за «Ньюкасл» с 2014 года (225 игр, 14 голов, 4 ассиста и 37 жёлтых карточек). В прошедшем сезоне англичанин провёл 11 матчей, забил мяч и получил 4 жёлтых карточки. В текущем сезоне он ещё не играл. Контракт Лассельса с «Ньюкаслом» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 4,5 миллиона евро.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:36
Английские Кокорины)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:11
Сам виноват, нечего по кабакам по ночам шляться.
sk54b69wuhar
sk54b69wuhar
вчера в 15:44
На такой махач любой где угодно нарваться может запросто
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 15:11
От такого мало кто застрахован. Дураков и беспредел никто не отменял.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:00
По жизни обычный мужик, хоть и капитан...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:00, ред.
В серьёзный "замес" попали братаны.
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