Поцелуй Рубиалеса и Эрмосо был взаимным. Журналист предъявил доказательства

Испанский журналист Альвисе Перес выложил видео из автобуса женской сборной Испании, в котором Хенни Эрмосо демонстрирует фотографию поцелуя с президентом Федерации футбола Испании . Девушки с улыбками и смехом обсуждают данную ситуацию. В какой-то момент доносятся крики «поцелуй».

Перес требует, что Эрмосо ответила на ряд вопросов:

1. Почему ты хвасталась перед другими футболистками и со смехом позировала с мемом о твоём поцелуе с Рубиалесом?

2. Почему все твои партнёрши по команде, которые сейчас в шоке, кричали вместе с тобой Рубиалесу «пусть поцелуются» в автобусе после того, как увидели этот «поцелуй»?

3. Почему вы в автобусе «в шутку» попросили Рубиалеса поцеловаться и рассмеялись, когда Луис сказал «нет, мне стыдно»?