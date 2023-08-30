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Поцелуй Рубиалеса и Эрмосо был взаимным. Журналист предъявил доказательства

вчера, 14:11

Испанский журналист Альвисе Перес выложил видео из автобуса женской сборной Испании, в котором Хенни Эрмосо демонстрирует фотографию поцелуя с президентом Федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом. Девушки с улыбками и смехом обсуждают данную ситуацию. В какой-то момент доносятся крики «поцелуй».

Перес требует, что Эрмосо ответила на ряд вопросов:

1. Почему ты хвасталась перед другими футболистками и со смехом позировала с мемом о твоём поцелуе с Рубиалесом?

2. Почему все твои партнёрши по команде, которые сейчас в шоке, кричали вместе с тобой Рубиалесу «пусть поцелуются» в автобусе после того, как увидели этот «поцелуй»?

3. Почему вы в автобусе «в шутку» попросили Рубиалеса поцеловаться и рассмеялись, когда Луис сказал «нет, мне стыдно»?

По словам журналиста, данное видео ему предоставил друг Эромосо, который считает, что текущая ситуация разрушает жизнь невинного человека.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:45
На какое оскорбление? Пример.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:40
Согласен, не надо, но это всего лишь реакция на оскорбление.
Capral
Capral ответ pomor45 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:46
А вот переходить на оскорбления не следует.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:50
надо Рубиалесу с нее слупить через суд за моральный вред, сколько нервов ему потрепали из-за нее!
Futurista
Futurista
вчера в 18:08, ред.
За публичный секас обоих выгнать...или как там у них принято - наградить)...
yqr7fdj664cm
yqr7fdj664cm
вчера в 17:54
По обоюдному согласию не считается, пора забыть эту историю
PoliMoli
PoliMoli
вчера в 17:40
Что все эти пи..ры зацепились за мужика?! Он же не вдул ей, в порыве просто поцеловал, она аж засияла после этого. Бедный мужик... Держись там, мы за тебя!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:29, ред.
Да он с церемонии еле уехал...
Деваха назойливая до ужаса...ломилась к нему в машину...с криком "давай ещё разочек"...лысый теперь не знает как от неё отделаться....

Умные люди советуют ему уволиться....чтоб не видеть больше это похотливое создание...

Она и чемпионат то выиграла чтоб губам волю дать...
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 16:27
Мир превращается в мусор.Каким еще не был.
Скоро будут судить,за то,что не под тем углом на негра посмотрел.
adekvat
adekvat
вчера в 16:22
Казнить нельзя помиловать. Где запятую ставить?
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 16:15
Всем уже пофиг. Это называется культура отмены.
Dauletbek
Dauletbek ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 16:10
Вот, он целовал всех чиновников, независимо женшина или мужчина
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:56
Вопросы вполне логичны. Крепче держи ее за булки Перес, чтобы не вильнула ими.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:53
С Ериком Хоннекером?)
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 15:52
В паху зачесалось по другой причине- насекомые...
FenixSL
FenixSL ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 15:50
так если чешется пах, то какая разница кто рядом
какая то королева не может быть важнее паха...
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:33
Я привёл лишь два момента, а их много больше: на том же женском ЧМ Рубиалес чесал пах в вип-ложе рядом с королевой Испании; заплатил Пике за помощь в проведении суперкубка в Саудовской Аравии; отдыхал в США с девушками на деньги федерации под видом рабочей встречи с коллегами из МЛС; уволил своего дядю из федерации, после отказа последнего вывести деньги федерации на сторонние счета; ну и бонус - "он часто спрашивал какого цвета моё нижнее бельё, я пережила унижение" - слова Тамары Рамос, директора профсоюза, в бытность её работы с Рубиалесом...

Именно поэтому я и написал, что этот человек будет и дальше продолжать чудить, если после очередного бестолкового поступка не понесёт наказания.
idres
idres
вчера в 15:15
Дивно раздули из мухи слона... теперь уже интересно, чем все это закончится... и главное кто будет виноват.
Incredulous
Incredulous ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 15:12, ред.
Извините, а в чём заключается подстава от Рубиалеса? В том, что неадекватные футбольные функционеры и СМИ высосали из пальца проблему, а потом раздули из неё скандал на всю Европу. А с увольнением Лопетеги как раз нужно отдать должное Рубиалесу, потому что он как раз всё сделал быстро и правильно, чтобы другим не повадно было в будущем. Вы почему-то упускаете причины, по которым Рубиалес уволил Лопетеги. Я хорошо помню ту ситуацию, и мне как болельщику Реала тогда было не по себе, что в Мадрид приходит тренер, который так просто может предать сборную своей страны. Я напомню, что Лопетеги 22 мая 2018 года подписал контракт со сборной Испании, а через три недели после этого заявил, что после ЧМ уходит в Реал. И, по вашему, такого безответственного и гнилого тренера нужно было оставлять, а всю эту ситуацию спустить на тормозах... И если бы его оставили в сборной на ЧМ, представьте какая атмосфера бы царила после этой новости в раздевалке сборной Испании, которая преимущественно состоит из игроков Реала и Барсы. Проще всего сейчас обвинить во всём Рубиалеса, он же теперь назначен главным плохим парнем в европейском футболе.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:11
На пятнадцать суток .. Обоих.. И в одну камеру... Хе..
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:11
А может, он, больше чем на поцелуй не тянет...
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 15:10
Вот и я говорю: как бабам болты пришивать, а мужикам шмоньки- так это нормально. А как нормальный мужик нормальную бабу поцеловал- это криминал. Одно слово- гнилое нутро буржуазии!!!
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:58
вообще это она его соблазнила
как посмела помешать радужному движению гейропы?!!
отстранить от футбола и лишь всех наград
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:55
Ясень пень , она сама хотела на кукан
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:42
Чё там гадать? На фото девка страстно обнимает любимого начальника,прижимая обеими руками его к себе.Мол,-"Мой,никому не отдам!".Кто не верит-пересмотрите фото ещё раз.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 14:36
Рубиалес странный малый, это стало понятно после отстранения Лопетеги за сутки до старта ЧМ. Испания тогда провалилась, но футбольные чиновники выводы не сделали по главе федерации. Теперь вот очередная подстава от функционера своей стране...
Если и тут выйдет сухим из воды, то почти наверняка в ближайшем будущем выкинет ещё какой-нибудь сюрприз.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 14:29, ред.
Теперь как порядочный господин дон Рубиалес должен взять сеньориту Деннифер Эрмосо в жены, я полагаю )
7f4g76webn8e
7f4g76webn8e
вчера в 14:29
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:26
Пора выходить на новый уровень, и на полиграфе всех проверять))
112910415
112910415
вчера в 14:17
а не наказать ли нам эмансипированную спортсменку ?!
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