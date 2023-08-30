Поцелуй Рубиалеса и Эрмосо был взаимным. Журналист предъявил доказательства

Испанский журналист Альвисе Перес выложил видео из автобуса женской сборной Испании, в котором Хенни Эрмосо демонстрирует фотографию поцелуя с президентом Федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом. Девушки с улыбками и смехом обсуждают данную ситуацию. В какой-то момент доносятся крики «поцелуй».
Перес требует, что Эрмосо ответила на ряд вопросов:
1. Почему ты хвасталась перед другими футболистками и со смехом позировала с мемом о твоём поцелуе с Рубиалесом?
2. Почему все твои партнёрши по команде, которые сейчас в шоке, кричали вместе с тобой Рубиалесу «пусть поцелуются» в автобусе после того, как увидели этот «поцелуй»?
3. Почему вы в автобусе «в шутку» попросили Рубиалеса поцеловаться и рассмеялись, когда Луис сказал «нет, мне стыдно»?
По словам журналиста, данное видео ему предоставил друг Эромосо, который считает, что текущая ситуация разрушает жизнь невинного человека.
Если и тут выйдет сухим из воды, то почти наверняка в ближайшем будущем выкинет ещё какой-нибудь сюрприз.
Если и тут выйдет сухим из воды, то почти наверняка в ближайшем будущем выкинет ещё какой-нибудь сюрприз.
Именно поэтому я и написал, что этот человек будет и дальше продолжать чудить, если после очередного бестолкового поступка не понесёт наказания.
Именно поэтому я и написал, что этот человек будет и дальше продолжать чудить, если после очередного бестолкового поступка не понесёт наказания.