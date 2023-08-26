Высший спортивный совет Испании подал иск к главе Федерации футбола страны

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вчера, 14:15

Высший спортивный совет подал иск в Спортивный административный суд против главы Королевской испанской футбольной федерации .

Функционера обвиняют в двух правонарушениях: злоупотреблении властью и действиях против спортивного достоинства и приличия. Они считаются очень серьёзными, что позволяет применить меру временного отстранения от должности в отношении президента организации.

После победы женской сборной Испании Рубиалес поцеловал в губы футболистку национальной команды Хенни Эрмосо, позже заявив, что это было по обоюдному согласию. Эрмосо его слова опровергла, сообщив, что такого согласия не давала.

В поддержку футболистки выступил ряд клубов страны. Президент RFEF отказался покидать свой пост.