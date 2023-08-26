Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Высший спортивный совет Испании подал иск к главе Федерации футбола страны

вчера, 14:15

Высший спортивный совет подал иск в Спортивный административный суд против главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса.

Функционера обвиняют в двух правонарушениях: злоупотреблении властью и действиях против спортивного достоинства и приличия. Они считаются очень серьёзными, что позволяет применить меру временного отстранения от должности в отношении президента организации.

После победы женской сборной Испании Рубиалес поцеловал в губы футболистку национальной команды Хенни Эрмосо, позже заявив, что это было по обоюдному согласию. Эрмосо его слова опровергла, сообщив, что такого согласия не давала.

В поддержку футболистки выступил ряд клубов страны. Президент RFEF отказался покидать свой пост.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Главный тренер «Аль-Иттихада» отреагировал на слухи о конфликте с Бензема
Вчера, 20:10
Скандальный президент отбивает атаку. В Испании кипят страсти
Вчера, 14:08Сергей Иванов в блоге Смотри ширеКомментарии7
Итальянского журналиста выгнали из эфира за то, что он назвал Лукаку негром
Вчера, 12:17
Федерация футбола Испании подаст иск о защите чести Рубиалеса
Вчера, 11:57 Фото
Игроки женской сборной Испании отказались от выступления за команду
Вчера, 09:45
Испанские клубы выражают поддержку футболистке, которую поцеловал Рубиалес
25 августа
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:55
Надо рассмотреть эпизод где Эрмосо насильно применила силу и подняла Рубиалеса и крепко обнимает, чтобы Рубиалес не оказал сопротивление. На фото отчётливо видно, что Рубиалес кричит от страха, но Эрмосо продолжает применять силу пользуясь, что она профессиональная спортсменка))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:02
Скоро они все признают себя этими...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:00
В Европе сегодня опасно
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:28
Он,подлец,целует девок без соизволения,
без публичного согласья,или заявления.
ДСА
ДСА
вчера в 14:17
Ну перестарался человек с эмоциями... Ничего же страшного не случилось.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 