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Мать Рубиалеса объявила голодовку

вчера, 12:37

Мать главы испанского футбола Луиса Рубиалеса объявила голодовку.

Она заперлась в церкви города Мотриль до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы, которую она считает «бесчеловечной и кровавой охотой, устроенной на ее сына, чего он не заслуживает».

Напомним, Рубиалес угодил в скандал, после того как поцеловал одну из футболисток после финала женского ЧМ. В Испании потребовали отставки Рубиалеса, но он отказался уходить в нее добровольно и заявил о готовности отстаивать свою честь в суде.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 20:29
Если глубоко смотреть, не из-за поцелуя...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:27
Я так понял, этот мужик до поцелуя много чего натворил. А поцелуй и чесание паха при королеве стали последней каплей терпения. В Европе все целуются.
протон
протон
вчера в 18:23
Всё же довольно очевидно. Нормальному дядьке, может, и простили и замяли. Но на Рубиалесе клейма негде ставить. Часть футболисток отказались играть за сборную из-за его решений ещё до этого скандала, скандал с откатами Руби и Джерри за суперкубок, сыгранный у арабов, скандалы с растратами.
За сам проступок наказания вообще могло и не быть, если бы он сразу извинился, сославшись на сильные эмоции после победы на ЧМ.
Он сразу же начал врать, заявляя о взаимности, уговаривал Эрмосо сделать совместное заявление, в котором она должна была солгать в его интересах, назвал идиотами тех, кто его упрекал, федерация сфабриковала-таки заявление футболистки, в котором она якобы подтверждала слова Рубиалеса, он до сих пор не признал своей неправоты, придумывает отговорки и тянет время. После всего этого остаётся на должности и спрашивает "Что такого я сделал?" А это уже совершенно другая история.
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:31
Надо же, возвели какой-то "поцелуй" до преступления века.
В натуре мракобесы какие-то...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:11
2асты не оставят его в покое.
Плохо, что в этом участвуют игроки.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:30
Испанским страстям - испанский стыд)
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:40
От этого никому не жарко и не холодно, сама себе хуже делает
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:37
Заперлась в церкви, объявила голодовку и питалась тем, что Бог послал...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:28
Ну что же, похудеет, пойдет на пользу.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:59
Суровая маман.
shlomo
shlomo
вчера в 12:50
Раздули из мухи слона и теперь не знают как "красиво" выйти из этой истории...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:49
вот так поворот...что будет в следующей серии??
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