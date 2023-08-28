Мать Рубиалеса объявила голодовку

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вчера, 12:37

Мать главы испанского футбола объявила голодовку.

Она заперлась в церкви города Мотриль до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы, которую она считает «бесчеловечной и кровавой охотой, устроенной на ее сына, чего он не заслуживает».