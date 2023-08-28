Мать Рубиалеса объявила голодовку

Мать главы испанского футбола Луиса Рубиалеса объявила голодовку.
Она заперлась в церкви города Мотриль до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы, которую она считает «бесчеловечной и кровавой охотой, устроенной на ее сына, чего он не заслуживает».
Напомним, Рубиалес угодил в скандал, после того как поцеловал одну из футболисток после финала женского ЧМ. В Испании потребовали отставки Рубиалеса, но он отказался уходить в нее добровольно и заявил о готовности отстаивать свою честь в суде.