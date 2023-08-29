В Федерации футбола Испании потребовали отставки главы организации

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на своём официальном сайте опубликовала заявление по ситуации с главой организации .

После последних событий и неприемлемого поведения, которое серьёзно повредило имиджу испанского футбола, президенты автономных и территориальных федераций требуют, чтобы господин Луис Рубиалес немедленно подал в отставку с поста президента RFEF.

Мы сердечно поздравляем женскую сборную по футболу с победой на чемпионате мира. Мы ценим значение и наследие успеха испанского спорта. Выражаем наше восхищение и благодарность неповторимой группе игроков и поздравляем всех, кто на протяжении многих лет целеустремлённо способствовал развитию женского футбола.

Мы будем призывать соответствующие органы провести глубокую и скорую реструктуризацию стратегических позиций федерации, чтобы перейти к новому этапу управления испанским футболом.

После того как ФИФА отстранила господина Луиса Рубиалеса, были активированы внутренние протоколы федерации.

Кроме того, мы призвали президента Педро Рочу немедленно отозвать последнее сообщение от имени федерации в ФИФА и УЕФА .

RFEF сохраняет свою приверженность продолжению реализации своих инвестиций, а также политики равенства для развития женского футбола.

Наконец, комиссия президентов единогласно поддержала Педро Рочу, чтобы он возглавил новый этап, на котором диалог и примирение со всеми футбольными институтами являются линией, которой нужно следовать.