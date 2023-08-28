Испанская прокуратура начала расследование в отношении Рубиалеса

1693240744

вчера, 19:39

Испанская прокуратура начала предварительное расследование в отношении главы испанского футбола , чтобы установить, совершил ли функционер сексуальное насилие, когда поцеловал футболистку женской сборной страны Хенни Эрмосо после победы команды на чемпионате мира.

В заявлении прокуратура также указала, что суд предложит Эрмосо возможность подать иск.