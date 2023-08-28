Испанская прокуратура начала расследование в отношении Рубиалеса

Испанская прокуратура начала предварительное расследование в отношении главы испанского футбола Луиса Рубиалеса, чтобы установить, совершил ли функционер сексуальное насилие, когда поцеловал футболистку женской сборной страны Хенни Эрмосо после победы команды на чемпионате мира.
В заявлении прокуратура также указала, что суд предложит Эрмосо возможность подать иск.
Ранее ФИФА запретила Рубиалесу и RFEF связываться с Эрмосо, а также отстранила президента Федерации футбола Испании от работы на 90 дней.
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