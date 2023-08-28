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Испанская прокуратура начала расследование в отношении Рубиалеса

вчера, 19:39

Испанская прокуратура начала предварительное расследование в отношении главы испанского футбола Луиса Рубиалеса, чтобы установить, совершил ли функционер сексуальное насилие, когда поцеловал футболистку женской сборной страны Хенни Эрмосо после победы команды на чемпионате мира.

В заявлении прокуратура также указала, что суд предложит Эрмосо возможность подать иск.

Ранее ФИФА запретила Рубиалесу и RFEF связываться с Эрмосо, а также отстранила президента Федерации футбола Испании от работы на 90 дней.

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Перевод с goal.com Фото: Rubiales/RFEF
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Все комментарии
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 03:22
Раздули из мухи слона.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:06
Просто кому-то очень нравится его место.
pomor45
pomor45
вчера в 22:03
Страна напуганных идиотов. Убедительное свидетельство. Бесы из ЛГБТ устраивают марши, а нормального мужика гнобят за естество, данное Богом.
adekvat
adekvat
вчера в 21:22
Европейские ценности, целовать женщин нельзя, пихать мужикам в задницу можно. Одних судят, друхих благославлят, куда катится европа?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:12
За такое уродство его надо на пожизненное...
alexamit
alexamit
вчера в 21:05
Боже мой!Сколько же идиотов в просвещённой Европе!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:02, ред.
Где- то читал, что ТАМ даже за оценивающий взгляд на женщину можно по шапке получить. Так, к слову пришлось.
Чувствую, дело не в крепких объятиях Луиса, где-то он ещё наследил. Ну и "тамошних" женщин жалко. Идёт краля вся расфуфыренная, стройная, загорелая, а мужики - ноль внимания. С ума можно сойти.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:01, ред.
До и после знакомства с Рубиалесом...
Наконец то остановили негодника....
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:51
c ума сойти
Futurista
Futurista
вчера в 20:22
Рубиалес прокурору...

cska1948
cska1948
вчера в 20:04
Не далёк тот день, когда в Европе к суду будут привлекать за брак между мужчиной и женщиной. И это"просвещенная" Европа? УЖАС...
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 20:03
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:59
Почти по нашей классике - "Тебя посодють, а ты не целуй!")))
TheBoLt
TheBoLt ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 19:50
Да вроде да. И от Королевы вроде тоже были. не она сама, естественно, их выдвинула, слуги есть
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:48
От девушки есть притензии?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:44, ред.
Ешкин кот!.. P.S. Не привлекайте меня за мат.. 🤭..
Гость
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