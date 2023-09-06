Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Факел» не контактировал с Новиковым

Все комментарии
agentSmith.
agentSmith. ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:27
Доброго дня!
Вы всё время так печётесь о Вип-статусе, но я действительно не понимаю, что он даёт. У меня сейчас Вип на этом аккаунте, до этого неоднократно бывал на других. И я не понимаю, что нужного он даёт. Расскажите, в чём плюшки?
ОПС
ОПС
сегодня в 05:22
Сейчас такие новости о контактах с разными тренерами будут появляться постоянно и практически всегда ответ будет отрицательным.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 