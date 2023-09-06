«Факел» не контактировал с Новиковым

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сегодня, 00:52

Главный тренер «Нефтехимика» рассказал, что «Факел» на данный момент не общался с ним на тему сотрудничества.

Мне не звонили из «Факела».

Ранее Вадим Евсеев покинул пост наставника воронежцев.