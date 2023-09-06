«Факел» не контактировал с Новиковым

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал, что «Факел» на данный момент не общался с ним на тему сотрудничества.
Мне не звонили из «Факела».
Ранее Вадим Евсеев покинул пост наставника воронежцев.
Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал, что «Факел» на данный момент не общался с ним на тему сотрудничества.
Мне не звонили из «Факела».
Ранее Вадим Евсеев покинул пост наставника воронежцев.
Вы всё время так печётесь о Вип-статусе, но я действительно не понимаю, что он даёт. У меня сейчас Вип на этом аккаунте, до этого неоднократно бывал на других. И я не понимаю, что нужного он даёт. Расскажите, в чём плюшки?
Вы всё время так печётесь о Вип-статусе, но я действительно не понимаю, что он даёт. У меня сейчас Вип на этом аккаунте, до этого неоднократно бывал на других. И я не понимаю, что нужного он даёт. Расскажите, в чём плюшки?