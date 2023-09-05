Пятибратов готов вернуться в «Факел»

Бывший главный тренер «Факела» заявил о готовности вернуться на пост наставника воронежского клуба. Ранее коллектив покинул .

«Факел» качественно укомплектован, чтобы решать задачи, а не бороться за выживание. Не согласен, что «Факел» стал слабее, пришли хорошие игроки. Достойный состав, но, наверное, где‑то были промахи по подготовке. 85% играют те же футболисты, которые были при мне. Тактическая разница не существенна, но результата нет. Хочется пожелать клубу удачи в поиске нового тренера. Со мной никто не связывался. Мне было бы интересно вернуться, я и вернусь туда когда‑то, этот клуб много для меня сделал. Это крутые ощущения — 2,5 года в Воронеже. Я мечтаю вернуться в Воронеж.