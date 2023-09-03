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В «Спартаке» высказались о доверии к Абаскалю

вчера, 08:11

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарий о доверии к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю. Москвичи ранее уступили «Краснодару» в матче РПЛ.

Плохо сыграли, проиграли. Это, безусловно, влияет на наше настроение. Для нас это серьезная ситуация. И мы вместе с Гильермо будем думать, как из нее выходить.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 20:56
По лицу Джикии было ясно,что в команде полный развал и внутренний конфликт. Видимо с рыжим надо кончать эксперименты.
galem72
galem72
вчера в 11:36
Абаскаль тактически поплыл. Это началось ещё в прошлом сезоне после зимнего перерыва. Испанец так и не нашёл новые ключи к игре состава. Он сейчас тупо отрабатывает свой контракт, понимая, что больше ему никто такие бабки на новой работе не предложит.
stanichnik
stanichnik ответ DenVasObmateritRaki (раскрыть)
вчера в 11:23
Доброго Здоровья Den!
По мне так Джикия вчера как раз ноги свои не берег, а бился кость в кость, а вот расхваленный в дерби с Динамо Денисов поймал звезду.
Desant234
Desant234
вчера в 11:14
Сказать Абаскалю спасибо и попращаться. Иначе сезону конец. 7 очков отстования на старте и так себе игра
lotsman
lotsman
вчера в 10:35
Краснодар был лучше. Абаскаль опять не угадал с составом. К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку. Тактика игры с Краснодаром была, по моему, ошибочна. Спартак начал осторожно, держа в уме лидерство Краснодара и чужое поле. А надо было с первых минут включать агрессивную игру, как с Динамо. Во втором тайме встрепенулись, но было поздно, Краснодар уже набрал ход.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 10:33
Карпин, Гунько, Аленичев, Чернышов, Кузнецов, Ледяхов, Черчесов.
Ну и кто из этих тренеров помог Спартаку?
Спартаку как раз не надо тренера со спартаковским прошлым, Спартаку нужен грамотный, опытный тренер, которому было бы просто пофиг на прошлое Спартака.
Сейчас объясню почему.
Приходит тренер и ему сразу музей показывают и начинают сразу морально давить, ему сразу говорят, что он сразу обязан выиграть всё на свете.
Тут же ему в голову вбивают про спартаковский стиль, про то, что Спартак должен играть только в атаку, что бы были победы и игра была зрелищная и желательно, что бы в каждом матче были разгромы соперников.
И ошибка всех тренеров, была в том, что они ведутся на это, чем сразу подписывают себе "смертный приговор".
Тренер должен сказать сразу: "Я уважаю прошлое Спартака, но это было в прошлом веке, а я пришёл строить команду сейчас, так, что или я работаю и вы все сразу идёте лесом со своими взглядами или я даже не буду браться за этот заранее провальный проект".
Скорее всего тренеры, которые знают себе цену так и говорят, отсюда тогда можно объяснить почему в Спартак идёт неизвестно кто, но только не тренеры.
Ну, а самое главная ошибка тренера это заигрывать с фанатами, сегодня ты им пообещал и выиграл пару матчей у аутсайдеров и тебя на руках носят, а завтра тебя в порошок сотрут. Тренер должен как можно меньше общаться с фанатами, а свою симпатию зарабатывать игрой команды.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:18
Возвращается череда хороших матчей с провальными. На каждый матч выходить с пузырем в носу, но следить, чтобы он не лопнул по ходу игры. Это будет трындец тогда. С провоцировать могут в любой момент просто время не подошло ещё. И лимит на ошибки фактически вышел.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:14
Абаскаля нельзя увольнять, это тренер, который подходит Спартаку.
И пусть для Абаскаля Спартак это только эксперимент, первая ступень в его карьере, ну надо же на ком то учиться, набивать себе шишки, но в будущем он может получить команду из Сегунды, а потом и за аутсайдера Ла лиги дослужится.

А руководство Спартака оно хоть и меняется, но курсу придерживается уже на протяжении пару десятков лет.
После Романцева у Спартака по сути не было нормального опытного тренера.
Да был Невио Скала, тренер с именем, но он уже по сути закончил с тренерской карьерой и Спартак был последний в его списке.
Потом по опытности наверное идёт Кононов, но Спартак оказался первый большим клубом в его карьере и он просто не выдержал психологического давления. Впрочем он отчасти сам виноват, сильно много наобещал пытаясь угодить фанатам.
Остальные же тренеры приходили можно сказать без опята или только в начале своего пути. Составы в Спартаке были хорошими, но как раз неудачи были все тренерские.
На дурака залетело лишь однажды с Каррерой, но там как говориться звёзды сошлись (слабость соперников и дикий кураж), после же мы все увидели, что Каррера оказался "халиф на час".
Спартаку нужен грамотный тренер, который может послать всех ветеранов, фанатов и прочее окружение около команды и построить команду, а не набор хороших игроков.
И самое главное надо тренеру дать год, два на построение команды.
Сейчас многие скажут, что времени нет, Спартак должен всегда бороться за чемпионство, но сразу ответ: мы все видим как Спартак борется, и в ближайшие годы с таким подходом о чемпионстве можно не думать, а лучше подумать о будущем.
ОПС
ОПС
вчера в 09:55
Администраторам верить нельзя. Сегодня они говорят, что с Гильермо будут решать эту ситуацию, а завтра скажут, что он уволен.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ DenVasObmateritRaki (раскрыть)
вчера в 09:53
Придут честолюбивые дублёры,и смогут похреновее сыграть!
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:42
Неустойку получит и свалит видимо почву готовит
sbexe5x6xju8
sbexe5x6xju8
вчера в 09:01
Кажись доверие быстро пройдет, ещё пару таких матчей
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:50
Разве Абаскаль тренер?
Даже Зулейха смеется.
DenVasObmateritRaki
DenVasObmateritRaki
вчера в 08:49
В первом голе Джикия ногу не выставил,и отвернулся от мяча,хотя за такие бабки обязан бросатся зубами на мячи,во втором Денисов рахит отдал слабый пас Вратарю Селихову,который зачем то скосил Какшарова,хотя нужно сопровождать мяч,три клоуна а не игроки,а виноват Абаскаль,нех ставить в состав этих раков
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:45
Клубному руководству нужно принять внятную стратегию развития, а не валить все на тренера. Абаскаль тренируется на Спартаке, как на кошках. Тут он развивается, растет. Спартаку, с его деньгами, нужен тренер со спартаковским прошлым.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:39, ред.
Выхода два...

Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 08:34
С Гильерме уже не чего думать , да и не чем ему думать...Он уже себя полностью раскрыл...А пока такие Малышевы рулят в Спартаке , такой бедлам и будет всегда
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:29
До зимней паузы ещё есть время разобраться с основным составом , а там глядишь и выигрывать начнут !)
adekvat
adekvat
вчера в 08:26
Все силы на кубок, а чемпионат потом.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:20, ред.
Надо дать еще порулить,все наладится.
Mekail
Mekail
вчера в 08:20
Думаю, что ему на исправление ситуации дадут пару матчей... ну а потом пакуй чемоданы.
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