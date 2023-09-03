В «Спартаке» высказались о доверии к Абаскалю

Генеральный директор «Спартака» дал комментарий о доверии к главному тренеру команды . Москвичи ранее уступили «Краснодару» в матче РПЛ .

Плохо сыграли, проиграли. Это, безусловно, влияет на наше настроение. Для нас это серьезная ситуация. И мы вместе с Гильермо будем думать, как из нее выходить.