В «Спартаке» высказались о доверии к Абаскалю

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарий о доверии к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю. Москвичи ранее уступили «Краснодару» в матче РПЛ.
Плохо сыграли, проиграли. Это, безусловно, влияет на наше настроение. Для нас это серьезная ситуация. И мы вместе с Гильермо будем думать, как из нее выходить.
И пусть для Абаскаля Спартак это только эксперимент, первая ступень в его карьере, ну надо же на ком то учиться, набивать себе шишки, но в будущем он может получить команду из Сегунды, а потом и за аутсайдера Ла лиги дослужится.
А руководство Спартака оно хоть и меняется, но курсу придерживается уже на протяжении пару десятков лет.
После Романцева у Спартака по сути не было нормального опытного тренера.
Да был Невио Скала, тренер с именем, но он уже по сути закончил с тренерской карьерой и Спартак был последний в его списке.
Потом по опытности наверное идёт Кононов, но Спартак оказался первый большим клубом в его карьере и он просто не выдержал психологического давления. Впрочем он отчасти сам виноват, сильно много наобещал пытаясь угодить фанатам.
Остальные же тренеры приходили можно сказать без опята или только в начале своего пути. Составы в Спартаке были хорошими, но как раз неудачи были все тренерские.
На дурака залетело лишь однажды с Каррерой, но там как говориться звёзды сошлись (слабость соперников и дикий кураж), после же мы все увидели, что Каррера оказался "халиф на час".
Спартаку нужен грамотный тренер, который может послать всех ветеранов, фанатов и прочее окружение около команды и построить команду, а не набор хороших игроков.
И самое главное надо тренеру дать год, два на построение команды.
Сейчас многие скажут, что времени нет, Спартак должен всегда бороться за чемпионство, но сразу ответ: мы все видим как Спартак борется, и в ближайшие годы с таким подходом о чемпионстве можно не думать, а лучше подумать о будущем.
И пусть для Абаскаля Спартак это только эксперимент, первая ступень в его карьере, ну надо же на ком то учиться, набивать себе шишки, но в будущем он может получить команду из Сегунды, а потом и за аутсайдера Ла лиги дослужится.
А руководство Спартака оно хоть и меняется, но курсу придерживается уже на протяжении пару десятков лет.
После Романцева у Спартака по сути не было нормального опытного тренера.
Да был Невио Скала, тренер с именем, но он уже по сути закончил с тренерской карьерой и Спартак был последний в его списке.
Потом по опытности наверное идёт Кононов, но Спартак оказался первый большим клубом в его карьере и он просто не выдержал психологического давления. Впрочем он отчасти сам виноват, сильно много наобещал пытаясь угодить фанатам.
Остальные же тренеры приходили можно сказать без опята или только в начале своего пути. Составы в Спартаке были хорошими, но как раз неудачи были все тренерские.
На дурака залетело лишь однажды с Каррерой, но там как говориться звёзды сошлись (слабость соперников и дикий кураж), после же мы все увидели, что Каррера оказался "халиф на час".
Спартаку нужен грамотный тренер, который может послать всех ветеранов, фанатов и прочее окружение около команды и построить команду, а не набор хороших игроков.
И самое главное надо тренеру дать год, два на построение команды.
Сейчас многие скажут, что времени нет, Спартак должен всегда бороться за чемпионство, но сразу ответ: мы все видим как Спартак борется, и в ближайшие годы с таким подходом о чемпионстве можно не думать, а лучше подумать о будущем.