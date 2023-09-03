В «Спартаке» не планируют возвращать Карреру

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вчера, 13:28

«Лукойл» не планирует приглашать на пост наставника «Спартака» бывшего тренера «красно-белых» .

Отставка до зимнего перерыва вряд ли состоится, в случае ухода испанца из коллектива его место займет российский специалист. Итогового решения на данный момент нет, все будет зависеть от того, каким будет спортивный блок на момент возможного ухода Абаскаля.