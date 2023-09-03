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В «Спартаке» не планируют возвращать Карреру

вчера, 13:28

«Лукойл» не планирует приглашать на пост наставника «Спартака» бывшего тренера «красно-белых» Массимо Карреру.

Отставка Гильермо Абаскаля до зимнего перерыва вряд ли состоится, в случае ухода испанца из коллектива его место займет российский специалист. Итогового решения на данный момент нет, все будет зависеть от того, каким будет спортивный блок на момент возможного ухода Абаскаля.

Москвичи идут на 8-м месте в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:41
не надо суетиться
ДСА
ДСА
вчера в 19:20
Лучшего тренера последнего десятилетия просто игнорируют.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 18:30
Уж лучше Никиту Симоняна
djaich
djaich ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 16:56
Динамо победили за счет катастрофы в защитных порядках последних, когда тот же самый Хлусевич, не встречая особого сопротивления, локомотивом бороздил бровку и беспрепятственно навешивал в штрафную противника. Как Личка произвел двойную замету, то сразу праздник закончился, Спартак ничего не смог создать, но зато пропустил.
А при высоком темпе игры весь состав Спартака начинает массово ошибаться, что было заметно и по первым полчаса игры с Динамо.
Как видится, негатив в отношениях среди команды начинает только нарастать, так как уже и забивать прекратили. Похоже, что Абаскалю уже исправить ситуацию не под силу.
djaich
djaich ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:49
Если тренер не умеет положительно влиять на настроение команды, создавать ощущение единого коллектива, то все его тактические выкладки и выстраивание сбалансированного состава бесполезны. При благоприятном же климате, даже при отсутствии серьезной теоретической подготовки команда вполне может демонстрировать пусть и не выдающийся, но вполне веселый и приятный глазу футбол.

Подтвердила лишь одно - Массимо теперь не интересно работать за малые деньги в каком-нибудь Бари. Москва испортила его.
Валерыч
Валерыч ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:44, ред.
Если Аленичев такой прекрасный тренер, то почему о нём ничего не слышно как о тренере 7 лет? После Спартака (если не считать "Енисей"),
он больше не один клуб не тренировал.
А тренер без тренерской практики, как правило,
теряет свою квалификацию. Думаю,
что вариант с Аленичевым - это очень рисковый шаг.
Лучше уж тогда Юрана позвать. Или Осинькина.
Сп62
Сп62
вчера в 14:50, ред.
Спартаку нужен Аленичев, который построил команду для Карреры. А тот просто снял сливки. Дальнейшая карьера Массимо это подтвердила.
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 14:24
Осинькин нужен Спартаку.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:18
Не трогайте Абаскаля, надо немного подождать и он станет лучшим в мире, как обещали при его появлении.
Ну, а если Абаскаль сам уйдёт, то надо приглашать только топ Карреру или Рианчо оба не соглашаются на топ клубы ждут Спартак.
Ещё Кононов ради Спартака Леон Сатурн бросит и будет через 15 минут в офисе будет. Кстати у него уже есть план как за 4 месяца футбол Спартаку поставить.
Futurista
Futurista
вчера в 14:16
Каррера Массимо...максимум для Гильермо...карьера Абаскаля...и другие странные слухи...
d1metras
d1metras
вчера в 14:12, ред.
С экспериментами рыжего и в составе с умяровым джикией и зобниным до зимы Спартак пропустит мячей 40 и будет в зоне вылета..
Только слепой может не увидеть как умяров постоянно проваливается в центре поля и часто такие передачи выдает,которые делают обострение у наших ворот..А-ля хлусевич только в центре.. зобнин все делает только наполовину(тут недобежал,там не додал,здесь пешком идет когда надо бежать,в другом моменте не может ногу сильней поставить,чтоб мяч выбить..джикия постоянно к воротам пятится когда надо встречать,иногда чувство что если на него так и будут идти с мячом соперник в ворота зайдет если перед ним джикия будет.. Про хлусевича (мистер привоз) - молчу вообще..Почему нельзя выпустить состав который разнес Динамо??? Зачем покупался Бабич? Он хороший защитник,на данном этапе сильнее джикии.Почему Зиньковский не выходит с первых минут?Да он не стабилен,но человеку нужно дать шанс и не раз - видя как сдал Промес,сколько потерь у Бонгонды стало...Зина не чуть не хуже этих двух.. он скоростной,техничный,по футбольному хитрый..У Соболя вообще нет конкуренции.. вот и играет 1 матч нормально 5-6 проваливает..
90% это вина главного тренера.. Если рыжий так и будет упрямо эксперименты ставить,то он не только Спартак похерить на дно таблицы но и игроков..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:09
Российские специалисты теперь после заявленного больше станут высиживать яйца и кудахтать. Остаётся дождаться. Кто первый!?
Capral
Capral
вчера в 14:07
Походу, Черчесов припрётся, только не знаю или это поможет. Спартак- это ИМЯ, кто-бы и как к нему не относился!!! Значит и тренер должен быть с именем! Руководство Спартака- не ходите больше по темным переулкам, там таких Абаскалей- мешок. И на остановках не ищите- там кроме окурков и пустых бутылок из под пива, ничего не найдете...
Viollator
Viollator
вчера в 13:54
Сезон провален, но 10 очков уже
, это позволит не попасть в переходники. Пора назначать Тихонов_Титов. Обоскалью по этапу в Ляйпцигь.
протон
протон
вчера в 13:52
Значит рыжего могут уволить.
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