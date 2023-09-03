В «Спартаке» не планируют возвращать Карреру

«Лукойл» не планирует приглашать на пост наставника «Спартака» бывшего тренера «красно-белых» Массимо Карреру.
Отставка Гильермо Абаскаля до зимнего перерыва вряд ли состоится, в случае ухода испанца из коллектива его место займет российский специалист. Итогового решения на данный момент нет, все будет зависеть от того, каким будет спортивный блок на момент возможного ухода Абаскаля.
Москвичи идут на 8-м месте в РПЛ.
Только слепой может не увидеть как умяров постоянно проваливается в центре поля и часто такие передачи выдает,которые делают обострение у наших ворот..А-ля хлусевич только в центре.. зобнин все делает только наполовину(тут недобежал,там не додал,здесь пешком идет когда надо бежать,в другом моменте не может ногу сильней поставить,чтоб мяч выбить..джикия постоянно к воротам пятится когда надо встречать,иногда чувство что если на него так и будут идти с мячом соперник в ворота зайдет если перед ним джикия будет.. Про хлусевича (мистер привоз) - молчу вообще..Почему нельзя выпустить состав который разнес Динамо??? Зачем покупался Бабич? Он хороший защитник,на данном этапе сильнее джикии.Почему Зиньковский не выходит с первых минут?Да он не стабилен,но человеку нужно дать шанс и не раз - видя как сдал Промес,сколько потерь у Бонгонды стало...Зина не чуть не хуже этих двух.. он скоростной,техничный,по футбольному хитрый..У Соболя вообще нет конкуренции.. вот и играет 1 матч нормально 5-6 проваливает..
90% это вина главного тренера.. Если рыжий так и будет упрямо эксперименты ставить,то он не только Спартак похерить на дно таблицы но и игроков..
Только слепой может не увидеть как умяров постоянно проваливается в центре поля и часто такие передачи выдает,которые делают обострение у наших ворот..А-ля хлусевич только в центре.. зобнин все делает только наполовину(тут недобежал,там не додал,здесь пешком идет когда надо бежать,в другом моменте не может ногу сильней поставить,чтоб мяч выбить..джикия постоянно к воротам пятится когда надо встречать,иногда чувство что если на него так и будут идти с мячом соперник в ворота зайдет если перед ним джикия будет.. Про хлусевича (мистер привоз) - молчу вообще..Почему нельзя выпустить состав который разнес Динамо??? Зачем покупался Бабич? Он хороший защитник,на данном этапе сильнее джикии.Почему Зиньковский не выходит с первых минут?Да он не стабилен,но человеку нужно дать шанс и не раз - видя как сдал Промес,сколько потерь у Бонгонды стало...Зина не чуть не хуже этих двух.. он скоростной,техничный,по футбольному хитрый..У Соболя вообще нет конкуренции.. вот и играет 1 матч нормально 5-6 проваливает..
90% это вина главного тренера.. Если рыжий так и будет упрямо эксперименты ставить,то он не только Спартак похерить на дно таблицы но и игроков..
Ну, а если Абаскаль сам уйдёт, то надо приглашать только топ Карреру или Рианчо оба не соглашаются на топ клубы ждут Спартак.
Ещё Кононов ради Спартака Леон Сатурн бросит и будет через 15 минут в офисе будет. Кстати у него уже есть план как за 4 месяца футбол Спартаку поставить.
Ну, а если Абаскаль сам уйдёт, то надо приглашать только топ Карреру или Рианчо оба не соглашаются на топ клубы ждут Спартак.
Ещё Кононов ради Спартака Леон Сатурн бросит и будет через 15 минут в офисе будет. Кстати у него уже есть план как за 4 месяца футбол Спартаку поставить.