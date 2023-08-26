Карпин рассказал, переживает ли он, что его могут уволить из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Пари НН» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ рассказал, переживает ли он, что его могут отправить в отставку.
Вижу ли я свою ошибку в результатах? А кто еще виноват? Виноват всегда тренер, он проигрывает. Результат — на лице. Или налицо, как угодно.
Переживаю ли я, что меня могут отправить в отставку? Можно кричать что угодно, можно переживать. Но смысл какой?
Это с твоим-то больным самолюбием и завышенной самооценкой.
Ты больше всего боишься отставки
Это с твоим-то больным самолюбием и завышенной самооценкой.
Ты больше всего боишься отставки
Карпин разве обещал что после 6-ти туров будет в тройке лидеров ??
Ничего не случилось....
Ростов всего в 3-х очках от записных медалистов ЦСКА и Спартака....
Он своё ещё возьмёт...
Карпин разве обещал что после 6-ти туров будет в тройке лидеров ??
Ничего не случилось....
Ростов всего в 3-х очках от записных медалистов ЦСКА и Спартака....
Он своё ещё возьмёт...
С Ростовским бюджетом выдавать результат и игру на протяжении сезонов никто не сможет.
Работай, Валера. Купи квартиру в Ростове. И будь там счастлив.
С Ростовским бюджетом выдавать результат и игру на протяжении сезонов никто не сможет.
Работай, Валера. Купи квартиру в Ростове. И будь там счастлив.