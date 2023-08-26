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Карпин рассказал, переживает ли он, что его могут уволить из «Ростова»

вчера, 23:08
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Пари НН» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ рассказал, переживает ли он, что его могут отправить в отставку.

Вижу ли я свою ошибку в результатах? А кто еще виноват? Виноват всегда тренер, он проигрывает. Результат — на лице. Или налицо, как угодно.

Переживаю ли я, что меня могут отправить в отставку? Можно кричать что угодно, можно переживать. Но смысл какой?

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:06
Карпин, не ври...
Это с твоим-то больным самолюбием и завышенной самооценкой.
Ты больше всего боишься отставки
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:54, ред.
Какая отставка..??
Карпин разве обещал что после 6-ти туров будет в тройке лидеров ??
Ничего не случилось....
Ростов всего в 3-х очках от записных медалистов ЦСКА и Спартака....
Он своё ещё возьмёт...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:36
Весь фарт Валеры был оставлен в прошлом сезоне.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:22, ред.
В команде есть любимчики. Такого не должно быть. Давно отмечаю этот факт. Хватит заигрывать с игроками.
drug01
drug01
вчера в 23:29
У Ростова наступили тяжёлые времена, кто поможет Карпину и как?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:26
Здравомыслящие поймут,что тренер,не причем!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:15
А что переживать,пойдет в другой клуб,делов то !
протон
протон
вчера в 23:12
Тренера лучше Карпина для Ростова не существует.
С Ростовским бюджетом выдавать результат и игру на протяжении сезонов никто не сможет.
Работай, Валера. Купи квартиру в Ростове. И будь там счастлив.
Гость
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