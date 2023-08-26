Карпин рассказал, переживает ли он, что его могут уволить из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» после поражения от «Пари НН» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ рассказал, переживает ли он, что его могут отправить в отставку.

Вижу ли я свою ошибку в результатах? А кто еще виноват? Виноват всегда тренер, он проигрывает. Результат — на лице. Или налицо, как угодно.

Переживаю ли я, что меня могут отправить в отставку? Можно кричать что угодно, можно переживать. Но смысл какой?