Легенды «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Цымбаларя

Команда легенд «Спартака» обыграла сборную мира в товарищеском матче памяти бывшего полузащитника «красно-белых» Ильи Цымбаларя (2:1).
Голами отличились Андрей Ещенко на 4-й минуте встречи, Роман Павлюченко на 16-й, а также Мирослав Ромащенко на 77-й.
Игра прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Тренерами легенд «Спартака» были Олег Романцев и Станислав Черчесов, а сборной мира руководили Юрий Сёмин и Массимо Каррера.
Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года на 45-м году жизни.
Молодцы, что организовали такой матч, почтив память Илье Цымбаларю. Светлая ему память и царство небесное. И уважение тем, кто приехал из-за рубежа на этот матч. Приятно на ребят посмотреть и вспомнить былые футбольные времена.
Тихонов, Кечинов, Цымбаларь, Аленичев..в 95 творили чудеса, это было феерично!!!
Цымбаларь отличный был футболист. Вообще в период его игры за Спартак в то время.(90 годов.с 1993года)Он был один из сильнейших игроков того времени в команде. Хотя отличных игроков в те года было не мало. Это вообще считается золотым периодом команды.
Молодцы, что организовали такой матч, почтив память Илье Цымбаларю. Светлая ему память и царство небесное. И уважение тем, кто приехал из-за рубежа на этот матч. Приятно на ребят посмотреть и вспомнить былые футбольные времена.
Тихонов, Кечинов, Цымбаларь, Аленичев..в 95 творили чудеса, это было феерично!!!
Цымбаларь отличный был футболист. Вообще в период его игры за Спартак в то время.(90 годов.с 1993года)Он был один из сильнейших игроков того времени в команде. Хотя отличных игроков в те года было не мало. Это вообще считается золотым периодом команды.
А так, конечно, только светлая память Илье Цымбаларю, этому славному красно-белому Одесситу!
А так, конечно, только светлая память Илье Цымбаларю, этому славному красно-белому Одесситу!