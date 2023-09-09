Легенды «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Цымбаларя

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вчера, 20:46

Команда легенд «Спартака» обыграла сборную мира в товарищеском матче памяти бывшего полузащитника «красно-белых» (2:1).

Голами отличились Андрей Ещенко на 4-й минуте встречи, Роман Павлюченко на 16-й, а также Мирослав Ромащенко на 77-й.

Игра прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Тренерами легенд «Спартака» были Олег Романцев и Станислав Черчесов, а сборной мира руководили Юрий Сёмин и Массимо Каррера.

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года на 45-м году жизни.