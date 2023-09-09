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Легенды «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Цымбаларя

вчера, 20:46

Команда легенд «Спартака» обыграла сборную мира в товарищеском матче памяти бывшего полузащитника «красно-белых» Ильи Цымбаларя (2:1).

Голами отличились Андрей Ещенко на 4-й минуте встречи, Роман Павлюченко на 16-й, а также Мирослав Ромащенко на 77-й.

Игра прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Тренерами легенд «Спартака» были Олег Романцев и Станислав Черчесов, а сборной мира руководили Юрий Сёмин и Массимо Каррера.

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года на 45-м году жизни.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 23:44
А мы в России иначе не можем. Нам подавай вселенские масштабы, страна - то великая. Правда, в прошлом.
Ваше замечание очень верное. За него вам от меня лайк.
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 22:55
Зачем так пафосно писать - сборная мира ? Провели матч - молодцы , не забыли Илью. Но напишите ветерана Спартака - друзья Цымбаларя. А то вывеска не соответствует составам.
Сп62
Сп62 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 21:54
Конечно Максим, но он здорово похож на Мирослава в молодости.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:48
Может Максим Ромащенко забил,а не Мирослав?
lotsman
lotsman
вчера в 21:38
Хорошо сыграли, не посрамили память одного из лучших игроков Спартака.
galem72
galem72
вчера в 21:31
Первый тайм мало чем отличался от регулярных матчей рпл. Начав смотреть, даже не сразу понял, что наблюдаю за памятным матчем.
А так, конечно, только светлая память Илье Цымбаларю, этому славному красно-белому Одесситу!
Николай кац
Николай кац
вчера в 21:19
Сейчас заяви ветеранов "Спартака" в РПЛ и они не хуже сыграют в чемпионате, чем нынешняя молодежь. По крайней мере у ветеранов есть гордость за клуб!
протон
протон
вчера в 20:56, ред.
Важен сам факт матча памяти одного из сильнейших игроков "Спартака". Помним и будем помнить Илюшу и его божественную левую.
Молодцы, что организовали такой матч, почтив память Илье Цымбаларю. Светлая ему память и царство небесное. И уважение тем, кто приехал из-за рубежа на этот матч. Приятно на ребят посмотреть и вспомнить былые футбольные времена.
Тихонов, Кечинов, Цымбаларь, Аленичев..в 95 творили чудеса, это было феерично!!!
Цымбаларь отличный был футболист. Вообще в период его игры за Спартак в то время.(90 годов.с 1993года)Он был один из сильнейших игроков того времени в команде. Хотя отличных игроков в те года было не мало. Это вообще считается золотым периодом команды.
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