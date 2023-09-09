«Сокол» сыграл вничью с КАМАЗом в поединке Первой лиги

«Сокол» и КАМАЗ сыграли вничью в матче 9-го тура Первой лиги (1:1).
На 18-й минуте встречи саратовскую команду вывел вперёд Владислав Морозов. На 68-й Дамир Таликин восстановил равенство.
«Сокол» занимает 2-е место в первенстве с 17 очками. КАМАЗ — 6-й, у коллектива 13 баллов.
И это дома с Камазом. Не с Аланией.
Своей игры очень мало. В основном вторым номером все, забросы, закидухи, фланги. Комбинаций в центре поля мало. В концовке немного прижали КАМАЗ. Но не более.
Молодцы, что прессанули в первом тайме вовремя и довели до гола.
Жаль, что прижались во втором и пропустили после второго темпа с углового. Я таких голов, увы, миллион видел еще в 90-е в Первой лиге. Эх… Что-то временно, а что-то вечно
И это дома с Камазом. Не с Аланией.
Своей игры очень мало. В основном вторым номером все, забросы, закидухи, фланги. Комбинаций в центре поля мало. В концовке немного прижали КАМАЗ. Но не более.
Молодцы, что прессанули в первом тайме вовремя и довели до гола.
Жаль, что прижались во втором и пропустили после второго темпа с углового. Я таких голов, увы, миллион видел еще в 90-е в Первой лиге. Эх… Что-то временно, а что-то вечно