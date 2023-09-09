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«Сокол» сыграл вничью с КАМАЗом в поединке Первой лиги

вчера, 17:56
СоколЛоготип футбольный клуб Сокол (Саратов)1 : 1Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗМатч завершен

«Сокол» и КАМАЗ сыграли вничью в матче 9-го тура Первой лиги (1:1).

На 18-й минуте встречи саратовскую команду вывел вперёд Владислав Морозов. На 68-й Дамир Таликин восстановил равенство.

«Сокол» занимает 2-е место в первенстве с 17 очками. КАМАЗ — 6-й, у коллектива 13 баллов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:13
Очень уж от обороны Сокол играл в начале второго тайма.
И это дома с Камазом. Не с Аланией.
Своей игры очень мало. В основном вторым номером все, забросы, закидухи, фланги. Комбинаций в центре поля мало. В концовке немного прижали КАМАЗ. Но не более.
Молодцы, что прессанули в первом тайме вовремя и довели до гола.
Жаль, что прижались во втором и пропустили после второго темпа с углового. Я таких голов, увы, миллион видел еще в 90-е в Первой лиге. Эх… Что-то временно, а что-то вечно
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:05
Очко одно заработали
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