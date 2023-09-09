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Сборная Германии крупно проиграла Японии в товарищеском матче

вчера, 23:38
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 4Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияМатч завершен

Сборная Германии проиграла команде Японии в товарищеском поединке (1:4).

На 11-й минуте встречи Джуня Ито вывел гостей вперёд. Немцы отыгрались на 19-й усилиями Лероя Сане. Аясэ Уэда на 22-й забил 2-й мяч японцев. Такума Асано на 90-й увеличил преимущество азиатской команды. Ао Танака на 90+2-й сделал счёт более крупным.

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Стадион «Фольксваген»
Источник: soccer.ru Фото: Страница DFB-Team в соцсети «X»
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:11, ред.
5-й матч без побед.....полный бундес-капут...4 поражения и ничья..
Удивлюсь если в понедельник Карпин не возглавит немцев....
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:05
Сборная Германии позорится, с каждым разом, всё больше и больше. Тогда всё свалили на турка - Месута Озила. Кто теперь виноват? Илкай Гюндоган? Или Реджеп Эрдоган? Сборная Японии поиздевались над этими... Такефуса Кубо вышел к 75-й минуте и сделал 2 голевые передачи. Как вообще сборная Германии будет смотреть в глаза своим болельщикам на домашнем Чемпионате Европы? Им повезло, что это не Чемпионат мира, где бразильцы могли бы взять реванш за тот позорный проигрыш перед своими болельщиками.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:51
Такого даже в страшном сне немцы не могли предложить.
nubom
nubom
сегодня в 06:26
Немцам срочно необходимо собрать 49 игроков и провести матчи с Египтом и Катаром...
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 04:39, ред.
Флик это не тренер. Не зря он смог с Баварией только в ковидный сезон выиграть требл. А как настало пора нормальных сезонов, так сразу гегемон только бундеслигу выиграл.
Ну и чем меньше будет всякого го... типа Сане, Мусиала и т.п., тем сильнее будет бундестим. Надо возвращаться к силовому футболу, а все эти тупые бегунки-дриблёры на... не нужны Германии.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:21
Что это было? Такой разгром и от кого? Пусть это и товарняк, но не так же позорно.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:45
Одни поражения у сборной, причем от не самых сильных соперников, играют ужасно. Флика пора отправить в отставку иначе провалятся на домашнем Евро.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:30
Да уж, такой позор от азиатской команды .
salleeh
salleeh
сегодня в 00:02
Легкая в ногах сборная Японии просто загоняла сборную мира под названием Германия 🇩🇪… Это просто позор какой-то! Как то лениво, безидейно и нехотя играют футболисты сборной Германии. С японцами нужно играть в «кусачий» футбол, плотно и на грани фола, ну а Флик по сути, не сделал выводов из прошлого поражения от японцев, схожие два матча, только счет разгромный на этот раз. Кризис немецкого футбола в самом разгаре и растерянные лица тренера и футболистов сегодня, тому яркое подтверждение. Хорошо что им не нужно играть в отборочном турнире EURO 2024, иначе с группы не вышли бы…
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 23:57
На классе...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:50
Кино и немцы..
odnoznachno
odnoznachno
вчера в 23:43
Тренер Германии на выход❗
rny2t5rhkf9q
rny2t5rhkf9q
вчера в 23:43
Флик аут
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