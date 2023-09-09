Сборная Германии крупно проиграла Японии в товарищеском матче

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вчера, 23:38

Сборная Германии проиграла команде Японии в товарищеском поединке (1:4).

На 11-й минуте встречи Джуня Ито вывел гостей вперёд. Немцы отыгрались на 19-й усилиями Лероя Сане. Аясэ Уэда на 22-й забил 2-й мяч японцев. Такума Асано на 90-й увеличил преимущество азиатской команды. Ао Танака на 90+2-й сделал счёт более крупным.