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Украина и Англия сыграли вничью в отборочной игре к Евро-2024

вчера, 20:52
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Украины сыграла вничью с командой Англии в матче 5-го тура отбора к Евро-2024 (1:1).

Счёт на 26-й минуте встречи открыл Александр Зинченко. Кайл Уокер на 41-й восстановил равенство.

Украина занимает 2-е место в группе C, имея в активе 7 очков. Англия лидирует с 13 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Страница сборной Англии в соцсети «X»
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:27
От чистого сердца поздравляю сборную Украины и всех украинцев!!! Ничья с одной из сильнейших сборных мира, это очень достойно. Надеюсь, что сборная Украины сумеет выйти из группы и достойно выступить на Чемпионате Европы. Успехов им и больших побед!!!
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 00:47
Достойно сыграли против одной из сильнейших сборных Европы. Молодцы! Теперь надо обыгрывать Италию и сделать это вполне реально, глядя на их игру. У Украины хорошие шансы на выход из группы.
Capral
Capral ответ RBA (раскрыть)
сегодня в 00:12
Да, вероятно я забыл, Вы правы.
RBA
RBA ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:02
(за аналогичную подлость годом ранее)- Только разница в том , что Хорватия не проиграла, а обыграла Англию на поле соперника со счётом 3-2. Так в чём здесь подлость.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:28
А что кто-то ожидал другого исхода.
Англосаксы в своём стиле !(((
Capral
Capral
вчера в 23:26
Англия с Украиной часто договорняки пишет. Вот, вспомнил, лет 10-12 назад, Англия проиграла Украине-0:1, и в финальную часть ЧЕ вышла не Хорватия, а Украина. Да, Британия тупо и мeрзко отомстила Хорватии за аналогичную подлость годом ранее, но ведь могла этого не делать...
Палыч82
Палыч82 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:55
Да у большинства такая мысль промелькнула, как пить дать. Другое дело, что такое не вскроешь, сделали внушение, вряд ли кто по рукам бил. Тем более это ж бриты, эта сборная колено для BLM преклоняла, когда уж тренд давно на нет сошел. Очень политически зависимая команда.
minai
minai ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:20
Что есть, то есть.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:14
Важное очко для Украины..
Сп62
Сп62 ответ Scorp689 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:07
Мы о настоящих врагах узнаём через 10-15 лет, а то и позже.
Capral
Capral
вчера в 22:04
Сенатов, он был таковым!!! Не удивлюсь, если Украине и чемпионство сделают.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:56, ред.
Игру не смотрел, поэтому у меня вопрос к тем, кто смотрел, а именно: не был ли этот матч договорным ? Не в том смысле, что кто-то кого-то подкупил, как об этом многие любят судачить, а в том, что англичане в связи с лидирующим положением и большим отрывом от преследователей играли не в полную силу и "позволили" сопернику выиграть очко? Или сыграли в поддавки по политическим мотивам .
протон
протон
вчера в 21:56, ред.
Этот результат устроил обе команды.
Scorp689
Scorp689 ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 21:44
Видимо мы с ними в футбол играем, я и не заметил...
Sкрудж
Sкрудж ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 21:41
Англия на сегодняшний момент высоко котируется , подобрался не плохой состав. А Украина всегда была крепкий середнячок , она не стала.
Sкрудж
Sкрудж ответ Scorp689 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:38
На этом сайте нет врагов. Это сайт про футбол.
Capral
Capral ответ Scorp689 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:31
Мудро!!!
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 21:24
Молодцы !
Англия никогда топом не была, а украинцы уже давно стали дерзкими андердогами !
ilia77707
ilia77707
вчера в 21:16
Дай сейчас эту сборную Англии в руки Гвардиолы и ей равной не будет , по составу очень сильная сборная Англии , но тренер просто тормоз из прошлого в тактическом плане убивает очень талантливую команду
Viduka
Viduka
вчера в 21:12, ред.
Беллингем зажигает в Реале, Мэддисон прекрасен в ТТХ, Сака - в Арсенале. Стоило попасть в руки Саутгейта - пиши пропало:) Только шеффилдский шифоньер стабилен, вновь держал собственного партнера вместо своей зоны, откуда и забил Зинченко:) Повезло Физругейту, что в команде есть Кейн:)
Capral
Capral
вчера в 21:00
Англия ничего путного не показала. Пустой футбол в стиле 70-х. Противно было смотреть.
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