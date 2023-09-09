Украина и Англия сыграли вничью в отборочной игре к Евро-2024

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вчера, 20:52

Сборная Украины сыграла вничью с командой Англии в матче 5-го тура отбора к Евро-2024 (1:1).

Счёт на 26-й минуте встречи открыл Александр Зинченко. Кайл Уокер на 41-й восстановил равенство.

Украина занимает 2-е место в группе C, имея в активе 7 очков. Англия лидирует с 13 баллами.