Украина и Англия сыграли вничью в отборочной игре к Евро-2024

Сборная Украины сыграла вничью с командой Англии в матче 5-го тура отбора к Евро-2024 (1:1).
Счёт на 26-й минуте встречи открыл Александр Зинченко. Кайл Уокер на 41-й восстановил равенство.
Украина занимает 2-е место в группе C, имея в активе 7 очков. Англия лидирует с 13 баллами.
Англосаксы в своём стиле !(((
Англосаксы в своём стиле !(((
Англия никогда топом не была, а украинцы уже давно стали дерзкими андердогами !
Англия никогда топом не была, а украинцы уже давно стали дерзкими андердогами !