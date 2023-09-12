Гвардиола за свою тренерскую карьеру потратил на трансферы больше всех

Клубы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы потратили больше всех на трансферы. Испанец возглавлял пять клубов, с которыми выиграл 36 трофеев. При нём было куплено 78 игроков на сумму 2 миллиарда 40 миллионов евро.
Также в первую пятёрку входят: Жозе Моуриньо (возглавлял 10 клубов, 27 трофеев, 118 игроков куплено, потрачено 1 миллиард 860 миллионов евро), Карло Анчелотти (возглавлял 11 клубов, 25 трофеев, 95 игроков куплено, потрачено 1 миллиард 620 миллионов евро), Массимилиано Аллегри (возглавлял 9 клубов, 14 трофеев, 113 игроков куплено, потрачено 1 миллиард 400 миллионов евро), Диего Симеоне (возглавлял 7 клубов, 9 трофеев, 82 игрока куплено, потрачено 1 миллиарда 210 миллионов евро).
Ниже приведена десятка наибольших трансферных затрат в тренерской карьере.
Ну а потом Моуриньо тратился на всё катушку, помню как Челси оптом всех скупал, когда назначили Жозе.
Ну а потом Моуриньо тратился на всё катушку, помню как Челси оптом всех скупал, когда назначили Жозе.