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Гвардиола за свою тренерскую карьеру потратил на трансферы больше всех

вчера, 13:20

Клубы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы потратили больше всех на трансферы. Испанец возглавлял пять клубов, с которыми выиграл 36 трофеев. При нём было куплено 78 игроков на сумму 2 миллиарда 40 миллионов евро.

Также в первую пятёрку входят: Жозе Моуриньо (возглавлял 10 клубов, 27 трофеев, 118 игроков куплено, потрачено 1 миллиард 860 миллионов евро), Карло Анчелотти (возглавлял 11 клубов, 25 трофеев, 95 игроков куплено, потрачено 1 миллиард 620 миллионов евро), Массимилиано Аллегри (возглавлял 9 клубов, 14 трофеев, 113 игроков куплено, потрачено 1 миллиард 400 миллионов евро), Диего Симеоне (возглавлял 7 клубов, 9 трофеев, 82 игрока куплено, потрачено 1 миллиарда 210 миллионов евро).

Ниже приведена десятка наибольших трансферных затрат в тренерской карьере.

Гвардиола за свою тренерскую карьеру потратил на трансферы больше всех

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Все комментарии
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:07
Дело в том, что само увольнение Гварда было с формулировкой: "Футбол Барселоны- неприемлем футболу Баварии"! Гвард работая в Баварии начал лепить еще одну Барселону. Какое-то время, руководство Мюнхена терпело это, но потом решили с этим покончить. На ПК, Гвард всячески просил дать ему еще один шанс, он фактически унижался, вел себя как ребенок... За три года, он так и не выучил язык должным образом.

Приблизительно тоже самое случилось и с Анчелотти. Он, в отличие от Гварда, начал насаждать итальянский футбол, и это тоже не понравилось руководству Баварии. Но с Анчелотти было проще, его брали на один сезон, как пожарника. Но если Гвард, худо-бедно языком владел, то, Карло- его так и не выучил.

Что касается Зидана, то все три года подряд- невозможно побеждать в ЛЧ со скандалами!!! Не надо думать, что вы один смотрите ЛЧ. Много тренеров, трижды подряд брали ЛЧ?!
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:49
Да Гвардиоле после успехов Хайкинса было трудно что-то показать, или чем то удивить в 2012 финал, в 2013 победа, но при этом Пеп обеспечил на тот момент небольшой рекорд по числу выходов в полуфинал подряд. Анчелотти тоже провалился в Баварии, хотя с двумя разными клубами до этого брал ушастого.

Плюс Гвардиола проигрывал сильнейшим командам Ла Лиги Атлетико, Реал и Барселона испанцы по тихоньку стали доминировать в европейском футболе...... у Атлетико тех лет два финала, у Барселоны 1 победа и у Реала 4 финала и 4 победы.......

PS На счет трех побед подряд в лЧ у Зидана все знают как эти победы ковались как Реал проходил со судейскими скандалами и Баварию и Ювентус.......
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:16
Трус не побеждает трижды подряд в ЛЧ!!! Что касается Гварда, то после того, как его с позором выгнали из Баварии- его авторитет подорван, сколько бы он не выигрывал титулов. Надо было видеть, как он умолял руководство Баварии его оставить в клубе и дать ему еще один шанс... Я видел эту ПК. Выглядело, как в советской классике: "Лёлик, я всё исправлю"!!!
Шишанутый
Шишанутый ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:11
Может он просто не хочет тренеровать? Хочет отдохнть от футбола или душа не лежит к этим клубам.
R. Carlos
R. Carlos ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:02
Ну если инженер программист или маркетолог apple перейдет в какой нибудь малоизвестный брэнд и покажет такой же результат как и в apple то это будет подтверждением что он топ инженер программист маркетолог не так ли ?
Ну например перейдет в NOKIA и раскрутит ее до уровня apple вот тогда и можно будет говорить что он гений программист маркетолог и инженер
Не так ли ?
DXTK
DXTK ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:39, ред.
Да на столько велик Зидан что больше никого не тренирует, кроме Реала Переса или метит на место Дешама в готовую сборную, Гвардиола тренирует только топы Баварию МС по мнению многих....., так что Зидану мешает тренировать ПСЖ, Ювентус, ему при Абрамовиче предлагали возглавить Челси, но он открестился сразу.......

PS И не забывай что Анчелотти практически с теми же игроками, как и Зидан также с Реалом выиграл две ЛЧ.......Роналду, Модрич, Бензема Кроос Рамос и тд.......так что под сомнением генальность Зидана!!!!!
DXTK
DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:28
Когда Венгер пришел в Арсенал у него тоже были уже Тони Адамс, Бергкамп, Райт, Симен........... француз также покупал Анри, Кемпбелла, Вийера и др, чтобы конкурировать с МЮ, вы их не в академии вырастили .... так что в чем хотите упрекнуть Гвардиолу........ другие тренеры делали все тоже в АПЛ...........
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:28
Гвардиола потратил больше 2 милиарда и выйграл 3 ЛЧ. Зидан не тратил не чего и выйграл 3 ЛЧ. Вот кто по настоящему великий тренер!!
протон
протон
вчера в 18:21
Мастерство и метод Пепа Гвардиолы никак нельзя сравнить и проверить с остальными из этого списка Моуринью, Анчелотти, Аллегри, Симеоне, Пеллегрини и т.д., ибо он тренировал только большие и богатые клубы без недостатков в финансировании и в наличии в основном суперзвезд. Но его метод работает, когда суперзвезды исполняют его требования, а это иной раз трудно. Конечно интересно было бы посмотреть на Гвардиолу в хотя бы среднем клубе, с ограниченными финансовыми ресурсами и пары тройки хороших игроков, не суперзвезд.) Но этого не будет, Гвардиола элитный тренер и он продолжит тренировать самые богатые клубы . От него требуют результата, он требует покупать игроков которые ему нужны не взирая на плату, они ему это покупают, он завоевывает трофеи.

В пересчете на среднегодовой показатель (в млн):
Хосеп Гвардиола – €99,90
Жозе Моуринью – €79,44
Массимилиано Аллегри – €79,03
Мануэль Пеллегрини – €62,44
Карло Анчелотти – €53,81
Роберт Манчини – €46,62
Рафаэль Бенитес – €37,03
Клаудио Раньери – €33,85
Арсен Венгер – €29,70
Луи Ван Гал – €28,16
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:42
Зидан трус умеет уходить вовремя, Гвардиола тоже трусливый , тренирует только топ команды, Барселона на пике, Бавария гегемон Бундеслиги, Ман Сити шейхов где покупают нужных футболистов , нигде так не подписывают тренерам нужных футболистов как Гвардиоле.
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:38, ред.
    Capral
    Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:07, ред.
    Павел, Вы лучше меня знаете реалии современного европейского футбола. Вам конечно виднее про проблемы Реала о которых я не знал. Теперь понятно. Со стороны, не зная всех проблем Анчелотти, могло показаться, что поражение-0:4 было слишком болезненным и недостойным известного тренера. Теперь ясно.
    Capral
    Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:53
    Согласен, Павел!!!
    От себя добавлю, в этот раз, М.Розе не проиграет Гварду так безвольно, как весной в ответке. Передовая немецкая печать называет Розе- тренером будущего!!! Посмотрим, так ли это...

    Он, хоть и лучший друг шварца, но как тренер- мне он симпатичен!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:49
    Там просто сил у команды не было, Феде травмировался в апреле и играл (кое-как) на уколах месяц, как известно, Менди - единственный ЛЗ - тоже выпал, поэтому Камавинга играл на его позиции, поэтому не было и опорника. Бенз и Модрич уже были никакие в ЛЧ в прошлом сезоне, сколько там голов Бенз забил, 4, что ли, Модрич с "Челси" уже еле ползал по полю, я же тогда писал, что он никакой, три обреза подряд. На первый матч хватило и всё. Вот в этом году, я надеюсь, бой дадут.
    Capral
    Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 16:36
    Зидан- талантливый тренер, имел в составе сильных игроков- всё сошлось. Трижды подряд, случайно- ЛЧ не выиграть!!! Тренер и футболисты- дополняли друг друга. У Анчелотти, весной, состав был неслабый, точно! Но он- вчистую проиграл Гварду полуфинал!!! Причем проиграл- трусливо, вот что обидно. Проиграл, как мальчишка- старшему товарищу... Бывает и такое. Но кто скажет, что Карло плохой тренер?!
    just futball
    just futball ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:36
    Но они считались Лидерами вмести с Это'о. Но не суть.
    Факт что это не был лучшей Барсой и Анчелоти (при всем уважении ему) не супер тренер для любой команды.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ just futball (раскрыть)
    вчера в 16:26
    Что-то память тебя подводит, Роналдиньо последний сезон при Райкарде просидел на лавке и его освистывали болельщики при появлениях, так что он никак не мог быть лидером команды)

    Да и Деку был уже ветераном)
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 16:21
    Моура тоже не стоит возвеличивать. В том Порту было золотое поколение, как у Пепа в Барсе. Сборная Португалии дошла до финала Евро, а почти все сборники с Порту были. Плюс сетка тогда в 2004 году для Порту была относительно не сложная, в 1/8 МЮ, который много проигрывал в АПЛ и занял только третье место и далее не топовые клубы в лице Лиона, Депора и Монако.
    Ну а потом Моуриньо тратился на всё катушку, помню как Челси оптом всех скупал, когда назначили Жозе.
    just futball
    just futball ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:18
    Скажи это болелщикам Наполи, Эвертон и Баварии что для Анчелоти без разницы кого тренировать.
    Пеп не пришел лучшую Барсу. Он создал лучшую Барсу, который был без трофея 2 года и без Рональдино и Деку (лидеры команды) сразу выиграл требл.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:11
    Если Пеп бездарный тренер, который выезжает только на игроках которых ему купили (по мнению фанатов Реала), то хочется спросить, а кто тогда Реал?
    Не секрет что Реал больше всех потратил на покупки звёздных игроков, а по этой логике большинство чемпионских званий и трофеи в кубке и лиге чемпионов тоже дутые.
    Тогда встречный вопрос: "А слабо Реалу чисто своими воспитанниками выиграть, что-нибудь?"
    Максимум середняк Ла Лиги будет, если не лифтёром Ла Лиги и Сегунды.
    Expert soccer
    Expert soccer ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:07
    самый адекватный комментарий
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:07
    Клоп смеётся над тем кто на вершине,имея столько же финалов ЛЧ
    Igo0rek
    Igo0rek ответ R. Carlos (раскрыть)
    вчера в 16:04
    Мне так смешно, когда кто-то говорит, что Гвардиола или кто-нибудь еще пошли в средний клуб и там показывали результат. Это даже звучит абсурдно. Я так и вижу как программисты, инженеры и маркетологи Apple уходят в какой-нибудь Xiaomi, чтобы доказать, что они могут перевернуть рынок и забрать большую долю рынка.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:01
    Факт в том, что сейчас Маур не топ тренер, поэтому и руководит всего лишь Ромой, а не грандом европейского футбола.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 15:59
    Не об этом речь. Читать надо внимательнее предыдущие посты. Речь идёт о гениальности тренера, если он выигрывает ЛЧ с Порту, Аяксом или Дортмундом. Или хотя бы ЛЕ с условной Аталантой или Валенсией в нынешнем положении.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 15:59
    Почему-то никто не принимает во внимание, что Гвардиола не только дает результат, но и дает огромный буст бренду. Манчестер Сити и Гвардиола - идеальный симбиоз, который вылился в большие инвестиции в клуб. Манчестер Сити за прошлый сезон заработал почти миллиард евро. Бренд Манчестер Сити растет семимильными шагами, и Гвардиола сыграл в этом не последнюю роль.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Catenaccio_86 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 15:59
    Неправильно так судить, от того, что Моур сейчас не может вывести "Рому", его победа с "Порту" или "Интером" никак не обесценивается.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:58
    Сколько тут завистников собралось? В основном, это фанаты Реала. Гвардиола тренирует лучшие клубы мира, отсюда траты. Они могут себе позволить, а Пеп дает результат. Есть клубы, которые тратят, но результата нет, например, Челси, ПСЖ, МЮ.

    Смешно, как некоторые пытаются занизить гений Гвардиолы. Но они не учли одного: Пеп начал тренировать позже всех. А за последнее время ценники на футболистов сильно выросли. Если 15 лет назад можно было купить звезду за 60-70 млн, то сейчас это цена средних футболистов, типа Мудрика.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 15:57
    Анчи сделал свое имя как перспективный тренер именно когда вывел в первом же сезоне "Реджану" из Серии Б в Серию А, и потом уже его карьера пошла в гору, то есть сравнивать его с Пепом, который изначально в первом же клубе получил, возможно, самую сильную команду в истории, и потом только в таких в целом и работал, не совсем правильно. Анчи пробился с низу, Пеп считай был как футбольный принц, который получил королевство в наследство, ему никогда ничего не нужно было доказывать, в его распоряжении всегда были лучшие футболисты мира)

    Поэтому сравнивать этих тренеров в принципе глупо, у них совершенно разные принципы тренерские, Анчи выжимает максимум из команды, которая есть, никогда не споря с руководством, Пеп собирает (имея практически безграничные возможности) команду мечты и отлаживает свою игровую модель до безупречности.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 15:49
    Самое забавное, что у него стартовые составы в его клубах и так были мега-топовые, при том, что он потратил на трансферы больше всех.

    Его "Барселона" была изначально командой мечты и по мнению многих "лучшей командой в истории". То же можно и о "Баварии" сказать.

    И даже в МС, где он и потратил две трети указанной суммы, и Агуэро, и КДБ уже были до прихода Пепа))
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