Гвардиола за свою тренерскую карьеру потратил на трансферы больше всех

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вчера, 13:20

Клубы главного тренера «Манчестер Сити» потратили больше всех на трансферы. Испанец возглавлял пять клубов, с которыми выиграл 36 трофеев. При нём было куплено 78 игроков на сумму 2 миллиарда 40 миллионов евро.

Также в первую пятёрку входят: (возглавлял 10 клубов, 27 трофеев, 118 игроков куплено, потрачено 1 миллиард 860 миллионов евро), (возглавлял 11 клубов, 25 трофеев, 95 игроков куплено, потрачено 1 миллиард 620 миллионов евро), (возглавлял 9 клубов, 14 трофеев, 113 игроков куплено, потрачено 1 миллиард 400 миллионов евро), (возглавлял 7 клубов, 9 трофеев, 82 игрока куплено, потрачено 1 миллиарда 210 миллионов евро).

Ниже приведена десятка наибольших трансферных затрат в тренерской карьере.