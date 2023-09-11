«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с новым титульным спонсором

1694461034

вчера, 22:37

«Манчестер Юнайтед» работает над поиском нового титульного спонсора.

«Дьяволы» обсуждают сотрудничество с Qualcomm. Эта фирма производит полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование. МЮ надеется получать по контракту 60 млн фунтов стерлингов в год. Если стороны смогут договориться, то в силу контракт, вероятно, вступит со следующего сезона.