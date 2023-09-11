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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с новым титульным спонсором

вчера, 22:37

«Манчестер Юнайтед» работает над поиском нового титульного спонсора.

«Дьяволы» обсуждают сотрудничество с Qualcomm. Эта фирма производит полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование. МЮ надеется получать по контракту 60 млн фунтов стерлингов в год. Если стороны смогут договориться, то в силу контракт, вероятно, вступит со следующего сезона.

Сейчас титульным спонсором клуба является TeamViewer – немецкий производитель программного обеспечения для удаленного доступа. По данному контракту «Манчестер Юнайтед» получает 47 млн в год. В прошлом году компания TeamViewer заявила о решении не продлевать 5-летний контракт, который был подписан в 2021 году. МЮ имеет возможность выкупить право на титульное спонсорство.

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Все комментарии
Triem
Triem ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 05:02
Вообще-то это цель всех клубов. Капитализм один и тот же для всех и цель его извлекать прибыль.
galem72
galem72
вчера в 23:32
Глейзеры постоянно выбивают отличные контракты из спонсоров. Американские финансисты на топе, но есть одно "но": семье абсолютно по*** на спорт и клубные резалты. Главное, чтобы Юнайтед был в прибыли и они пополняли свои карманы.
Гость
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