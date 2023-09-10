Футбольные рекордсмены в Саудовской Аравии, Катаре и Турции. Неймар, Коутиньо и Пепе упали в цене

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сегодня, 20:48

Печальная судьба игроков, переоценённых диким рынком.

Неймар побил рекорд Пеле и останется без ЛЧ

Когда босс саудовской лиги говорит, что не надо возмущаться завышенным трансферным суммам и зарплатам, ведь футбол это бизнес, то к нему один вопрос. А какие у клубов Саудовской Аравии реальные доходы? Заработали то, что тратят? Может, есть бизнес-план, где пустые стадионы принесут прибыль, как в АПЛ ? Но сейчас хочется отвлечься от этой дилеммы на другую беду. Посмотрите, как падают стоимости игроков.

Неймар в 31 год не стоит 90 млн евро, которые за него отдали саудовцы. А в ПСЖ за него выдали 222 млн евро. Вингер прекрасно сыграл в отборе к ЧМ -2026 в Южной Америке, забил рекордный 79-й гол в футболке «селесао». На это нападающему потребовалось 125 матчей. Но человек с такой техникой и опытом никому в Европе не был нужен. Даже за 60 млн евро ни один гранд Неймара к себе не звал.

Коутиньо деградировал и отправился в Катар

Пять лет назад Филиппе оценивали в 135 млн евро, а сейчас крайний форвард оказался лишним в «Астон Вилле» Эмери. Коутиньо отправился в аренду в клуб из Катара «Аль-Духаиль». Ещё грустнее, чем стать частью актерской труппы в Саудовской Аравии. Инсайд выиграл с «Баварией» ЛЧ , но в Мюнхене не пищали от восторга от идеи продлить отношения с игроком. Коутиньо уехал в Бирмингем за 20 млн евро.

Год назад все гранды мира знали, что можно забрать бразильца, но никого не соблазнила такая идея. Даже Клопп, который потерял Мане, не вернул Филиппе, хотя бразилец раньше смотрелся в системе игры Юргена. А в сборной Бразилии человека, который не старше Салаха и Неймара, вытеснил в запас Винисиус из «Реала». У многих, за кого платили от ста миллионов евро, большие проблемы, к таким игрокам липнут неудачи.

Дембеле и Гризманн разочаровали «блаугранас»

Французы не закрепились в основе «Барселоны». Летом Лапорта затащил в клуб Жоау Феликса, хотя у Хави были сомнения, сможет ли португалец, который в «Атлетико» не играл на 127 миллионов евро, выступать лучше. Дембеле не стал зрелым мастером в «Барселоне». В ПСЖ Усмана забрали, потому что главным скаутом парижан стал Мбаппе. Странно, что Гризманна не позвал. Антуан невероятный футболист, но его трансфер в «Барселону» за 120 млн евро тоже себя не оправдал.

Даже переход Роналду в «Ювентус» за 117 млн евро это трансферная неудача. Португалец собрал себе статистику, но не выиграл Лигу чемпионов для туринцев и ушел дешево. У Энцо Фернандеса из клуба за сто миллионов евро проблемы в «Челси». Аргентинцу не нравится уровень игры новой команды, может уйти. Грилиш ни в одном из измерений не стоит 117,5 млн евро, и это его спасает в этой истории. Англичанин попал к толковому тренеру Гвардиоле, это его выручает.

Но еще посмотрим, сколько матчей Джек проведет в основе, у «Манчестер Сити» есть разные варианты ведения игры в атаке. Азар провалился в «Реале» и хвастается, что может пить пиво, потому что Эден одной ногой завершил карьеру. Погба не оправдал трансфер в МЮ за 105 млн евро, а «Ювентус» готов отпустить Поля, ведь у француза сложный характер. Лукаку тоже не подарок. А Бэйл, хотя многое выиграл с «Реалом», не стал счастливее, когда за него отдали 101 млн евро.

Серьёзные переплаты в футболе – «чёрная метка»

В истории футбола всего 16 сделок дороже 100 млн евро. Но даже если уйти чуть ниже, то сохраняются аргументы о вреде переплаты. Любая неадекватная сделка сулит футболисту неприятности на новом месте. Посмотрим на Кайседо. С бонусами это трансфер «Челси» за 133 млн евро, абсолютный британский рекорд. В первых матчах за новую команду у эквадорца много проблем.

Выпускники изумительного «Брайтона» не всегда легко адаптируются. А Мудрик из «Шахтёра» в «Челси» тратит силы в тренажерном зале, за Михаила тоже переплатили. Лучше бы отправился в «Арсенал», который подходит ему лучше. Вот это ключевой эпизод. В погоне за «хочу» владельцев клубов многие продавцы и покупатели теряют футбольную составляющую.

Только безумец мог оценить Магуайра в 87 млн евро. Зачем МЮ пригласил Антони за 95 млн евро? Сейчас у бразильца колоссальные проблемы. Три женщины сообщили, что он применял к ним физическое насилие. На поле вингер тоже не радовал. Санчо, Лукаку, Магуайр и Антони не последние неудачи, пока в МЮ нет великого спортивного директора. А его не ищут, но тратят сотни миллионов.

Часто виноваты агенты и немудрые владельцы клубов

В момент перехода Уэсли Фофана в «Челси» все аналитики говорили, что это не игрок за 80 млн евро. В день трансфера Нуньеса в «Ливерпуль» эксперты крутили пальцем у виска, 80 млн евро это переплата за уругвайца. Немец Хаверц никогда в жизни не играл на эти деньги, хотя за него столько отвалил «Челси». А есть ещё бывший рекордсмен «Арсенала» Пепе.

Ивуариец пришел за 80 млн евро, а теперь в качестве свободного агента ушел в «Трабзонспор». Вингер настолько скатился, что в 28 лет не нужен никому из грандов бесплатно, хотя в Лондон попал всего четыре года назад. Когда «Реал» отдал 77,5 млн евро за трансфер Зидана, никто бровью не повел, ведь зрелая легенда футбола. Но Пепе не Зинедин.

«Арсенал» подарил «Лиллю» безумные 80 млн евро. Взамен не получил ничего, только испортили Пепе карьеру. Единицы справляются с давлением взятых с потолка сумм. Легко объяснить, почему «Реал» заплатил много за Роналду. Сделка по Беллингему логичная, Джуд — главный талант мира. Но чаще владельцы клубов издеваются над самими игроками.

За Мудрика, Дембеле и Неймара выдавали несоразмерно больше, чем их оценивал в момент трансфера рынок. Даже опытный форвард Гризманн не выбрался из ценового лабиринта в «Барселоне», а разгильдяи и молодежь попросту обречены.