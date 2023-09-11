Погба: «Деньги меняют человека. Иногда бывает тяжело»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о возможном вреде, который могут нести деньги.
Деньги меняют человека. Они способны разрушить семью. Они могут привести к конфликту.
Порой я просто оставался один и думал: «Я больше не хочу быть богатым. Больше не хочу играть. Просто хочу находиться рядом с нормальными людьми, чтобы они любили меня таким, какой я есть, – не ради славы или денег». Иногда бывает тяжело.
-вы не понимаете, я не хочу играть за тонну денег, я хочу чувствовать вкус жизни
-играй за нас бесплатно
-(гудки)
-вы не понимаете, я не хочу играть за тонну денег, я хочу чувствовать вкус жизни
-играй за нас бесплатно
-(гудки)
Многие богатые люди испытывают этот комплекс и даже завидуют людям со скромным достатком, но у которых есть честные верные друзья и искренне любящие женщины.
Многие богатые люди испытывают этот комплекс и даже завидуют людям со скромным достатком, но у которых есть честные верные друзья и искренне любящие женщины.