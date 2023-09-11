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Погба: «Деньги меняют человека. Иногда бывает тяжело»

вчера, 17:49

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о возможном вреде, который могут нести деньги.

Деньги меняют человека. Они способны разрушить семью. Они могут привести к конфликту.

Порой я просто оставался один и думал: «Я больше не хочу быть богатым. Больше не хочу играть. Просто хочу находиться рядом с нормальными людьми, чтобы они любили меня таким, какой я есть, – не ради славы или денег». Иногда бывает тяжело.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:05
-Поль, ты где, у тебя контракт
-вы не понимаете, я не хочу играть за тонну денег, я хочу чувствовать вкус жизни
-играй за нас бесплатно
-(гудки)
pomor45
pomor45
вчера в 20:51, ред.
Надо ему помочь - ограбить дотла, чтобы понял, что такое тяжело не иногда, а всегда.
AleS
AleS
вчера в 20:12
Ну иди на завод у мартеновой печи постой за 30тр - это легче конечно
Futurista
Futurista
вчера в 20:07
kow13
kow13
вчера в 19:13
Деньги на такие вещи не влияют
протон
протон
вчера в 19:06
Если ты простой нормальный человек, то это действительно тяжело - все вокруг хотят от тебя денег, вокруг тебя появляется куча родственников, агентов, тьма других заинтересантов... реально сложно понять, кто любит тебя искренне, а кто - за деньги... думаю, здесь Погба можно понять.
Многие богатые люди испытывают этот комплекс и даже завидуют людям со скромным достатком, но у которых есть честные верные друзья и искренне любящие женщины.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:32
Больше не хочешь быть богатым? Не будь им.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:23
А этот всё продолжает ныть, после фильма на Amazon, как ему было тяжело в МЮ, видимо, последует байопик о его страданиях в "Юве"))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:22
Не иногда, а можно сказать, что всегда !(
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