Погба: «Деньги меняют человека. Иногда бывает тяжело»

Полузащитник «Ювентуса» высказался о возможном вреде, который могут нести деньги.

Деньги меняют человека. Они способны разрушить семью. Они могут привести к конфликту.

Порой я просто оставался один и думал: «Я больше не хочу быть богатым. Больше не хочу играть. Просто хочу находиться рядом с нормальными людьми, чтобы они любили меня таким, какой я есть, – не ради славы или денег». Иногда бывает тяжело.