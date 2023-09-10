Директор саудовской лиги высказался о тратах местных клубов

Директор Премьер-Лиги Саудовской Аравии рассказал о финансовой политике клубов страны.

Информация о том, что игрокам платят 2-3 миллиона фунтов в неделю, делая рекордные для мирового футбола предложения, не является точной. Существует огромная разница между тем, что сообщают, и тем, как оно есть на самом деле. Есть ли игроки, получившие великолепное вознаграждение? Конечно. Но я помню времена «Дрим-тим» в «Барселоне» и «Галактикос» в «Реале». Когда стали известны эти цифры, все вздрогнули. Когда Роналду продали за 80 млн фунтов из «Манчестер Юнайтед» в «Реал», все думали, что это безумие, и считали, что футбол сошёл с ума. Я также могу порекомендовать вам ознакомиться с другими видами спорта в мире, например, бейсболом, и предлагаю вам взглянуть на некоторые цифры и контракты, которые были составлены для отдельных лиц.

Это бизнес. Люди, которые кричали, что футбол нужно сначала сделать профессиональным, а затем превратить в прибыльный бизнес, теперь жалуются, что, как и в любом бизнесе, цифры начинают выглядеть немного астрономическими.

УЕФА и АПЛ не стоит беспокоиться! Мы пытаемся внести свой вклад в развитие футбола во всем мире, мы здесь не для того, чтобы что-либо доказывать, а только затем, чтобы предлагать качественные развлечения молодёжи и населению Саудовской Аравии. И, надеюсь, тем самым привлечём интерес со всего мира. Надеемся, если всё получится, это будет способствовать развитию спорта и футбольного бизнеса во всем мире.

Мы не просто приглашаем игроков, платя им за то, чтобы они могли побегать и несколько дней пребывать в славе. Есть план по улучшению инфраструктуры и развитию академий, рекреационного футбола. Для этого существует более широкая стратегия. Это не просто приобретение игроков, поэтому я считаю, что лига просуществует долго.