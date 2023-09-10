Директор саудовской лиги высказался о тратах местных клубов

Директор Премьер-Лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало рассказал о финансовой политике клубов страны.
Информация о том, что игрокам платят 2-3 миллиона фунтов в неделю, делая рекордные для мирового футбола предложения, не является точной. Существует огромная разница между тем, что сообщают, и тем, как оно есть на самом деле. Есть ли игроки, получившие великолепное вознаграждение? Конечно. Но я помню времена «Дрим-тим» в «Барселоне» и «Галактикос» в «Реале». Когда стали известны эти цифры, все вздрогнули. Когда Роналду продали за 80 млн фунтов из «Манчестер Юнайтед» в «Реал», все думали, что это безумие, и считали, что футбол сошёл с ума. Я также могу порекомендовать вам ознакомиться с другими видами спорта в мире, например, бейсболом, и предлагаю вам взглянуть на некоторые цифры и контракты, которые были составлены для отдельных лиц.
Это бизнес. Люди, которые кричали, что футбол нужно сначала сделать профессиональным, а затем превратить в прибыльный бизнес, теперь жалуются, что, как и в любом бизнесе, цифры начинают выглядеть немного астрономическими.
УЕФА и АПЛ не стоит беспокоиться! Мы пытаемся внести свой вклад в развитие футбола во всем мире, мы здесь не для того, чтобы что-либо доказывать, а только затем, чтобы предлагать качественные развлечения молодёжи и населению Саудовской Аравии. И, надеюсь, тем самым привлечём интерес со всего мира. Надеемся, если всё получится, это будет способствовать развитию спорта и футбольного бизнеса во всем мире.
Мы не просто приглашаем игроков, платя им за то, чтобы они могли побегать и несколько дней пребывать в славе. Есть план по улучшению инфраструктуры и развитию академий, рекреационного футбола. Для этого существует более широкая стратегия. Это не просто приобретение игроков, поэтому я считаю, что лига просуществует долго.
В современно Европе пенсионеров и ненужных игроков отправляют за хорошие деньги в Саудовскую Аравию.
В современно Европе пенсионеров и ненужных игроков отправляют за хорошие деньги в Саудовскую Аравию.
Это скорее всего похоже на предвыборную речь депутата и не более того.
О каком бизнесе он говорит?
Я понимаю, что открывая дело надо для начала в него вложится, но ты просчитываешь за какое время всё окупится и когда можно получать прибыль.
Сейчас же идут вложения, которые не окупятся никогда!
Есть план по улучшению инфраструктуры и развитию академий?
А вот без звёздных пешеходов на пенсии инфраструктур не сделать?
Да за эти деньги можно отстроить новую, сломать и заново отстроить и так несколько раз.
Да и развития академии ни как не связано с тем играет ли в основной команде Роналду или нет, там другой принцип.
УЕФА и АПЛ действительно не стоит беспокоиться, так как СА скупает пенсионеров и всякий шлак, тем самым облегчает жизнь европейским клубам.
Да они ещё спасибо должны сказать за их деятельность.
Чемпионат СА не стал популярнее, да на него стали больше обращать внимание, но только из-за переходов и не более того.
Да и фанаты Роналду смотрят и следят не за чемпионатом, а за своим любимом кумиром.
Так, что это не бизнес, а очередная прихоть шейхов, игрушка, которая рано или поздно надоест и повторит судьбу чемпионатов Катара, Китая и Японии.
А помните как болельщики из Дагестана себя в грудь били, что Анжи напокупав разных "звёзд" скоро станет гегемоном в РПЛ одним из лучших, если не лучшим в мире и Европе?
Ну и где тот Анжи сейчас? А правда такова, что Керимов бросил Анжи как надоевшую игрушку. Так же и с чемпионатом СА будет, нет он не прекратит своё существование как Анжи, но финансирования упадёт и поток пенсионеров спадёт.
Это скорее всего похоже на предвыборную речь депутата и не более того.
О каком бизнесе он говорит?
Я понимаю, что открывая дело надо для начала в него вложится, но ты просчитываешь за какое время всё окупится и когда можно получать прибыль.
Сейчас же идут вложения, которые не окупятся никогда!
Есть план по улучшению инфраструктуры и развитию академий?
А вот без звёздных пешеходов на пенсии инфраструктур не сделать?
Да за эти деньги можно отстроить новую, сломать и заново отстроить и так несколько раз.
Да и развития академии ни как не связано с тем играет ли в основной команде Роналду или нет, там другой принцип.
УЕФА и АПЛ действительно не стоит беспокоиться, так как СА скупает пенсионеров и всякий шлак, тем самым облегчает жизнь европейским клубам.
Да они ещё спасибо должны сказать за их деятельность.
Чемпионат СА не стал популярнее, да на него стали больше обращать внимание, но только из-за переходов и не более того.
Да и фанаты Роналду смотрят и следят не за чемпионатом, а за своим любимом кумиром.
Так, что это не бизнес, а очередная прихоть шейхов, игрушка, которая рано или поздно надоест и повторит судьбу чемпионатов Катара, Китая и Японии.
А помните как болельщики из Дагестана себя в грудь били, что Анжи напокупав разных "звёзд" скоро станет гегемоном в РПЛ одним из лучших, если не лучшим в мире и Европе?
Ну и где тот Анжи сейчас? А правда такова, что Керимов бросил Анжи как надоевшую игрушку. Так же и с чемпионатом СА будет, нет он не прекратит своё существование как Анжи, но финансирования упадёт и поток пенсионеров спадёт.