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Клопп эмоционально отреагировал на вопрос о возможном уходе Салаха

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протон
протон
вчера в 18:44
Ну на новостях о переходах Мбаппе целые отделы журналистов содержат свои семьи.
Migelito
Migelito ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:38
Совершенно верно. На данный момент атака в принципе укомплектована, но по закону подлости именно правого вингера нет на замену. Вообще правый фланг просел, Тренту замены тоже нет))
Capral
Capral ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 16:12, ред.
Я его не осуждаю и даже понимаю. Мечта любого тренера - всеми силами сохранить своего лидера.

Но в таком клубе как Ливерпуль всегда должна быть равноценная замена.

Впрочем это уже совсем другая история, и вероятно, не к Клоппу непосредственно.
Migelito
Migelito ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:05
Конечно, дрожит. Адекватной замены нет, окно закрыто. Даже не представляю, с какими боями он отстоял египтятина. Владельны делают бизнес, ничего личного. Клопп и так делает, что может. Но без больших финансовых вливаний трофеи не даются. Страшно представить, что бы был за Ливерпуль, если бы не ограничивался в тратах. А так - имеем, что имеем
48e9a3a4tpkg
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вчера в 15:58
Что-то дёрганый стал клопяра в последнее время
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:50
Журналюги имеют право- это их работа. Другое дело, что Клопп- всегда таким был психованным и несдержанным, и тогда, когда работал в Германии. Часто ругался с судьми, психовал во время игры и тд.
Capral
Capral
вчера в 15:42, ред.
Дрожит Клопп. Понимает, что без своего главного спасателя он весьма уязвим.

С одной стороны хотелось бы, чтобы Салах остался в Ливере, чтобы иметь возможность видеть этот ТАЛАНТ в ЛЧ и в АПЛ!!! С другой любопытно было взглянуть как будет выглядеть игра Клоппа без своего бриллианта. Взволнован Юрген, походу не он решает.

Приглашение в сборную Германии могло бы дать встряску Клоппу как тренеру. Своя страна, родной язык, своя история. Новый вызов, новое качество, и новые впечатления, любимые болельщики! А главное, ну или немаловажное, то, что в случае неудачи в сборной, вряд ли руководители сборной пойдут ещё на один шаг увольнения тренера в своей 100-летней истории. Неприлично как-то для такой страны.
shlomo
shlomo
вчера в 15:30
Журналюги могут вывести из себя любого человека....
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