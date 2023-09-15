Клопп эмоционально отреагировал на вопрос о возможном уходе Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально отреагировал на вопрос о возможном уходе из команды нападающего Мохамеда Салаха.
Вы издеваетесь, да? Не можете подождать с этим вопросом до декабря?
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально отреагировал на вопрос о возможном уходе из команды нападающего Мохамеда Салаха.
Вы издеваетесь, да? Не можете подождать с этим вопросом до декабря?
С одной стороны хотелось бы, чтобы Салах остался в Ливере, чтобы иметь возможность видеть этот ТАЛАНТ в ЛЧ и в АПЛ!!! С другой любопытно было взглянуть как будет выглядеть игра Клоппа без своего бриллианта. Взволнован Юрген, походу не он решает.
Приглашение в сборную Германии могло бы дать встряску Клоппу как тренеру. Своя страна, родной язык, своя история. Новый вызов, новое качество, и новые впечатления, любимые болельщики! А главное, ну или немаловажное, то, что в случае неудачи в сборной, вряд ли руководители сборной пойдут ещё на один шаг увольнения тренера в своей 100-летней истории. Неприлично как-то для такой страны.
С одной стороны хотелось бы, чтобы Салах остался в Ливере, чтобы иметь возможность видеть этот ТАЛАНТ в ЛЧ и в АПЛ!!! С другой любопытно было взглянуть как будет выглядеть игра Клоппа без своего бриллианта. Взволнован Юрген, походу не он решает.
Приглашение в сборную Германии могло бы дать встряску Клоппу как тренеру. Своя страна, родной язык, своя история. Новый вызов, новое качество, и новые впечатления, любимые болельщики! А главное, ну или немаловажное, то, что в случае неудачи в сборной, вряд ли руководители сборной пойдут ещё на один шаг увольнения тренера в своей 100-летней истории. Неприлично как-то для такой страны.