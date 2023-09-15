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Талант из Уругвая близок к переходу в чемпионат Катара

вчера, 09:48

Полузащитник молодёжной сборной Уругвая и «Ливерпуля» Монтевидео Фабрисио Диас близок к переходу в клуб «Аль-Гарафа» из чемпионата Катара.

Стоимость сделки оценивается в 6 миллионов долларов, игрок подпишет контракт на 5 лет.

В ближайшее время стороны подпишут необходимые документы.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:08
Знаете, парень действительно талантливый, но видимо решил сразу по молодости начать зарабатывать деньги,т.к уехать в Европу он еще успеет, а платить там ему такие деньги как в Катаре сейчас никто не станет. Знаю,что им интересовался Брайтон, а там скауты работают сильно.
Фабрисио опорный полузащитник, с хорошим пасом, цепкий, по хорошему грубый, ну абы кого не назначат капитаном сборной пусть и молодежной...
По футбольному жаль, что он не уехал в Брайтон, но думаю мы его еще увидим его в европейском футболе
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:33
Знал, что Реалов и Интеров по всему миру много, но чтобы в столице Уругвая Ливерпуль!.. однако!..
galem72
galem72
вчера в 11:40
Видимо, такой он "талант", что сразу к арабам поехал, где у него не будет никакого футбольного развития.
ОПС
ОПС
вчера в 10:37
Был бы действительно талант не пошел бы в Катар.
sova147
sova147
вчера в 10:25
Пожелаем успешной игры!!!
drug01
drug01
вчера в 10:23
Видно в Катаре климат для футбола лучше
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