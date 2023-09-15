Талант из Уругвая близок к переходу в чемпионат Катара

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вчера, 09:48

Полузащитник молодёжной сборной Уругвая и «Ливерпуля» Монтевидео близок к переходу в клуб «Аль-Гарафа» из чемпионата Катара.

Стоимость сделки оценивается в 6 миллионов долларов, игрок подпишет контракт на 5 лет.

В ближайшее время стороны подпишут необходимые документы.