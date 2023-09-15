Талант из Уругвая близок к переходу в чемпионат Катара

Полузащитник молодёжной сборной Уругвая и «Ливерпуля» Монтевидео Фабрисио Диас близок к переходу в клуб «Аль-Гарафа» из чемпионата Катара.
Стоимость сделки оценивается в 6 миллионов долларов, игрок подпишет контракт на 5 лет.
В ближайшее время стороны подпишут необходимые документы.
Фабрисио опорный полузащитник, с хорошим пасом, цепкий, по хорошему грубый, ну абы кого не назначат капитаном сборной пусть и молодежной...
По футбольному жаль, что он не уехал в Брайтон, но думаю мы его еще увидим его в европейском футболе
Фабрисио опорный полузащитник, с хорошим пасом, цепкий, по хорошему грубый, ну абы кого не назначат капитаном сборной пусть и молодежной...
По футбольному жаль, что он не уехал в Брайтон, но думаю мы его еще увидим его в европейском футболе