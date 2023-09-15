Алькантара не планирует переходить в чемпионат Турции

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не намерен покидать команду.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клуба из Турции, но футболист хочет остаться в стане «красных».
Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не намерен покидать команду.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клуба из Турции, но футболист хочет остаться в стане «красных».
Если произойдет чудо и Тиаго будет в строю хотя бы в 70% матчей - он по-любому будет полезен. Так что лучше бы оставить его хотя бы до января и посмотреть как пойдет.
На его роли достаточно игроков, сам он постоянно лечится и очевидно уже не мотивирован выигрывать конкуренцию и бороться (раз хочет уйти в Турцию). Либо он уедет сейчас, либо через год покинет клуб свободным агентом.
Если произойдет чудо и Тиаго будет в строю хотя бы в 70% матчей - он по-любому будет полезен. Так что лучше бы оставить его хотя бы до января и посмотреть как пойдет.
На его роли достаточно игроков, сам он постоянно лечится и очевидно уже не мотивирован выигрывать конкуренцию и бороться (раз хочет уйти в Турцию). Либо он уедет сейчас, либо через год покинет клуб свободным агентом.