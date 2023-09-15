Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Алькантара не планирует переходить в чемпионат Турции

Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:57
В Аравию хочет
75ranfanjrfm
75ranfanjrfm
вчера в 14:00
Тогда уж лучше к арабам
протон
протон
вчера в 13:56
Он пришел что бы показать мастер класс и теперь может уйти это его желание он здесь не один год и понимает структуру клуба и он знает что клуб хочет омолодить состав и поэтому наверное есть желание уйти можно понять.
Если произойдет чудо и Тиаго будет в строю хотя бы в 70% матчей - он по-любому будет полезен. Так что лучше бы оставить его хотя бы до января и посмотреть как пойдет.
На его роли достаточно игроков, сам он постоянно лечится и очевидно уже не мотивирован выигрывать конкуренцию и бороться (раз хочет уйти в Турцию). Либо он уедет сейчас, либо через год покинет клуб свободным агентом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 