Месси рассказал, за какой клуб он мечтает сыграть

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вчера, 10:37

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины заявил, что хочет сыграть за клуб, в котором делал первые шаги в футболе.

Я всегда хотел сделать это, особенно после победы на чемпионате мира. Хотел получать удовольствие от аргентинского футбола, выступая за «Ньюэллс Олд Бойз», поскольку в детстве я выходил на поле этого клуба. Я мечтаю сыграть за них.

15 июля 2023 года Месси перешёл в «Интер Майами». Его контракт действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне на счету 36-летнего футболиста 12 игр, 11 голов и 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает капитана сборной Аргентины в 35 миллионов евро.