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Месси рассказал, за какой клуб он мечтает сыграть

вчера, 10:37

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что хочет сыграть за клуб, в котором делал первые шаги в футболе.

Я всегда хотел сделать это, особенно после победы на чемпионате мира. Хотел получать удовольствие от аргентинского футбола, выступая за «Ньюэллс Олд Бойз», поскольку в детстве я выходил на поле этого клуба. Я мечтаю сыграть за них.

15 июля 2023 года Месси перешёл в «Интер Майами». Его контракт действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне на счету 36-летнего футболиста 12 игр, 11 голов и 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает капитана сборной Аргентины в 35 миллионов евро.

Ранее Месси рассказал о своих планах по поводу ЧМ-2026.

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 18:16
А теперь сравни сколько ему давали в Саудовской Аравии - 1,2 млрд, и в МЛС. Выбрал место, где в 50 раз меньше получает. Очень алчный игрок 😀
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:14
Ну ведь криш уехал за огромными деньги как алчный игрок, и написав заяву на Ювентус доказал всем, что он и есть жадный и алчный человек. Совести совсем нет!

Но главные слова Месси сказал: "Я - чемпион мира!"
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:56
Через некоторое время скажет мечтал играть о каком нибудь европейских клубе чтобы участвовать в лиге чемпионов.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:00
Да, конечно, в Аргентину можно будет поехать через несколько лет. Когда его на поле будут выводить под руки. Только кому он там ТАКОЙ нужен будет?
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:44
Ты выбрал деньги а не футбол
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 15:25
Месси выбрал хорошие условия и деньги, а за деньгами шейхов погнался алчный португалец
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:24
Из чего следует, что мечта неосуществима? Из того, что он перешел в Майами? Где он говорил, что собирается закончить карьеру в Майами? Месси перешел в Интер по нескольким причинам:

1. В Барселону перейти не получилось, а за другой клуб он играть не хотел.
2. Он выиграл всё и добился всего. Решил завязать с большим футболом, поэтому переехал в лигу попроще.
3. Условия жизни в Майами лучше, чем в Аргентине.
4. в Америке пройдут КА и ЧМ. Лучше сможет подготовиться.

Поехать в Аргентину можно через несколько лет, когда дети подрастут. Ему ничего не мешает. Хотя я сомневаюсь. А ты прям всё на жадность сваливаешь, как хейтер.
Karkaz
Karkaz ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:13
Для фанатов Месси комментарий очень болезненный, ведь они верили, что Леонель не погнался за деньгами, не повёлся на денюшки шейхов, а выбрал спартанские условия в МЛС)
DaslerU
DaslerU
вчера в 14:49
Мечтаю, но папа по 63 надаёт, сказал: Там нет бабла.
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:37
"Это моя мечта, поэтому я делаю все возможное, чтобы она не осуществилась на данный момент"
ABir
ABir
вчера в 14:35
Олд Бойс не потянут такую зарплату
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 14:07
    311
    311
    вчера в 13:34
    Мечтал о Ньюэллс Олд бойз, но выбрал деньги Майами. Что могло пойти не так?
    амурец
    амурец
    вчера в 13:21
    Только за тот клуб, где ставят клубу липовые пенальти и где благоволят судьи
    cska1948
    cska1948
    вчера в 13:07
    Ну и что тебе мешало исполнить свою мечту? Или в родную Аргентину уехать было сложней чем в США? Сказал бы честно, что ДЕНЬГИ это твоя первая и ЕДИНСТВЕННАЯ мечта. А лучше бы промолчал. Ведь за язык тебя никто не тянул. Ведь все прекрасно понимают по какой причине твоя мечта неосуществима.
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 12:28
    Похоже мечты гнома так и останутся мечтами. Жадность не позволяет ему перейти туда ведь в Аргентине не кто много ему не станет платить а деньги для него всегда были на первом месте.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 12:24
    Главное, чтобы не в Барселоне
    adekvat
    adekvat
    вчера в 11:59
    Вполне сбыточная мечта, думаю любой игрок этого клуба мечтает сыграть за Барсу или ПСЖ, но для них это и останется мечтой.
    Кардинал 2
    Кардинал 2 ответ Scorp689 (раскрыть)
    вчера в 11:32
    Давно началась.
    Asper
    Asper
    вчера в 11:09
    Эх, мечтаю, но у них нет таких бабок
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 11:08
    Почему - то подумал о "Космосе" с Пеле. Не угадал.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 10:49
    Хороший был бы финал карьеры. Есть только одно препятствие - уровень жизни. Всё же жить там, где громят магазин родственников жены, угрожают похищением и прочими неприятностями не особо приятное удовольствие. Особенно для человека, имеющего возможность жить в любой точке планеты.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 10:42
    Авейру : А я мечтал вернуться в Спортинг, но меня там отфутболили. Впрочем, как и везде.. Хе.. 😄🤭..
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 10:39
    Когда у Месси пенсия?
    Гость
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