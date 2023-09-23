Месси рассказал, за какой клуб он мечтает сыграть

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что хочет сыграть за клуб, в котором делал первые шаги в футболе.
Я всегда хотел сделать это, особенно после победы на чемпионате мира. Хотел получать удовольствие от аргентинского футбола, выступая за «Ньюэллс Олд Бойз», поскольку в детстве я выходил на поле этого клуба. Я мечтаю сыграть за них.
15 июля 2023 года Месси перешёл в «Интер Майами». Его контракт действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне на счету 36-летнего футболиста 12 игр, 11 голов и 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает капитана сборной Аргентины в 35 миллионов евро.
Ранее Месси рассказал о своих планах по поводу ЧМ-2026.
1. В Барселону перейти не получилось, а за другой клуб он играть не хотел.
2. Он выиграл всё и добился всего. Решил завязать с большим футболом, поэтому переехал в лигу попроще.
3. Условия жизни в Майами лучше, чем в Аргентине.
4. в Америке пройдут КА и ЧМ. Лучше сможет подготовиться.
Поехать в Аргентину можно через несколько лет, когда дети подрастут. Ему ничего не мешает. Хотя я сомневаюсь. А ты прям всё на жадность сваливаешь, как хейтер.
1. В Барселону перейти не получилось, а за другой клуб он играть не хотел.
2. Он выиграл всё и добился всего. Решил завязать с большим футболом, поэтому переехал в лигу попроще.
3. Условия жизни в Майами лучше, чем в Аргентине.
4. в Америке пройдут КА и ЧМ. Лучше сможет подготовиться.
Поехать в Аргентину можно через несколько лет, когда дети подрастут. Ему ничего не мешает. Хотя я сомневаюсь. А ты прям всё на жадность сваливаешь, как хейтер.